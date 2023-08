9730 m² beton, 4073 ruiten, 10 miljoen euro: de Centrale Markthal in West is gerestaureerd

De Centrale Markthal aan de Jan van Galenstraat is gerestaureerd, het casco is klaar, de eerste huurders zitten erin. Alleen was de vraag: hoe komt de normale Amsterdammer er? De oplossing: een honderden meters lange loopbrug.

Arno Boon (59), directeur van de restaurerende organisatie Boei, stond in 2013 op dezelfde plek als waar hij nu staat, op de eerste verdieping van de Centrale Markthal, aan de zuidkant. Daar overziet Boon een hal met twee zijbeuken, het geheel ter grootte van een middelgroot voetbalstadion, een hal ook met de grootste stalen dakoverspanning van Europa. “De deur ging open, en deze ruimte ontvouwde zich voor me. Boem, in een klap zie je het volledige volume.”

De vraag was: “Wat gaan we hier in ’s hemelsnaam mee doen? Oeps, moeten we dit wel willen? Maar dit is gewoon een groot monumentaal feest.” Tien jaar later is de zogeheten cascorenovatie vrijwel voltooid, de eerste huurders maken gebruik van de kantoren, er zijn ideeën omtrent gebruik van de 3000 vierkante meter grote marktvloer, en: er is een spectaculair plan voor ontsluiting van de hal voor de gewone Amsterdammer.

Bij opening al verouderd

De Centrale Markthal was in 1928 een initiatief van de socialistische wethouders Monne de Miranda en Floor Wibaut, en werd in 1934 als groothandelsmarkt geopend. De toenmalige grote openluchtmarkt achter de Marnixstraat, hoek Elandsgracht, werd onhygiënisch en te ongecontroleerd bevonden: iets met een dak erop en een hek eromheen, aan de rand van de stad, dat zou beter en moderner zijn.

Er werden tien insteekhavens gegraven die uitkwamen op twee forse kanalen – op hun beurt aftakkingen van de Kostverlorenvaart –, er verrezen een koelhuis, een spooraansluiting, een veilinghal, een klokkentoren en een Centrale Markthal met kantoren en pakhuizen, op een gebied van 28 hectare (tien jaar eerder nog de stadsvuilnisbelt). Aan daadkracht ontbrak het destijds niet.

Om de hal heen wordt gebouwd aan de woonwijk Marktkwartier. Beeld Sabine van Wechem

Aan visie misschien wel. Bedoeld voor aanvoer met schuiten, tuindersbootjes en platbodems, en afvoer met paard en wagen, handkarren, bakfietsen, steekwagentjes, in tonnen, manden, kratten en kisten, was de Centrale Markthal op het moment van ingebruikname eigenlijk al verouderd: auto’s kunnen er niet in of uit. Bovendien bleek de hal zonder zonwering ’s zomers amper te koelen, wat niet bevorderlijk was voor de hygiëne.

De kantoren boven de pakhuizen zijn ‘destijds nooit allemaal verhuurd geweest, voor zover we weten’, vertelt Gerard Schuurman (45), de ontwikkelingsmanager van Boei die ter plekke kantoor houdt (zie kader).

De bijnaam van het geheel werd desondanks al snel de Buik van Amsterdam en nog altijd is het terrein de trog voor circa 6000 cafés, restaurants en hotels in de stad, en 1500 groenteboeren, smoothiestalletjes en fruitverkopers.

In de hal, inmiddels een Rijksmonument, vonden geweldige festijnen plaats, waarvan de Amato de beroemdste is. Amato is de ietwat vrije afkorting van Amsterdamse Markt Tentoonstelling, de nationale land- en tuinbouwtentoonstelling waar circa 500 tuinders hun groenten en fruit aan duizenden geïnteresseerden etaleerden.

Begin jaren tachtig kreeg het terrein een nieuwe naam: Centrale Groothandelsmarkt. Er verrezen koelhuizen en een abattoir; op de visgraatstructuur van de gedempte insteekhavens verschenen nieuwe pakhuizen. In 1998 werd het complex hernoemd tot Food Center Amsterdam. Arno Boon: “De Centrale Markthal zelf was toen al in onbruik en verval geraakt.”

Dat gold ook de twee paternosterliften (liften die onafgebroken blijven bewegen, met opeenvolgende cabines) in het gebouw, met tien cabines elk. De restauratie van de hal mag op een haar na zijn voltrokken, de houten lifttoegangen staan er treurig bij in de opgeknapte hal. Schuurman: “Een ervan laten we restaureren, al mogen ze niet meer worden gebruikt.”

Een van de twee paternosterliften wordt nog gerestaureerd, maar zal niet meer in gebruik worden genomen. Beeld Sabine van Wechem

Geen torenhoge huren

Drie c’s moeten de hal nieuw leven inblazen: culinair, creatief en circulair – de plannen werden de afgelopen tien jaar bijgesteld en aangepast aan de steeds veranderende eisen van de tijd. Boon: “We willen graag startende, talentvolle ondernemers van verschillende culturele achtergronden trekken.”

De huren zijn daarom niet torenhoog. Voor 400 euro per maand worden kantoren van 40 vierkante meter verhuurd. “Die zijn uiteraard ook te delen,” zegt Schuurman. Voor 1200 euro huur je een pakhuis met kantoor van 140 vierkante meter.

