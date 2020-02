538-host Jelte van der Groot: ‘Het pontje vanaf Java-eiland is rustgevend’

Jelte de Groot Beeld Lin Woldendorp

Winkel

“Rondlopen in toko Dun Yong, bij de Nieuwmarkt, voelt als een superkorte vakantie in Azië. Ik koop er spullen met teksten die ik niet begrijp. Dan ga ik thuis kijken of ik er iets van kan maken. De aanrader is het Koreaans meloenijs: knalgroen en mierzoet, maar heel lekker.”

Lekkerste broodje

“Officieel heet mijn favoriete broodjeszaak in de Jordaan Smoked Crispy Bacon Sandwich House, maar in de volksmond zegt men ‘Broodje Hans’. Eigenaar Hans, een zeventiger die de buurt eigenhandig bij elkaar houdt, maakt heerlijke broodjes met kaas, salami, rucola en tomaatjes uit de oven. ‘Ik ga een feestje voor je maken,’ zegt hij dan.”

Eigenaar Hans van Smoked Crispy Bacon Sandwich House. Beeld Lin Woldendorp

Beste plek om te sporten

“High Studios in de Weesperstraat. Van nature ben ik vrij lui, en dit is de ideale plek om in drie kwartier helemaal naar de kloten te gaan. Je volgt er een high intensity training en wordt door de groep opgezweept. Handig, want alleen in de gym zit ik alleen maar op mijn telefoon.”

Mooiste gevel

“Die houten gevel met jonglerende kabouters aan het einde van de Ceintuurbaan. De legende gaat dat de kabouters hun bal overgooien op een schrikkeldag. Laat dit nou net een schrikkeljaar zijn. Misschien wil iemand de 29ste even posten voor de deur?”

Jonglerende kabouters Beeld Lin Woldendorp

Restaurant

“Scheepskameel op het Marineterrein heeft heerlijk eten. Laat de bediening lekker haar gang gaan met de Duitse wijnkaart. Dan heb je echt een leuke avond in het prachtige restaurant. Als je het hele wijnarrangement kunt uitspelen, maak ik een diepe buiging voor je.”

Amsterdam voor kinderen

“Mijn dochter vindt het heerlijk om in haar kinderzitje door de stad te rijden. We hoeven nergens heen: ze wil gewoon doelloos rondrijden. Soms fietsen we drie keer langs dezelfde plek. Het maakt haar niks uit. Ze kijkt haar ogen uit.”

Beste plek om te relaxen

“Het pontje vanaf Java-eiland, waar ik woon, is heel klein. Dat maakt een stukje varen heel rustgevend en relaxed. Let wel op met opstappen. Vaak zie ik mensen die de pont voor het eerst gebruiken en niet weten dat hij omgekeerd aanmeert. Die staan dan ineens met hun fiets de verkeerde kant op.”

Veerboot Beeld Lin Woldendorp

Mooi van lelijkheid

“Tuincentrum Osdorp, en dan vooral in de kerstperiode. Het is zó over de top dat je zelfs een ritje kunt maken in een oude skilift. Echt geweldig.”

Mooi lied over Amsterdam

“Liever in Mokum zonder poen, dan in Parijs met een miljoen.”

Uitgaan

“In het Skatecafé in Noord kun je goed eten. Hoe later het wordt, hoe harder de muziek staat. Wil je daarna nog door, dan kun je bij de buren terecht, ongepolijste club Garage Noord.”

Ergste horeca-ervaring

“Ik stond voor club Shelter een quiz van de doorbitch te overleven. Was ik wel het juiste publiek? En kende ik wel álle dj’s die er die avond draaiden? Eenmaal door de strenge ballotage kwam ik binnen en stond ik met drie dronken toeristen op een lege dansvloer.”

Rijp voor de sloop

“Het zou mooi zijn als het Okura een make-over à la de A’DAM Toren zou krijgen. Nu is het een verouderd, treurig gebouw, midden in de stad. Met wat lampjes zou het meer uitstraling hebben.”

Café

“Ik belandde ooit in Café Lange Leo in de Spuistraat. Dat is nu een vaste stek. Er hangt een dartbord, er is een frituur en als er nog wodka of rum in je fles zit, kun je die in een kluisje achterlaten.”

Café Lange Leo Beeld Lin Woldendorp

Mooiste herinnering

“Oei, ik kan niet kiezen. Toen ik op het Rembrandtplein Kluivert het winnende doelpunt zag maken in ’95? Nee, schrijf maar op dat het de geboorte van mijn dochter in het OLVG was, dat scheelt een boel gedoe met mijn vrouw.”

Geheim adresje

“Distilleerderij ’t Nieuwe Diep in het Flevopark. Het is een heerlijke plek voor een kopje koffie nadat ik met mijn dochter in de speeltuin ben geweest. Echt geheim is het niet, maar het oude gemaal zit wel goed verscholen.”

Eerste keer in Amsterdam

“Als 5-jarig kind mocht ik een dagje met mijn vader mee naar zijn werk, vlak bij het Rembrandtplein. De meeste indruk maakte de enorme puntzak patat. Ik kon hem bijna niet vasthouden zo groot.”