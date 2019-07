8 leuke nieuwe Amsterdamse tentjes met een terras

De temperatuur loopt eind deze week weer op. Ben je alvast op zoek naar een nieuwe borrelplek? Het Parool selecteert acht nieuwe Amsterdamse tentjes met een terras, die dit jaar zijn geopend.

1. Het Blauwe Theehuis

Blauw, wit en groen. Op afstand lijkt er weinig veranderd, maar wie dichterbij komt, ziet het iconische rijksmonument weer stralen. Dankzij het proef­lokaal van Brouwerij ’t IJ kunnen Amsterdammers eindelijk weer neerstrijken op het zo geliefde terras in het Vondelpark. Lees verder.

2. Restaurant Gijsbrecht

Als je niet ver weg auto’s hoorde ruisen, zou je ­zomaar kunnen denken dat je in het bos zit, op het terras aan het water in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Veel van de gerechten worden door chef Hessel Blok bereid op de gigantische grill, de ‘locomotief’, die trots op het terras staat te glimmen. Lees verder.

Restaurant Gijsbrecht Beeld Jakob van Vliet

3. Stadsstrand Dok Amsterdam

Dok Amsterdam is verhuisd van West naar Zuid. Sinds kort biedt de oude Renaultgarage aan de Joan Muyskenweg plaats aan het stadsstrand. Op de parkeerplaats waar de garagebezoekers voorheen parkeerden is 173 m3 zand gestort. Trek de schoenen dus maar uit en de slippers aan. Lees verder.

4. Café Pontsteiger

Het imposante Pontsteigergebouw in de Houthavens is met zijn negentig meter hoog een nieuw landmark aan het IJ. In de zomer worden de openingstijden wat opgerekt, zodat je op het terras nog een drankje kunt drinken met uitzicht op het IJ. Lees verder.

Café Pontsteiger Beeld Lin Woldendorp

5. De Distel

Bezoekers van deze creatieve broedplaats in Noord moeten door een groot oog klimmen en komen dan op het achterterrein, een werkplaats waar de Distelaars hun creaties maken. Verder te vinden bij de vrijplaats: de koffiebar van Naald & Hammer, waar je vanaf vijf uur ’s middags ook pizza’s en bitterballen kan krijgen. Lees verder.

6. Dok du Nord

Vanaf de pont schittert aan de kade het fel oranje gebouw van het voormalige Wilhelmina Dok. Ooit fungeerde het pand als clubhuis voor de havenwerkers van de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij, daarna zaten er verschillende horecagelegenheden in. Nu is er Dok du Nord gevestigd, een mediterrane bistro. Lees verder.

Dok Du Nord. Beeld Jakob Van Vliet

7. Wilde Westen

De creatieve broedplaats Wilde Westen opende dit jaar een tweede vestiging, in de Marnixstraat. Zie het als een dependance: het is een kleiner pizzarestaurant (er is geen pingpongtafel), maar de sfeer is hetzelfde. Als het lekker weer is kun je een plekje zoeken aan een van de zes zomerse biertafels op het terras. Lees verder.

8. Par Hasard

Nog een bekende naam: dit jaar opende de derde vestiging van Par Hasard op het Hoofddorpplein. Wat daar gebeurt is volgens het vertrouwde Par Hasard-recept: zelfgemaakte friet op zilveren schalen, een geblokte tegelvloer en illustraties van Guy Olivier aan de muren en op de menukaart. En buiten: een groot terras. Lees verder.