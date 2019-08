5x hier staat eetbaar goud op het menu

Van pokébowl tot tosti: elke week vijf goede adresjes voor specifieke culinaire verlangens. Deze week: eetbaar goud.

Dat eetbaar goud niet enkel bij zoetigheid past, bewijst het Hardrock Cafe. Daar krijg je een velletje (10 x 10 cm) 24 karaat goud op je burger geserveerd. Verder is de 24 karaat Gold leaf steak burger een burger zonder poespas: honderd procent rundvlees, cheddar, botersla, rode ui en tomaat. Hij kost 24,95 euro, en daarvan gaat één euro naar het fonds Action Against ­Hunger, dat zich wereldwijd inzet voor schoon ­drinkwater en mensen in hongersnood.

Hardrock Cafe, Max Euweplein 57-61

Bij Moak betaal je 100 euro voor de Golddigger: drie blauwebessenpannenkoeken met een bol ­saffraanijs en gesmolten roze chocolade. Hierop ­worden met een pincet drie blaadjes 22 karaat bladgoud aangebracht: over the top kun je deze pannenkoek dus wel noemen. Voor het effect worden de pannenkoekjes geserveerd op een gouden bord met gouden ­bestek van Versace Home Collection. Het glas Luc ­Belaire rosé champagne krijg je er ‘gratis’ bij.

Moak Pancakes, De Clercqstraat 34 en Jodenbreestraat 144

Bij Holtkamp gebruiken ze slechts toefjes goud voor de decoratie van de Anna-, Corina- en de Linda-bonbon (6,25 euro per 100 gram), voorzichtig aangebracht met een soort Tipp-exroller, want het materiaal is zeer ­delicaat. Ook de champagne-framboostaart(42,50 ­euro) wordt voorzien van wat goud, aangebracht met een kwastje. Voor klanten die minder van ingetogen luxe houden en echt willen pronken, kan tegen een meerprijs extra bladgoud toegevoegd worden.

Patisserie Holtkamp, Vijzelgracht 15

Als je de 24K Gold pizza van Industry Kitchen in New York van 2000 dollar gewend bent, valt de Amsterdamse variant voor ‘slechts’ 88 euro wel mee. De naam van de Gold ricchezza pizza is toepasselijk, want ricchezza betekent rijkdom in het Italiaans. Je krijgt een pizza belegd met buffelmozzarella, eekhoorntjesbrood, truffelcrème, gekaramelliseerde cherrytomaatjes en speciale olie geïmporteerd uit Puglia. Afgewerkt met diverse blaadjes bladgoud en ‘nuggets’ van 23 karaat goud.

Fiko, Eerste Constantijn Huygensstraat 60 en Gerard Dou­straat 82H

Overvloed en overdaad, dat krijg je bij sterrenrestaurant Bougainville op de Dam als je de Silence is golden bestelt. Het dessert à 27,50 euro is opgebouwd uit ijs, een witte bros (zoals de reep) en een bol van witte chocolade. In de bol zit een zoete witte chocolademousse met groene kardemom, met in het hart een bittere kalamansi (een citrusvrucht). De bol is geheel omhuld met eetbaar goudpoeder en wordt geserveerd met eetbare goudsbloemen op een gouden bord van Bernardaud met, hoe kan het ook anders, gouden bestek. Grappig: je krijgt er een muziekkaart bij die het ­nummer Gold van Spandau Ballet speelt.

Restaurant Bougainville, Dam 37