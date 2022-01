4x lekker statisch

Plantaardige pluis

Als je last hebt van statisch en pluishaar in de winter, is extra vocht een oplossing. Alleen maken maskers je haar vaak zwaar. Aveda lanceert daarom Nutriplenish Light Treatment, een vochtinbrengend haarmasker, voor mensen met een fijnere haardos. Het masker is volledig vegan, want sinds een jaar gebruikt het merk geen dierlijke ingrediënten meer. Het roept iedereen op mee te doen met Veganuary, oftewel plantaardig eten in januari.

Prijs: €45 (150 ml), www.aveda.nl

Het Coanda-effect

Dyson ontwikkelde een opzetstuk voor zijn föhn waarmee je dwarse haren weer in het gareel krijgt zonder extreme warmte. Het opzetstuk maakt gebruik van het zogenoemde coanda-effect. De luchtstroom maakt onder meer pluizig haar glad. Een techniek die Dyson ook in de Airwrap Styler gebruikt. Volgens het merk werkt het meteen: je zet de ronde kant op het haar en glijdt dan rustig naar beneden.

Prijs: €30, www.dyson.nl

Tot in de punten

Lang haar wassen is een tijdrovend klusje. L’Oréal Paris zegt hier een einde aan te maken met Wonder Water. Je gebruikt het na je shampoo alleen op de natte haarpunten. Tijdens de acht seconden waarin je het moet inmasseren wordt het warm, waarna je het uitwast. De ‘lamellartechnologie’ zorgt ervoor dat actieve ingrediënten dunne lagen vormen, lamellae, die de vochtbalans herstellen, zodat je een gezonde dos krijgt.

Prijs: €10,99 (200 ml), Verkrijgbaar bij de drogist

Koud en nat

In Canada weten ze alles over kou en haar. Het lokale merk Mistik is 100 procent natuurlijk, belooft het label, en gebruikt in zijn hydroserum onder meer bosbessen om de hoofdhuid te kalmeren en vitamine A,B, C en E om het haar te voeden. Het olievrije serum kun je op nat en op droog haar gebruiken, en wie het haar föhnt zal blij zijn te merken dat het serum ook nog beschermt tegen hitte.

Prijs: €21,99 (125 ml), Mistik is verkrijgbaar

bij www.douglas.nl