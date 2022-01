4x terug naar de sportschool

Slijtvrij

Het schijnt dat we sportkleding nog sneller weggooien dan onze gewone kleding, omdat het sneller slijt. Niet zonder reden; het moet aan alle kanten kunnen meerekken en we wassen het vaker. Armedangels ontwikkelde met dat in gedachten een kleine sportswearcollectie van 100 procent gerecycled materiaal. Daarnaast gebruikt het bedrijf een duurzame laag die, belooft het, niet alleen de kleuren beschermt, maar ook de levensduur van de items.

Prijs: €69,90, www.armedangels.com/nl

Damesleest

Adidas maakte hun nieuwste hardloopschoen, de Ultraboost 22, specifiek voor vrouwen. Het sportmerk ontdekte dat bijna alle hardloopschoenmodellen gebaseerd zijn op mannenvoeten. Voor de nieuwe schoen kregen ze input van hun vrouwelijke hardloopcommunity en gebruikten ze een database met 1,2 miljoen scans van vrouwenvoeten. De pasvorm van de nieuwe schoen moet volgens het merk vrouwen de mogelijkheid geven het optimale uit hun sport te halen.

Prijs: €190, www.adidas.nl

Zweetbestendig

De Elite 4 Active-oordopjes zijn water- en zweetbestendig, belooft Jabra, en door het ergonomische ontwerp zouden ze ook bij veel beweging in het oor moeten blijven zitten. Wie een sportmoment voor zichzelf nodig heeft, kan de noisecancelling-functie aanzetten, waardoor omgevingsgeluiden wegvallen. Buitensporters zullen blij zijn met de hearthrough-functie, die omringende geluiden oppikt tijdens het rennen of fietsen. Verkrijgbaar in drie kleuren.

Prijs: €119,99, www.jabra.nl

Geurloos zout

De deodorant van Alka werkt volgens het bedrijf net even anders dan een gewone deo. De basische pH-waarde van 8,2 neutraliseert zure afvalstoffen van het lichaam en houdt geurveroorzakende bacteriën tegen. De deo blokkeert, verstikt of maskeert niets, maar zet geurtjes om in geurloze zouten dankzij ingrediënten als magnesium en zink. De deo is vegan, vrij van allergenen en geschikt voor alle huidtypes, aldus Alka.

Prijs: €16,95 (75 ml), www.alka.nl