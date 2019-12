30 foodtrends voor 2020: sambal maken wordt het nieuwe broodbakken

2020 wordt het jaar van gefrituurde lasagne, notenboter, kardemom, seacuterie, fonio en 25 andere foodtrends.

1. Shoarma 2.0

Vergeet het kleffe broodje met veel te veel knoflooksaus. De nieuwe shoarma heeft in de verste verte niets te maken met de variant die je eet na een avondje stappen, maar is verfijnd en steeds vaker vegan. Bij Rovi – het nieuwste restaurant van Ottolenghi in Londen – hebben ze voortreffelijke shoarma van knolselderij. Ook leuk: Amsterdam krijgt begin volgend jaar een shoarma pop-up, waarover binnenkort meer.

2. Seacuterie

De borrelplank met worst en kaasblokjes lijkt verleden tijd. Seacuterie is allang een trend in Australië, maar waait in 2020 hopelijk definitief over naar Nederland. Een aperitief met een plank vol sashimi van octopus, krabbenpoten en kreeftenworst, wie wil dat nou niet?

3. Zoute yoghurt

In 2020 gaan we yoghurt eindelijk eten zoals hij ooit is bedoeld: niet zoet, maar hartig. De zoute en zeer smakelijke Turkse yoghurtdrank ayran is nu al op steeds meer plekken verkrijgbaar, maar ook de hartige hangop labneh ligt over een paar maanden gewoon bij de supermarkt. En dan zijn er nog de savory yoghurt bowls die de ontbijtwereld gestaag veroveren: in plaats van granola eten we straks dus zalm en komkommer of geroosterde aubergine en tomaat in onze yoghurt.

Beeld Annelie Carlstrom

4. Selderijsap

Half Nederland lachte Sylvie Meis uit toen ze in het legendarische Wake up Sylvie, wake up!-filmpje nét iets te vrolijk vertelde dat ze elke ochtend een glas selderijsap dronk. Toch bleek ze een trendsetter. Hydraterend, gezond en ook nog goed voor je huid: selderijsap kon weleens het nieuwe kokoswater worden.

Beeld Annelie Carlstrom

5. Chateau Maison

Een beetje vent heeft thuis allang een keer bier gebrouwen. Maar in 2020 gaan we ook andere dranken thuis maken. De Hema heeft sinds kort een Make your own Wine Kit waarmee je in nog geen twee weken zelf vijf liter wijn maakt. Liever alcoholvrij? In het onlangs verschenen boek Bruis (dat je alleen al vanwege de illustraties van Elise van Iterson zou moeten kopen) lees je hoe je zelf kombucha, kefir en gemberbier maakt.

6. Het nieuwe Italië

In New York stortten topchefs als David Chang zich al eerder op de Italiaanse keuken, en dat leverde fenomenale en extreem verfijnde pasta’s op. Ook dichter bij huis houden niet-Italiaanse chefs zich met de Italiaanse keuken bezig. Sergio Herman opent in het voorjaar van 2020 bijvoorbeeld Le Pristine Antwerpen, waar hij verfijnde versies van Italiaanse klassiekers gaat serveren.

7. Lasagne Love

Na de pastarevival en de pizzamania in 2019, wordt in 2020 ook lasagne naar een hoger plan getild. Het beste voorbeeld daarvan is misschien wel de gefrituurde lasagne van restaurant Bright in Londen. Dus mochten de nieuwe varianten van lasagne in Amsterdam nog op zich laten wachten: vanaf dit voorjaar zit je met de Eurostar in no time bij Bright aan tafel.

8. Sober bars & sober menu’s

Om nou te zeggen dat alcoholvrije kroegen de nieuwe cocktailbars gaan worden is misschien wat overdreven, maar in de VS zijn de eerste sober bars (voor de duidelijkheid: dit zijn kroegen waar helemaal geen alcohol wordt geschonken) een succes. Of Amsterdam in 2020 ook een sober bar krijgt weet ik niet, maar wat ik wél weet is dat elke zichzelf respecterende horeca-gelegenheid volgend jaar een goed en origineel alcoholvrij menu heeft.

