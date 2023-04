3 jaar na de lockdownleegte in Amsterdam: zoek de verschillen

1 april 2020, 17.20 uur Beeld RENE RICHARD

1 april 2023, 17.20 uur Beeld RENE RICHARD

Nog 27 minuten. Fotograaf René Richard staat te wachten tot het tijd is, als hij op het Damrak wordt aangesproken door een toerist. Op zijn telefoon laat de man een foto zien van een gevelwand van vrolijk gekleurde huizen, tegen een felblauwe lucht. De bakstenen hebben verschillende tinten rood. Sommige panden lijken helder paars, of bijna roze – alsof het de Handelskade in Willemstad of de Nyhavnkade in Kopenhagen is.

“Do you know where this is?” vraagt de man terwijl hij de foto laat zien. René Richard wijst naar de overkant van het water, en de man vraagt of hij het zeker weet. “Yes,” zegt Richard, die hier al meer dan vijftig jaar in de buurt woont.

1 april 2020, 17.46 uur Beeld RENE RICHARD

1 april 2023, 17.46 uur Beeld RENE RICHARD

Vandaag is de lucht grijs, heeft het de hele dag geregend en de werkelijkheid lijkt in niets op de vrolijke foto van de ‘Amsterdam Colorful Old Houses’ – het is een foto van een stad die er niet écht zo uitziet.

Daarmee doet het ergens een beetje denken aan de fotoserie ‘Zelfde tijd, zelfde plaats’ die Richard op het punt van afronden staat. Om 17.20 uur wil hij een foto maken van de drukte op het Damrak, exact op de plek waar hij drie jaar geleden ook stond.

Dat was zeventien dagen nadat bekend werd gemaakt dat de horeca diezelfde dag nog moest sluiten, en de scholen niet meer open zouden gaan. Het was vijftien dagen nadat er werd geklapt voor de zorg, negen dagen nadat groepen van twee of meer mensen in de openbare ruimte werden verboden en zes dagen nadat het CBS meldde dat een recessie onafwendbaar was – de stad was binnen een paar weken volledig tot stilstand gekomen.

Absurd

Een lege stad fotograferen deed Richard al langer, maar dan om vijf uur ’s ochtends, hartje zomer. Nu kon het opeens de hele dag door. En zo maakte hij in die weken een hele reeks foto’s van de uitgestorven stad, op momenten en plekken waarop het normaal druk is – foto’s die net zo absurd overkomen als de felgekleurde gevelwand langs het Damrak. Alleen: deze beelden zijn niet zwaar bewerkt. Want je zou het bijna vergeten, maar ja, zo was het wel.

Een paar weken geleden besloot Richard – die binnenkort afstudeert aan de Fotoacademie – de foto’s opnieuw te maken: drie jaar later, op exacte dezelfde plek, op hetzelfde tijdstip. Het zijn juist die nieuwe beelden die de foto’s uit 2020 onheilspellend maken. Dat terwijl op de foto’s te zien is hoe de stille stad destijds ook werd omarmd, door hardlopers ­bijvoorbeeld – dwars door de binnenstad en winkelstraten.

Het vergelijken van de beelden roept ook veel vragen op. Zou de nieuwe belijning bij de pont werken? Waar is de douane op CS naartoe verhuisd? Mist de Spui­straat het vrijliggende fietspad niet? Krijg je op het Leidseplein nog steeds 140 euro boete voor afval buiten de bak, nu de waarschuwingen zijn verdwenen? Heeft Abercrombie & Fitch de crisis niet overleefd? Heeft Jamin een nieuw logo? Hoezo zou je in een toch al krap steegje opeens een lantaarnpaal plaatsen? Doen winkels aan de linkerkant van de Kalverstraat het beter? Is die woning op de Oudezijds nou opeens opgesplitst in vier appartementen? Is er eigenlijk nog een reguliere winkel over op het Damrak, nu Intertoys is verdwenen?

17 maart 2020, 14.33 uur Beeld RENE RICHARD

17 maart 2023, 14.31 uur Beeld RENE RICHARD

Het zijn leuke puzzels, die iets vertellen over de veranderende stad. Tegelijkertijd leidt het af van het besef dat het best heftig is, hoe snel zoiets kan gaan. Dat de stad, waarvan je voor lief neemt dat altijd alles doorgaat, lijkt te kunnen stoppen.

Batterij leeg

Op het Damrak kan de toerist de teleurstelling op zijn gezicht maar moeilijk verbergen als hij door Richard op de grauwe gevelwand wordt gewezen. Hij brengt het slechte nieuws aan zijn reisgenoot, en samen kijken ze wat bedremmeld naar de overkant, dan naar de foto op de telefoon, en dan weer naar de overkant. Vervolgens besluiten ze toch ook maar zelf een foto te nemen: het is toch dezelfde plaats.

En dan moet René Richard aan de slag, want het is bijna 17.20 uur. Het moment voor de foto. Alhoewel: hij geeft zichzelf wel wat speling. Als het beeld één of maximaal twee minuten eerder of later net iets sterker is, mag dat ook. Een keer ging dat mis: een paar weken geleden was hij op de Wallen, en was zijn batterij bijna leeg. Hij kon nog net een foto maken – maar wel iets eerder dan gepland: die foto is dus 2 jaar, 364 dagen, 23 uur en 48 minuten later.

Toen hij hier drie jaar geleden op het Damrak stond, waren ze net bezig met het herinrichten van de straat. Op de stoep lag een grote stapel stenen waar Richard op klom, en daarom heeft hij voor deze laatste foto een ladder geregeld.

Hij klimt omhoog, zoekt het juiste beeld, gaat weer naar beneden en verschuift de ladder een stukje – net zo lang tot hij exact hetzelfde kader heeft gevonden. En dan klikt hij, terwijl een stoet van honderden mensen langs hem heen loopt.

Het is 1 april 2023, 17.20 uur. Zelfde tijd, zelfde plaats. Wel een compleet andere wereld, en dat maakt nieuwsgierig – of in een sombere bui: beklemmend – hoe het in 2026 zal zijn, en 2029, en 2032, en 2035, enzovoort, enzovoort.

16 maart 2020, 21.55 uur Beeld RENE RICHARD