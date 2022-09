6 plekken in Amsterdam die het mooist én stilst zijn in de vroege ochtend

Zij-aangezicht van Artis in de ochtend. Beeld Eva de Vos

1. Artis

Bezien vanaf het Entrepotdok lijkt het nog lege buitenverblijf van de savannegrazers op een overambitieus stadspark. Dichterbij de ingang hoor je vogelgeluiden: van de vrije stadsvogels of de tropenvogels in gevangenschap? Bij de toegangshekken springen de gouden dierenornamenten in het oog. Gewoonlijk let je daar niet op, omdat je zo snel mogelijk naar de echte dieren wilt. Op het gratis toegankelijke Artisplein staar je naar witte lepelaars in de volière die de slaap van zich afschudden of naar de flamingo’s, tot ze één roze waas voor je ogen vormen.

2. Het Rijksmuseum

In de passage door het Rijksmuseum hoef je zo vroeg amper op je passen te letten. Geen hordes fietsers die je van je sokken rijden en ook geen toeristen tegen wie je aanbotst als je even het gewelvenplafond bestudeert. Door de grote glazen wanden werp je een blik naar binnen, op de ontvangsthal van het gesloten museum. De lege witte vloer lijkt op een schilderij waarop de mensenmassa is weggeretoucheerd. Om in te lijsten.

3. Het Hirschgebouw

Het Hirschgebouw zou niet misstaan in Parijs en is, na de Stadsschouwburg, het meest in het oog springende gebouw aan het Leidseplein. Van 1912 tot 1976 huisde hier het modehuis Hirsch & Cie en op de toren prijkt die bedrijfsnaam nog altijd. De naamgever van dit monumentale pand vertegenwoordigde in diens hoogtijdagen een luxueus warenhuisconsumentisme dat grotendeels ten onder is gegaan. Het gebouw doet inmiddels zo’n tien jaar dienst als het vlaggenschip van techbedrijf Apple. Zal het pand ook deze consumptie-aanjagende bewoner overleven?

4. Sint Nicolaaskerk

Achter het hekwerk van de Basiliek van de Heilige Nicolaas doemen hoge, imposante toegangsdeuren op. Het zou niet verbazen als die deuren door een lieve non worden geopend. Op de vroege zondag zit dat er sowieso niet in, want de eucharistieviering begint pas om 10:30. In een relatief rusteloze stad als Amsterdam is het een gemiste kans dat je hier niet op elk uur van de dag zielenrust mag komen zoeken. De kerk zou ook de eerste stop moeten zijn voor elke toerist die via het Centraal Station aan de overkant de stad binnenwandelt, om er te zweren zich te zullen gedragen.

5. Hermitage

Later op de dag mag je gratis door de ontvangsthal van de Hermitage naar de Amstel lopen. De vroege vogel treft echter gesloten museumdeuren en moet omlopen. Maar niet voordat je eerst de kunst in de binnentuin van de Hermitage hebt aanschouwd. Zoals het levensgrote beeld van een hond en het nog grotere kattenbeeld. Van een afstandje lijken dit massieve kunstwerken, maar van dichtbij zie en lees je dat ze gemaakt zijn van aan elkaar gelaste fietskettingen en ander schrootijzer. Je steekt er zo je hand doorheen. Is kunst niet altijd wat je er maar in ziet?

Het VOC-schip Amsterdam, een replica van een Oost-Indiëvaarder, ligt al sinds 1991 voor Het Scheepvaartmuseum. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

6. Het Scheepsvaartmuseum

Het op dit uur van de dag nog gesloten Scheepsvaartmuseum is het best te bekijken vanaf de kade bij het Arcam-gebouw aan de overkant. Al gauw spot je de fier wapperende vlaggen bovenop het VOC-namaakschip naast het museumgebouw, groots tentoongesteld middenin een stad die beter wil omgaan met haar slavernijverleden. Zouden we dit schip op een andere manier kunnen inzetten voor het vertellen van het koloniale verhaal? Misschien door het in te richten als een (trans-Atlantisch) slavenschip om de ontberingen van de talloze verscheepte mensen te illustreren en invoelbaar te maken? Al is het de vraag of Amsterdam staat te trappelen om haar eigen Boni Trail.