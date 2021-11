50 jaar Toff Optiek: koffie, korting en Karin als stille kracht

Beeld Shutterstock

Dan bent u wel erg jong als opticien begonnen.

“Mijn vader had een brillengroothandel en opende in 1971 een optiek op het Hoofddorpplein. Daar mocht ik op zaterdag klusjes doen, later heb ik de opticiensopleiding gedaan en ben ik serieus in de zaak gekomen.”

Wat is er in een halve eeuw veranderd in uw vak?

“De techniek is erg verbeterd. Ik geef u een voorbeeld. Ik heb het meegemaakt dat een tweejarige met sterkte plus tien hier in de winkel voor het eerst zijn ouders zag, dat was toch wel ontroerend. Vroeger werd een kind met dikke brillenglazen uitgelachen op school, tegenwoordig zijn brillenglazen heel netjes dun, en zijn brillen een modeaspect, zoals oorbellen.”

Bent u zelf brildragend?

“Ja, ik heb die ook echt nodig. Mijn vrouw Karin draagt ook een bril, die heb ik haar 41 jaar geleden aangemeten, en toen is ze meteen aan me blijven plakken.”

Uw vrouw is uw steun en toeverlaat, hoor ik?

“Ze heeft haar eigen werk, als psychiatrisch verpleegkundige hoor. Fysiek springt ze vaak bij in de zaak, als er iemand ziek of met vakantie is. Mijn vrouw is mijn stille kracht.”

November is uw feestmaand: zang en dans?

“Een rode loper, koffie met gebak, en aan het eind van de maand een poffertjeskraam voor de deur.”

Nog even: ik lees graag boeken in de schemering, word ik nu blind?

“Dat zijn bakerpraatjes. Beter koopt u niet in het wilde weg een leesbrilletje; dat is pas echt slecht voor je ogen.”