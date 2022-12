65 dingen om te overleven in tijden van oorlog of een natuurramp

Beeld Shutterstock

Er was recent een hoop gedoe omtrent noodpakketten, met name dat niemand er een heeft. Hoeveel heeft u er?

“Twee, jawel. Maar met mijn noodpakket heeft een huishouden aan een pakket genoeg. Tot drie jaar geleden realiseerde vrijwel niemand zich dat ook ons rampen kunnen overkomen. Met de pandemie en de oorlog is dat aan het veranderen en begint de overheid een campagne. Ik vind het door de overheid geadviseerde pakket echter niet adequaat.”

Uw noodpakket is uitgebreider?

“Er zit bijvoorbeeld een radiootje in dat je kunt opwinden en dat een zonnepaneeltje heeft, want batterijen zijn maar beperkt houdbaar. En die radio heb je nodig om te kunnen horen wat er aan de hand is, wat er wordt geadviseerd. Want of we nou gehackt worden of de dijken breken door: we zitten dan al snel zonder elektriciteit.”

In uw Feel Safe Kit zitten 65 dingen om te overleven?

“Naast een fluitje ook een alarm dat een halfuur lang heel luid afgaat, een fluorescerend hesje en van die neon lightsticks. Maar bijvoorbeeld ook waterzuiveringstabletten. Veel dingen hebben mensen misschien wel in huis, maar als er stress en paniek uitbreekt, weet je ze dan snel te vinden? Dan wil je geen la opentrekken om te ontdekken dat je zakmes er niet ligt.”

De overheid kan toch ook wel tien miljoen noodpakketjes uitdelen, na al die corona- en energiesubsidies?

“Dat zou geweldig zijn. Maar ik ben al blij dat mensen bewust worden gemaakt.”

Wat zit er niet in uw noodpakket wat u wel mee de schuilkelder in zou nemen?

“Mijn leesbril.”