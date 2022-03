Aan de bar van Bistro de la Mer bestel je geen bitterballen, maar oesters en zee-egels

Beeld Daphne Lucker

Bistro de la Mer is ingericht als een bruin café. De gasten zitten aan de bar en bestellen in plaats van een biertje met bitterballen, Nederlandse vis, zee-egels of oesters. Achter de bar is een bakplaat waar de chefs gerechten bereiden, in het zicht van de gasten. “Amsterdammers zitten graag aan de bar. Dat gezellige en knusse gevoel van het café staat centraal in ons restaurant,” zegt mede-eigenaar en chef-kok Richard van Oostenbrugge (47).

Eerder begon Van Oostenbrugge samen met Thomas Groot en Daphne Oudshoorn De Juwelier en tweesterrenrestaurant 212. De Juwelier had meer ruimte nodig en zo ontstond het idee om nog een restaurant te openen aan de voorkant van het pand (De Juwelier zit aan de achterkant en in de kelder). Momenteel is Bistro de la Mer van donderdag tot zondag open, vanaf mei zeven dagen in de week.

De donkergekleurde houten bar, met gouden voetsteun, loopt door het hele restaurant: “We willen dat het restaurant er honderd jaar oud uitziet,” zegt Van Oostenbrugge. Op het menu staan uitsluitend visgerechten. Zoals Noordzeesoep met schelpen, vis en oesters (€23) en Hollandse garnalen met knolselderij, gedroogde schaaldieren en poiré schuim, een cider van peren (€18). De oesters komen van De Oesterij in Yerseke en de verse zee-egels van leverancier Ben Veerman. “Als je niet van vis houdt, moet je hier niet komen.”

Bistro de la Mer Utrechtsestraat 57