Een kwart van de ruimtes, pakhuizen en kantoren is nu verhuurd. De beperkte toegankelijkheid van het terrein speelt daarin vooralsnog een rol. De hal was en is geen publiekstoegankelijke plek, alleen groothandelaars en hun klandizie mochten en mogen het terrein op, ‘gewone burgers’ mogen het Food Center niet zomaar betreden. Voor bijvoorbeeld galeries, veel vormen van horeca en, zeg, een fietsenmaker is dat minder aantrekkelijk.

Om de hal heen wordt gebouwd aan de woonwijk Marktkwartier, 1700 huizen en appartementen groot. De groothandels blijven, zij het goeddeels in nieuwe gebouwen, er komt een school, en op het dak van de monumentale hal komt 2500 vierkante meter aan zonnepanelen, het grootste zonnedak van de stad.

Dat duurt nog even. Om voor die tijd de loop erin te krijgen, heeft Boei een loopbrug van steigermateriaal in petto, gemaakt van de steigers die voor de restauratie zijn gebruikt. Vanaf het poortgebouw aan de Jan van Galenstraat zal de brug 300 meter overspannen. Op een hoogte van een meter of vier loopt de bezoeker zonder het groothandelsterrein te betreden naar de hal.

Beweging op de vloer

Daar gaapt die enorme marktvloer, vooralsnog goeddeels leeg. Ook daarvoor hebben Boon en Schuurman een plan gesmeed. Gerard Schuurman: “Straks huren hier 80 bedrijven en bedrijfjes een ruimte, die nemen de verplichting op zich elk drie, vier dagen per jaar iets te organiseren op de vloer. Dat kan een bedrijfsborrel zijn, een zaalvoetbaltoernooi, een toneelstuk, modeshow, muziek, een expositie, symposiumpje, alles kan en mag.” Boon: “Dan is er dus vrijwel elke dag van het jaar beweging en levendigheid op de vloer.”

Arno Boon relativeert de tijd die eroverheen gaat om zo’n groot project echt van de grond te krijgen: “Soms kost het twintig jaar. Ik stond hier in 2013, in 2016 kregen wij het in bezit, nu kunnen we verhuren en lijken we ongeduldig, maar eigenlijk lopen we een beetje voor de muziek uit. Dit is straks een monumentaal feest.”

Beeld Sabine van Wechem

Markthalrestauratie in cijfers - 300 stalen ramen gerestaureerd

- 450 draaivleugels gerestaureerd

- 22 plaatstalen binnendeuren gerestaureerd

- 10.000 Engelse schroeven vervangen

- 2360 strekkende meter beton nagelopen, waar nodig gerestaureerd

- 9730 vierkante meter beton nagelopen, waar nodig gerestaureerd

- 6200 vierkante meter gevel nagelopen, waar nodig gerestaureerd

- 170 meter dilataties (uitzetvoegen) vervangen of gecreëerd

- 750 meter lintvoegwapening aangebracht

- 15.700 bakstenen uit- en ingeboet

- 4073 nieuwe ruiten in de gevelkozijnen

- 6,516 kilometer stopverf vervangen bij beglazing

- 1425 vierkante meter vloer geïsoleerd

- 217 binnendeuren gerestaureerd of geschilderd

- 200 meter hemelwaterafvoer geschilderd

- 1185 strekkende meter trapleuning en balustradeleuning geschilderd

- 10.000.000 euro waren de kosten van de cascorestauratie

- 8.000.000 euro zijn de geschatte kosten van de verduurzaming en inbouw van de ruimtes https://centralemarkthal.nl/

Boeie? Het idee voor Boei ontstond in de jaren negentig. De interesse voor industrieel erfgoed nam destijds toe, mede door toedoen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die in 1995 het industrieel erfgoed in kaart bracht. Zo ontstond de behoefte om dit erfgoed te behouden en te ontwikkelen, en werd de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed opgericht (de aanvankelijke naam was ‘Boeie’). Sinds 1995 herbestemt Boei industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. Directeur Arno Boon van Boei: “We hebben inmiddels aan meer dan 500 projecten gewerkt. Alle gebouwen die we de komende decennia nodig hebben, bestaan al. Door gebouwen een nieuw leven te geven, besparen we grondstoffen en energie.” www.boei.nl

Markthal: de musical De Ontdekking van de Centrale Markthal is een theatrale tocht door het enorme gebouw: een tijdmachine die het publiek aan de hand van zes acteurs en een muzikant meeneemt in een liefdesgeschiedenis tussen de zoon van een Marokkaanse groenteboer en de dochter van een Amsterdamse grossier, in de jaren tachtig. De voorstelling laat de geschiedenis van het Food Centerterrein zien, kriskras door de tijd en door de Centrale Markthal, van een sluimerende opstand onder kooplieden bij de opening in 1934 naar de internationalisering van de markt, tot de vraag of de markt wel of niet verplaatst moet worden. De laatste speeldag is zondag 27 augustus. Het publiek meldt zich bij de ingang aan de Jan van Galenstraat, waarna een treintje hen meeneemt naar de Centrale Markthal. Kaartjes: www.erfgoedparade.nl