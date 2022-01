4 x uitwaaien

Veerkrachtige pas

Het Amerikaanse Skechers hoopt iedereen te verleiden tot meer wandelen met hun Arch-fit-collectie. In de schoen zit een uitneembare steunzool, die ontwikkeld werd met podologen en op basis van meer dan 120.000 voetscans. Een veerkrachtig dempingssysteem moet zorgen voor een betere ondersteuning van de voet, aldus het merk. Er zijn verschillende modellen, waaronder een slip-on die in de wasmachine mag.

Prijs: €84,95 www.skechers.nl

De natuur in

Plant Army maakt stevige winterjassen die volledig circulair zijn. Niets, maar dan ook niets van de jas is van plastic, belooft het merk. Alle materialen zijn duurzaam en op plantaardige basis. Zelfs de waxcoating, waarmee je de regen buiten houdt, bevat geen chemicaliën. De jas is gevuld met kapok. De eerste serie is al uitverkocht en met crowdfunding hoopt de Nederlandse start-up nog meer mensen te overtuigen.

Prijs: €399 www.plantarmy.shop

Blozende wangen

Een stevige wandeling als het buiten koud is, kan leiden tot schrale wangen. Dan is er een volle crème van het Franse Embryolisse. De formule verzorgt en kalmeert de huid. Voor de extra gevoelige types maakte het bedrijf een aparte versie, en begin februari ligt een tube met SPF (Sun Protection Factor) in de schappen.

Prijs: €19,99 www.embryolisse-shop.online

Koffiewandeling

Geen idee waar je wilt uitwaaien? In Het lifestylewandelboek schrijft Claudia Straatmans over de leukste wandelingen in Nederland (en daarbuiten). Van kort (3 km) tot lang (20+ km), maar altijd met tips voor verse koffie of een goed glas wijn. Straatmans, in het dagelijks leven hoofdredacteur van Nouveau, vraagt en passant een paar lifestylecollega’s om tips om er wandelend mooi uit te blijven zien en voegt wat hotelsuggesties toe.

Prijs: €21,99 uitgeverij Ambo|Anthos, verkrijgbaar bij de boekhandel