9. De vegan kaasplank

Ook plantaardige kaas is aan een opmars bezig. En eerlijk is eerlijk: op dat vlak valt nog veel eer te behalen. Vooralsnog is restaurant Yerba in de Ruysdaelstraat een van de weinige plekken waar je echt goede vegan kaas kunt eten, maar in 2020 komen er vast meer plantaardige kaasplanken.

Beeld Annelie Carlstrom

10. Bitter (nu echt!)

Bitter is al vaker het nieuwe zuur genoemd, maar in 2020 is het echt gedaan met de citrusaccenten in gerechten. Het onlangs geopende restaurant Maison Sota in Parijs scoort nu al met hun voorgerecht van tonijn met sap van rucola. Even wennen, maar behalve bizar bitter is het ook bizar lekker.

11. Out of Africa

Vergeet Scandinavië, Mexico en Peru: in 2020 zijn alle ogen gericht op de West-Afrikaanse keuken. Zeker in de gaten houden: het hartverwarmend lekkere rijstgerecht jollof en ingrediënten als moringa, okra en cassave. Wij proefden onlangs een vodka met cassavesap: een aanrader.

12. Faux Fish

2019 was het jaar van de veggie burger. The Impossible Burger werd door Time uitgeroepen tot een van de beste honderd uitvindingen van het jaar. Niet zo gek: de mannen gingen onlangs zelfs een samenwerking aan met Burger King. Toch zijn ze weer bezig met iets nieuws: faux fish. Dat is dus vis zonder vis. En daar valt nog behoorlijk wat eer aan te behalen, want de huidige visvervangers zijn helaas nog niet veel soeps.

13. Fonio

Logisch gevolg van de populariteit van de West-Afrikaanse keukens is de opmars van nieuwe graansoorten uit die regio: teff en millet. En getipt als de nieuwe quinoa: fonio. Het is hier nog nauwelijks te krijgen, maar chef Joris Bijdendijk is er in zijn nieuwe restaurant Wils al volop mee aan het experimenteren.

Beeld Annelie Carlstrom

14. The best of both worlds

Goed nieuws voor wie al die vlees- en visvervangers een beetje te veel van het goede vindt, maar wel minder vlees wil eten: we gaan steeds meer mengvormen zien. Robert Kranenborg lanceerde onlangs bijvoorbeeld de Kranenburger: een burger gemaakt van 50 procent rundvlees en 50 procent champignon.

15. Jenever met ginger ale

Dat het kopstootje terug is, dat wisten we al. Maar de jenevertrend is nog lang niet voorbij. De eerste alcoholvrije jenevers zijn een feit en Tess Posthumus (leukste cocktailshaker van Amsterdam) komt in maart zelfs met een boek over jenever. Haar ultieme tip voor volgend jaar: jenever met ginger ale.

16. Circulariteit

De nieuwe duurzaamheid. Circulariteit gaat ervan uit dat de producten van nu grondstoffen zijn voor producten van later. Mooiste voorbeeld daarvan is misschien wel het winterbier van Lowlander, dat wordt gebrouwen met naalden van de kerstbomen die vorig jaar in Amsterdamse huiskamers stonden.

17. Verse pils

Nadat we de afgelopen jaren zijn doodgegooid met IPA’s, is het weer tijd voor gewoon pils. Alhoewel, gewoon… bij het nieuwe Bar Bambino op de Vijzelgracht tappen ze verse pils. Het is maar een paar weken houdbaar, dus je hebt meteen een goed excuus om een beetje door te drinken.

18. Notenboter

De boterrevival is nog steeds in volle gang en een béétje chef kiest zijn boter zorgvuldiger dan ooit. Nieuw is de opmars van plantaardige boters. En dan heb ik het dus niet over margarine, maar over goed gemaakte notenboters en boter op basis van aquafaba (het kookvocht van kikkererwten). Die laatste schijnt ideaal te zijn om vegan croissants mee te bakken. Kom maar door dus, met die faba butter.

