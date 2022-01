4 x goedemorgen

Hippe havermout

Nomly wil dat iedereen de dag vol energie begint. Het Amsterdamse bedrijf bedacht daarom vier biologische havermoutmixen verrijkt met noten, zaden en pitten. Je kunt een abonnement nemen op je favoriete smaak of de zakken los bestellen. De havermoutmixen zijn duurzaam verpakt en passen door de brievenbus. En voor wie eerst wil proeven, is het proefpakket een oplossing, goed voor acht bordjes pap.

Prijs: €10,95 (proefpakket met vier smaken), www.nomly.nl

Verstopte groenten

We eten nog altijd niet genoeg groenten en te veel suikers. Berend Eberson weet er alles van. Op zijn zeventiende ging hij zijn overgewicht te lijf, vervolgens studeerde hij gezondheidswetenschappen. Hij zocht een manier om groenten op meerdere momenten in ons eetpatroon te krijgen wat resulteerde in Grünten. Een gezond ontbijt of tussendoortje op basis van havermout, vol groenten, maar met de smaak van taarten als carrotcake en appeltaart.

Prijs: €2,79, www.grunten.com, verkrijgbaar bij de supermarkt

Blij ei

Voor wie zin heeft in pannenkoeken, scrambled eggs of wentelteefjes, maar geen ei kan of wil eten, is Crackd een optie. Dit 100 procent plantaardige alternatief in vloeibare vorm is gemaakt van koudgeperste erwten met een beetje Indiase kala namak, voor de ‘ei-smaak’. Uit een fles haal je acht porties die gelijk staan aan acht eieren. Het enige wat volgens de makers echt anders is dan bij een gewoon ei, is de iets langere bereidingstijd.

Prijs: €6,95, verkrijgbaar bij Jumbosupermarkten

Braziliaanse bes

Een trip naar Brazilië veranderde het leven van Albana Rama. Ze besloot haar baan op te zeggen om zich in te zetten voor het behoud van het regenwoud. Met haar The Rainforest Company maakt ze ontbijtproducten op basis van de açaibes, een vrucht boordevol vitamines en mineralen. Alles, volgens eigen zeggen, op duurzame wijze geoogst, tegen eerlijke prijzen en een deel van de omzet wordt geïnvesteerd in lokale ondernemingen.

Prijs: €3,99, www.therainforestco.eu (vanaf eind januari ook via Gorillaz)