8 shops in Amsterdam voor weergaloze vintagevondsten en premium tweedehandskleding

Een bouclé jasje van Chanel, een tijdloze Prada-tas of een little black dress van goede makelij: als het meezit gaan dergelijke stukken generaties mee. Gelukkig barst Amsterdam van de plekken voor weergaloze vintagevondsten en premium tweedehandskleding.

L’Étoile de Saint Honoré

Een paradijs met tassen van grote merken, van Chanel tot Hermès en Saint Laurent. Eigenaar Henriette Wuite reist stad en land af om de krenten uit de pap te vissen. Daar is ze behoorlijk goed in, zo getuigen de twee Amsterdamse boutiques die ze vult met haar vondsten. Als je ergens een tas voor het leven op de kop kunt tikken, is het hier. Prijzen beginnen rond de 500 euro voor een Louis Vuitton Monogram mini.

Nieuwe Spiegelstraat 27, Reestraat 24, etoile-luxuryvintage.co

The High End Vintage

De heilige graal voor tassenconnoisseurs: Chanel classic flap bag. Deze iconische tas van doorgestikt leer is niet alleen een knapperd om de arm, maar ook een geliefd verzamelobject dat elk jaar in waarde stijgt en daarmee een valide investering. The High End Vintage heeft een uitgebreide collectie Chanel, YSL en meer. In Amsterdam komen ze bij je thuis voor private shopping. Bestellen via de website kan ook.

thehighendamsterdam.com

ByDanie Designer Vintage Store

ByDanie Designer Vintage Store. Beeld Jennifer Gijrath

Van Kelly Bag tot Dior-blouse: creatief directeur van Amsterdam Fashion Week en voormalig styliste van de sterren Danie Bles kent haar pappenheimers en loopt beroepshalve tegen geweldige designerstukken aan. Haar buit verkoopt ze in een poppige zaak aan de Cornelis Schuytstraat, waar haar moeder vaak achter de toonbank staat.

Cornelis Schuytstraat 45

Mooi

Twee verdiepingen retailtherapie van hoog niveau, met merken als Prada, Isabel Marant, Gucci en Balenciaga. Op de begane grond vind je kleding voor vrouwen en kinderen, in de kelder kunnen mannen hun slag slaan. Een heerlijke plek voor wie van schatgraven houdt.

Scheldestraat 58, mooi2hk.nl

Rêveuse Vintage

Rêveuse Vintage. Beeld Jennifer Gijrath

Wie de kleine roze winkel van Rêveuse Vintage in West binnenstapt, krijgt het gevoel terecht te zijn gekomen in een chique inloopkast. Dankzij de zwoele koraaltinten op de muur hangt er een moderne boudoirachtige sfeer. Ze hebben hier curiosa en dingen voor in huis, glaswerk, lingerie en sieraden. Maar waar je vooral voor komt: er hangen gemiddeld rond de 450 vintage stukken van merken als Lacroix, Dolce & Gabbana en Kenzo.

Bilderdijkstraat 201, reveusevintage.amsterdam

Shop. Googoosh

Eigenaresse Azarakhsh Akbari zit altijd bovenop de trend en verkoopt hits uit zowel recente als oudere collecties van merken als Bottega Veneta, Balenciaga en Prada voor een klap minder dan de winkelprijs. Op zoek naar dat ene moeilijk-te-vinden, bijzondere, uitverkochte stuk? Stuur haar een plaatje via Instagram en ze snort hem voor je op. @shop.googoosh

Atelier Anna Liss

Atelier Anna Liss. Beeld Alina Krasieva

Het begon met de verkoop van de inhoud van haar eigen kledingkast en die van haar vriendinnen, maar inmiddels gaat Anna Liss ook zelf op zoek naar de mooiste designeritems. Die kun je shoppen via haar Instagrampagina en eventueel bij haar thuis komen passen. Liss houdt van beigetinten, tailoring en mannenkleding. Bovendien is ze de koningin van het perfecte witte shirt, die ze tegenwoordig ook zelf produceert onder de naam Liss Classics. Op zoek naar een goed overhemd? Dan is dit de plek om te beginnen.

Wouwermanstraat 25, @atelierannaliss

Salon Heleen Hülsmann

Heleen is een zeer stijlvol mens en verkoopt in haar salon een zorgvuldig samengestelde collectie designerstukken uit recente jaren. Wie wil, kan zich onderdompelen in haar persoonlijke aandacht en rake stylingadvies. Om haar boetiek in Zuid te bezoeken, moet je wel eerst even een afspraak maken.

Jacob Obrechtstaat 18, salonheleenhulsmann.nl