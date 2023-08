700 meter gordijn uit het Rijksmuseum gaat naar Amsterdamse gezinnen in armoede

Jurre van de Kamp (directeur stichting Sina) en Sharon van der Wal.

700 meter! Wat doet stichting Sina (Samen is niet alleen) daarmee?

Sharon van der Wal: “Onze stichting brengt huisbezoeken aan Amsterdamse gezinnen die onder de armoedegrens leven. Deze gezinnen kunnen bij ons spullen aanvragen die ze nodig hebben. Zo is er ook vaak vraag naar gordijnen.”

Het is wel heel veel stof.

SW: “Daarom deden we een oproep op sociale media of vrijwilligers ons wilden helpen om al die stof te verwerken tot gordijnen in de standaardmaten. Daar kregen we twee reacties op.”

Marieke Vijzelaar: “Ik woon nu een jaar in Amsterdam en zocht naar vrijwilligerswerk, om wat meer bij de stad betrokken te raken. Dit voorjaar heb ik een naaicursus gevolgd, dus het sloot perfect op elkaar aan.”

Heeft de stof Rijksmuseumkwaliteit?

SW: “Ja, ik vind het echt bij het Rijks passen; mooi fluweel in het donkerblauw, smaragdgroen en bordeauxrood. Ze hebben ons niet de afdankertjes gegeven.”

MV: “De stof is ook lekker dik, dus heel geschikt om bijvoorbeeld de slaapkamer mee te verduisteren.”

Hoe gaat u te werk?

MV: “De gordijnen bestaan uit allemaal stukken stof, dus de eerste stap is om die allemaal weer los te tornen; een prutskarweitje waarvoor je even moet gaan zitten. Om de rafelrandjes weg te werken maak ik een zoom, en aan de bovenkant komt een plooiband.”

Klinkt voor mij als leek niet makkelijk.

MV: “Het is allemaal niet zo lastig hoor, alleen tijdrovend. Maar als je net als ik van naaien houdt, is het echt leuk. En dat ik met mijn hobby bezig kan zijn terwijl ik me inzet voor andere Amsterdammers, maakt het helemaal mooi.”

Een handje helpen? Mail naar sharon@stichtingsina.nl.