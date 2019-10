Aan Ellie Lust durf je de boel uit handen te geven

Ellie in de handel, NPO 3.

Er zijn van die mensen aan wie Lips de boel uit handen durft te geven. Ellie Lust bijvoorbeeld. Onverschrokken, kordaat, dertig jaar ervaring bij de Amsterdamse politie. In haar nieuwe programma Ellie in de handel stortte ze zich in de wereld van de nepmerkkleding.

Lips verwachtte min of meer dat ze een compleet netwerk van maffiosi in Napels of Milaan zou oprollen, maar ze begon bij een garagebox ergens in Nederland. Vanaf de achterbank van een auto keek Lust op een laptop mee met een collega die undercover filmde hoe hij met hele families in de rij stond voor nep-Nikes.

“Ze wanen zich veilig en onbespied, maar we zitten er bovenop,” zei Lust dreigend. Maar tot een confrontatie kwam het niet, Lust kwam de achterbank niet af. Verrassend, want Lips kan zich van Ellie op patrouille herinneren dat ze overal keihard ingreep, of het nu om een dubbel geparkeerde auto of een inval bij een drugskartel ging.

De Nederlandse verkopers waren helder over hun waar: nep, maar wel van goede kwaliteit, want gemaakt in Turkije.

In Istanboel mocht Lust wel zelf met een undercoverteam mee. Ze bezochten een winkelcentrum waar 70 procent van alle kleding nep was. “Ongelofelijk,” zei Lust eenmaal weer buiten. “De politie kan zo binnenstappen, maar dat gebeurt niet.” Lips had graag geweten waarom niet, maar daar werd geen aandacht aan besteed.

Het blootleggen van de illegale keten eindigde in een atelier waar Lust zich voordeed als inkoper. Toen ze erachter kwam dat er ook kinderen in het atelier werkten, leek ze even aangeslagen.

En zo maakte Lust zonder keihard ingrijpen toch inzichtelijk hoe nonchalante kopers van schoenen van een tientje in Nederland ineens medeplichtig zijn aan uitbuiting en kinderarbeid in Turkije.

