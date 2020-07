6 x de beste tips voor het weekend in Amsterdam

Workshop Etsen in het Rijks Beeld Bibi Veth

Ets een landschap

Deze zomer organiseert het Rijks­museum workshops voor volwassenen en kinderen. Dit weekend kan iedereen vanaf zestien jaar in de Teekenschool een landschap komen etsen. Tijdens deze bijeenkomst word je uitgedaagd de drogenaaldtechniek toe te passen, naar voorbeelden van Rembrandts landschappen. Met gebruik van een etspers kun je je tekening ook afdrukken.

Donderdag t/m zondag, 13.00 - 16.00 uur, €30, Rijksmuseum

Woongeschiedenis

In de nieuwste expo van het Stedelijk loop je door 125 jaar woongeschiedenis, van De Amsterdamse School en Rietveld tot Thonets banken en de opkomst van plastic stoelen in de jaren zestig. Je eindigt bij Dutch Design uit de jaren negentig tot nu. Ook komen er actuele onderwerpen aan bod, zoals duurzaamheid en de impact van de coronacrisis op design in Nederland.

Zaterdag t/m 21 maart, tijdsloten, €18,50, Stedelijk Museum

Van Thonet tot Dutch Design Beeld Peggy Jansen

Op de tast

Cabaretier Tom Lash, ooit de jongste finalist van cabaretfestival Cameretten, probeert in zijn theatervoorstelling grip te krijgen op dingen in het leven waar nauwelijks grip op te krijgen is. Door middel van theorieën en kansberekeningen gaat hij op humoristische wijze op zoek naar acceptatie en begrip. Van liefdesverdriet bijvoorbeeld, of van de lockdown. Een voorstelling van twintig minuten, met een onderliggende boodschap.

Donderdag t/m zondag, verschillende tijdstippen, €10, Tapas Theater

Tom Lash Beeld Boy Hazes

Dance, jazz en pop

Heb je jouw platencollectie inmiddels grijsgedraaid en is het tijd voor wat nieuws? Radion organiseert een platenbeurs, waarvan de collectie vooral bestaat uit dance-, jazz- en popplaten van voor 2000. Bij binnenkomst ontvang je een lp-lot en maak je kans op een cheque van twintig euro, die je bij een van de verkopers kunt uitgeven. Dj Independent verzorgt de muziek vanachter zijn draaitafel.

Zondag, tijdsloten tussen 11.00 en 17.00 uur, €5 incl. drankje en lot voor lp-loterij, Radion

Beeld Eva Kole

Drugsverhalen

Dit is het laatste weekend dat de fotoexpositie Dutch Drug Stories te zien is in Poppi Amsterdam. Een maand lang stond Het Vrijpaleis in het teken van debatten en thema-avonden over drugs. De expositie draait om de Nederlandse drugsscene, van begin jaren tachtig tot nu. In lijn met de tentoonstelling openen theatermakers Kes Blans en Thomas de Bres zaterdag een oordeelloos gesprek over chem­seks: seks en drugs in de gaycommunity. Voel je vrij om de dialoog aan te gaan.

Zaterdag, 21.00 - 22.30 uur, €15, Het Vrijpaleis

Ongepland Festival

Door corona zijn de meeste festivals in het water gevallen. Gelukkig organiseert Ongepland Festival deze zomer vijf dagen per week een live festival in Het Sieraad. Zaterdag staat een op­treden van Kraak en Smaak op het program­ma. Ook verzorgt producer Mark Kneppers een live dj-set, begeleid door zangeres Berenice van Leer. De locatie is omgebouwd tot zomertuin in botanische stijl.

Zaterdag, 22.00 - 03.00 uur, €19, Het Sieraad