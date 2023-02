8 Amsterdamse singles over hun vrijgezellenbestaan: ‘Voor seks en intimiteit heb ik friends with benefits’

Op Valentijnsdag lijkt alles te draaien om het vinden van die Ene Ware, maar niet iedereen is daarnaar op zoek. Deze Amsterdammers koesteren juist de vrijheid en onafhankelijkheid die het leven als alleenstaande in de stad hen biedt. Een ode aan de single. ‘Ik hoef nooit meer iets te overleggen, dat scheelt enorm veel tijd.’

Valentine Hulsman (59) eigenaar van natuurcosmeticalijn Aromalogic by House of Hulsman

“Je bent zo knap, hoezo ben jij single? – dat hoor ik vaak. Het lijkt me heerlijk, dertig jaar met iemand samen zijn, maar een relatie is niet het hoogst haalbare in mijn leven. Ik heb mijn eigen bedrijf en ik word omringd door mijn familie en heel veel lieve vrienden. Een man moet wel écht een aanwinst zijn. Ik heb ook veel eisen hoor: hij moet van muziek houden – géén Dire Straits! – en het liefst bespeelt hij zelf een instrument. Hij moet mij op handen dragen en zichzelf kunnen ver­maken. En ik val op woest aantrekkelijke mannen, ik wil wakker worden naast een lekker beschuitje. Aan daten heb ik een hekel en ik hou niet van scharrelen, dat maakt het misschien wat minder eenvoudig. Maar ik mis niets, ook de seks niet, ik kus mezelf wel en flirten kan altijd! Ik ben mijn eigen beste vriend en ik vind het heerlijk dat ik zelf mag weten hoe ik mijn leven leid.”

Adriano Cian (43) merchandiser bij een modemerk

Beeld Chris en Marjan

“De Amsterdamse gay community is over het algemeen heel open-minded als het gaat om relaties. Als ik in een relatie zit, ga ik voor honderd procent toewijding en monogamie. Mijn emotionele en meer ­traditionele Braziliaanse inborst botst helaas vaak met de meer rationele, losse Noord-Europese manier van denken. Vroeger dacht ik dat ik iemand nodig had, maar tegenwoordig ben ik liever single dan dat ik in een open relatie zit.”

“Van Grindr heb ik in het verleden veel gebruikgemaakt, ook kwam ik vaak mannen tegen in het nachtleven, maar op mijn 43ste heb ik daar steeds minder zin in. Helemaal nu, in de winter, blijf ik liever thuis om te koken voor vrienden of te ­netflixen met een wijntje op de bank. Voor seks en intimiteit heb ik friends with benefits, met wie ik ook naar de film kan. Ik waardeer mijn vrijheid steeds meer en ik wil alleen nog een relatie aangaan met iemand die net zo serieus is als ik.”

Ronnie Matabadal (41) fietsbeheerder bij Centraal Station, woont in Woonzorg De Gooyer voor mensen met een verstandelijke beperking

Beeld Chris en Marjan

“Ik heb weleens een vriendin gehad, maar nu ben ik alweer een hele tijd alleen. Het lijkt me gezellig om samen leuke dingen te kunnen doen, ergens iets te gaan eten of samen schietspellen te spelen op mijn Playstation. Of samen TikTokfilmpjes maken; ik heb al heel veel volgers. Naar de bioscoop lijkt me ook leuk, maar ik heb een mooie beamer, dus we kunnen ook bij mij thuis een film kijken op de bank. Ik hou van Marvel en andere actiefilms.”

“Soms gaan we met iedereen op de afdeling wat leuks doen, zoals karten, maar ik heb helaas nog geen leuke meid ontmoet. Ooit zou ik wel willen trouwen, met een Hindoestaanse dame met mooi lang haar, maar blond vind ik ook leuk. Het belangrijkste is dat ze een leuke meid is.”

Rudi Wester (79) schrijver

Beeld Chris en Marjan

“Na mijn huwelijk had ik nog een aantal relaties, maar rond mijn vijftigste vond ik het wel mooi geweest. Ik had geen zin meer om me te schikken naar het leven van een man en seks mis ik ook niet – al dat gehijg! Het grote voordeel van single zijn is de vrijheid, ik trek mijn eigen plan. Ik ga rond half drie ’s nachts slapen en sta rond elf uur weer op; niemand die daar wat van zegt. Mijn biografie over dichter Jef Last heb ik kunnen schrijven, juist omdat ik alleen ben. Ik kon dag en nacht doorwerken zonder dat iemand zich daaraan stoorde.”

“Mensen denken dat je als single eenzaam bent, maar ik verveel me nooit. Ik klaverjas in café Krom, eet met vrienden bij Arti, ga naar de film en de opera. Maar ik bouw ook avonden alleen thuis in, waar ik enorm van geniet. Iedere winter ga ik een week naar een zonnig oord. Tijdens het diner met een paar glazen wijn lees ik dan een boek. Ik hoef nooit meer iets te overleggen en dat scheelt enorm veel tijd. En tijd is steeds belangrijker als je ouder wordt.”

