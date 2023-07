Aan de buitenkant van het ingepakte Paleis op de Dam was een stukje guerillapoëzie aangebracht

Actrice en fotograaf Randy Fokke observeert de straten van de stad.

Het was niet te missen. Aan de buitenkant van het ingepakte Paleis op de Dam was een stukje guerilla­poëzie aangebracht. Zo’n stukje waar je even op moet kauwen, minimalistisch in omvang – wat zijn nu twee woorden? –, maar groots in zijn betekenis. FUTURE TIMES.

Tja, de toekomst. Er zijn ­mensen die het nog altijd lukt om gedachten erover te negeren. Het is immers nog zó ver weg! Zij leven lekker in het nu, wat kan die toekomst hen schelen.

Zelf word ik regelmatig gegijzeld door een dwangmatig nadenken over de toekomst en de onheilspellende pers­pectieven die ermee gepaard gaan. Ik ben er nooit goed in geweest: vooruitkijken, turen over de vlaktes van de toekomst en dan een route uitstippelen. Maar nood breekt wetten, op een brandende aardbol valt immers niet te leven. In het woordenboek wordt toekomst omschreven als ‘de tijd die na het huidige moment komt’.

Toen u de voorgaande zin las, was u in het verleden, de toekomst is nu. Het is dus een stuk dichterbij dan je denkt. Hopelijk maken we van die future times iets waar we, later terugkijkend op het verleden, trots op kunnen zijn. Future times are now.