Beeld Annelie Carlstrom

19. Peper!

In 2020 wordt ons eten weer flink pittig en zelf sambal maken zou zomaar eens het nieuwe broodbakken kunnen worden. In het gloednieuwe boek Hete pepers van Jeroen Hazebroek leren we dat de ene peper de andere peper niet is. Bij Whole Foods in Londen hebben ze dan ook een volledig schap met tientallen soorten chilipepers. Lezen jullie even mee, supermarkten?

PS van het Jaar, Food, illustratie: Annelie Carlstrom Beeld Annelie Carlstrom

20. The Sunday Roast

De leukste gewoonte van de Engelsen is zonder twijfel de Sunday Roast. Het heeft veel te lang geduurd, maar Amsterdam gaat steeds vaker op zondagmiddag aan tafel. Eerder schreef ik al over de Roast van restaurant Lazuur in Noord. Maar ook bij The Cottage in Oost en bij het relatief nieuwe (en goede!) Peruaanse restaurant Nazka op de Van Woustraat kun je op zondagmiddag aanschuiven voor een roast.

21. Plasticschaamte

Plastic rietjes zijn allang uit den boze, maar in 2020 gaan we nog een stapje verder. Verpakkingsvrije supermarkten zijn in opkomst. En tassen vol plastic verpakkingen van Deliveroo zijn echt niet meer van deze tijd. Tenzij gemaakt van biologisch afbreekbaar plastic, dan weer wel.

22. ’Nduja

Deze smeerbare salami uit het Italiaanse Calabrië is opeens overal. Hij is lekker pittig en daarmee een prima smaak-maker voor op de pizza, door de pasta, of in de tosti.

23. Oeufs mayo

Het ultieme Franse voorgerecht van hardgekookte eieren met mayo konden we lange tijd bijna uitsluitend bij Café Restaurant Amsterdam eten. Die tijd is voorbij: de oeufs mayo is in steeds meer Nederlandse restaurants te bestellen. En terecht.

24. Souffle pancakes

De luchtigste pannenkoek ooit. De naam zegt het al: souffle pancakes zijn de perfecte kruising tussen een soufflé en een pannenkoek. In 2019 een hype in Londen, New York en Tokio, in 2020 hopelijk ook in Amsterdam.

Beeld Annelie Carlstrom

25. Seaganism

Nieuwe diëten zijn er in 2020 ook. Seagans zijn vegans die alle dierlijke producten mijden, dus behalve vlees ook eieren, kaas en boter, maar wél af en toe vis eten.

26. Kardemom

Dé specerij die in 2020 niet in je keuken mag ontbreken: kardemom. Doet het goed in thee en hartige gerechten, maar is vooral onverbeterlijk in patisserie. De kardemombrioche van bakkerij Levain et le vin in de Jan Pieter Heijestraat is nu al een groot succes. Kardemomkoekjes koop je sinds kort bij Arket op het Koningsplein, maar zelf maken kan ook. Voor recepten kijk je in Beiroet van Merijn Tol.

27. Noordzeevis

Move over zalm, tarbot en kabeljauw. In 2020 gaan we massaal aan de harder, zeekat, griet, hondshaai, schelvis en andere vissoorten uit onze eigen Noordzee.

28. Aardpeer

Nadat we in veel restaurants de afgelopen jaren zijn doodgegooid met bloemkool, storten chefs zich nu op aardpeer. En terecht, want aardpeer is misschien niet het mooiste meisje van de klas, de lichtzoete, notige en artisjokachtige smaak is onverslaanbaar. Zeker gaan proeven: de krokante aardpeer met Hollandse garnaal van restaurant 212.

29. Supersandwiches

Sinds onze glutenfobie massaal voorbij is, is er volop ruimte voor de nieuwe broodjes. In 2019 begonnen de Italiaanse brioche met ijs, de Japanse Katsu Sando en de Irakese Sabich al aan een opmars, en daar komen in 2020 vast nog veel rijker belegde, lekkerdere en fotogeniekere broodjes bij.

Beeld Annelie Carlstrom

30. Espresso-martini

Ook in 2020 drinken we steeds minder, maar áls we voor alcohol kiezen, doen we het goed. In de cocktailwereld blijft de espresso-martini razend populair. Bij Bar TwentySeven op de Dam drink je de ultieme versie: de clarified espresso martini.

Beeld Annelie Carlstrom