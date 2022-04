We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: 30+, 40+, 48+, wat betekenen al die getallen op de kaasverpakking?

Een bekend gegeven op de kaasverpakking: die 30+, 48+ of 60+. Wat betekent dat getal nou eigenlijk? Spoiler: het heeft niets te maken met het aantal maanden of jaren van rijping, zoals veel mensen denken.

Kaas bestaat simpel gezegd uit drie onderdelen: vocht, eiwit en vet. Het getal op een verpakking slaat op dat laatste ingrediënt. Bij 30+ bestaat de droge stof van kaas – dus zonder vocht – voor 30 procent uit vet. Bij 40+ voor 40 procent, enzovoorts. Daarvoor is bewust gekozen, omdat de samenstelling van kaas tijdens de rijping verandert. Een kaas verliest dan vocht, waardoor het aandeel van de andere twee onderdelen in percentage stijgt.

Dat is meteen een duidelijk verschil tussen oude en jonge kaas. Hoe ouder, hoe droger de kaas en hoe minder vocht. “Daardoor neemt het vetgehalte in het eindproduct toe, terwijl de totale hoeveelheid vet hetzelfde blijft,” zegt Kasper Hettinga, universitair hoofddocent zuivelkunde aan Wageningen University. “Een gram oude kaas bevat dus meer vet dan een gram jonge kaas, doordat het vet in de jonge kaas meer verdund is met water.”

Zie daar: de ene 48+ kaas is de andere niet. Een zogenoemde ‘snijdbare’ oude kaas wordt zo gerijpt dat er minder vocht uit verdampt en daardoor makkelijker blijft te snijden. Deze zal per gram kaas ook wat minder vet bevatten dan een brokkelige oude kaas, terwijl ze per gram droge stof uitkomen op hetzelfde percentage.

Vet verandert niet alleen de voedingswaarden van de kaas, maar heeft ook invloed op de textuur. Zo is een 20+ kaas een stuk soepeler dan een romige 48+ kaas. “In melk zitten verschillende eiwitbolletjes – caseïnes – die bij het maken van kaas door bepaalde toevoegingen aan elkaar klitten,” legt Hettinga uit. “Daardoor ontstaat een eiwitnetwerk, dat wordt onderbroken door vetbolletjes.”

Vergelijk het met een sponsstructuur, waarbij de eiwitten de spons zijn en het vet de gaatjes. “Door alle vetbolletjes wordt een kaas minder rubberachtig en romiger.”