Janneke Essen (35) cultureel marketeer bij Felix Meritis

Beeld Chris en Marjan

“Sinds ik single ben sta ik meer open voor vriendschappen en doe ik veel meer spontane dingen. Relaties beginnen vaak als een soort achtbaan waarin ik me kan verliezen. Dat kan mooi zijn, maar ik wil me voor nu graag focussen op mijn werk en vrienden en mijn persoonlijke ontwik­keling. Ik ga regelmatig alleen op reis, het is prettig dat ik dan aan niemand verantwoording hoef af te leggen. Dat geeft een groot gevoel van vrijheid.”

“Ik ben geen fan van datingapps, liever kom ik iemand tegen op een leuke plek. Laatst installeerde ik de app Pure, voor open-minded mensen. Helaas ontving ik direct een paar dickpics en een rukfilmpje, toen was ik er wel weer klaar mee.”

“Ooit zie ik mezelf in een huis met een moestuin, een paar scharrelende varkens én een relatie, maar voor nu heb ik even genoeg aan mezelf. Ik ben niet op zoek en dat geeft me veel rust.”

Eli Verboket (22) treedt op als dragartiest Eli Express, onder andere in Club NYX en op Milkshake

Beeld Chris en Marjan

“Ik ben non-binair en ik voel me meer man dan vrouw. Mijn mannelijkheid ervaar ik als die van een butch lesbian, mijn vrouwelijkheid als die van een flamboyante gay. Dat moeten uitleggen kost soms veel energie, maar gelukkig kan ik er met de meeste mensen die ik via datingapps of Instagram ontmoet open over praten. Wil je wel een connectie, maar geen relatie, puur voor de lust, of een open relatie waarin alles bespreekbaar is?”

“Zelf ben ik polyamoreus: ik geloof niet in het idee dat één persoon al mijn behoeftes moet vervullen. Ik sta altijd open voor flirts en verschillende soorten verbintenissen en ik voel de vrijheid om nieuwe connecties met mooie mensen aan te gaan. Als ik niet met een partner ben, ben ik van mezelf, maar de basis is altijd dat we het beste met elkaar voor hebben. Ik vind het jammer dat seksualiteit voor veel mensen niet wat meer fluïde is. Als iedereen ervoor zou openstaan, zou daar veel moois uit voort kunnen komen.”

Efraïm Folgerts (45) hydrograaf

Beeld Chris en Marjan

“Door mijn werk ben ik soms vier tot zes weken van huis en op de momenten dat ik vrij ben, ga ik het liefst parachutespringen, paragliden of kitesurfen en spreek ik af met vrienden. Het is handig dat ik op zulke momenten met niemand rekening hoef te houden; als het weer goed is kan ik vertrekken. Tegelijkertijd is het jammer dat er niet iemand is om mijn ervaringen mee te delen. Door het single zijn heb ik nog meer ontdekt hoe waardevol mijn vrienden voor me zijn.”

“Vrienden in een relatie denken dat ik als vrijgezel een heel wild leven leid, maar dat valt erg mee. Ik ben nu drieënhalf jaar single en ik zou het zeker leuk vinden om weer met iemand samen te zijn. Ik hou alleen niet zo van datingapps: het swipen kost veel tijd en het ligt er allemaal te dik bovenop. Liever kom ik iemand live tegen. Ik zoek op mijn leeftijd ook meer naar een maatje dan naar heftige verliefdheid. Dat laatste gaat ­uiteindelijk over en je moet het juist daarna nog leuk hebben samen.”

Anna Jansen (30) redacteur bij uitgeverij AW Bruna

Beeld Chris en Marjan

“Ik ben nu bijna vier jaar single. De enorme waarde die er op een romantische relatie wordt geplakt, mogen we volgens mij wat meer verdelen over onze verschillende relaties. Zo heb ik heel fijne relaties met mijn vrienden en familie. Ik sta open voor liefde, maar ik zie een liefdesrelatie niet als het hoogst haalbare. Dat zou van mijn leven nu een soort tussenperiode maken en ik geniet juist erg van mijn vrijheid. Ik ga graag in mijn eentje naar de film, drink een glas wijn in een café of hang een hele dag ongestoord in mijn onderbroek op de bank. En door te daten heb ik mannen en vrouwen ontmoet die ik anders niet was tegengekomen.”

“Een nadeel is wel dat onze maatschappij volledig is ingericht op stellen, van de hoge huur tot een Spotify-abonnement of een hotelkamer: als single is het leven duurder. Maar dat is voor mij geen reden om snel met iemand te gaan samenleven. Autonomie is voor mij heel belangrijk. Bij een eerste date wil ik ook altijd betalen.”

Luister ook naar de Paroolpodcast Amsterdam wereldstad. Bijvoorbeeld aflevering 26, over waarom Amsterdam een walhalla én verreweg van ideaal is voor alleenstaanden: