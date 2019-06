29 Spices: de specerijen zingen niet (6,5)

29 Spices, Elandsgracht 36. Beeld Eva Plevier

Het begrip streetfood is inmiddels opgerekt tot een synoniem voor het ingeburgerde tapas: kleine gerechten waarvan je gezamenlijk eet (en die je feitelijk nooit op straat bestelt).

Tapas of streetfood doen me altijd denken aan een afspraak die ik ooit bij een bank had. Met twee vrienden probeerde ik een echt restaurant gefinancierd te krijgen, maar na een kwartiertje naar onze uitleg te hebben geluisterd, schoof de manager ons plan terzijde en fluisterde vanonder zijn snor: “Tapas. Is dát nou niks voor jullie?”

Goede voortekenen

Ik heb niets tegen betaalbare smaakvolle gerechtjes die door een hoge omloopsnelheid supervers zijn. Dat is juist waarop we hopen, terwijl we koers zetten naar 29 Spices. Eindelijk een Indiase zaak met een licht interieur, een jeugdig aandoende kaart en een moderne uitstraling. De open pui, strakke banken in heldere kleuren, de kaart van India aan de wand met streetfooditems per streek erop: allemaal goede voortekenen.

Handenwrijvend melden we ons bij een nonchalante jongeman, die zegt dat we overal plaats mogen nemen. Hoewel 29 Spices in vormgeving en aankleding de indruk wekt een heel persoonlijk zaakje te zijn, merken we daar vanavond weinig van.

Authentieke ketchup

We bestellen een Cobra-biertje (€4,50) en plaatsen onze bestelling: vegetarische pakora (€6,00), samosa’s (€4,50 voor 2) en pani puri (€7,50 voor 6). Als ‘hoofdgerechten’ kiezen we de Hyderabadi biryani met kip (€15,50) en de Delhi samosa chaat (€11,00).

De pakora’s zijn in een korstje van gekruid kikkererwtenmeel gefrituurde groene paprika en ui. De stukken zijn in kleine hompjes gecoat, wat we jammer vinden. Je krijgt zo relatief weinig groenten met veel beslag, in plaats van een samenpakking van groenten met minder zetmeel, dat veel krokanter is omdat er meer uitsteeksels, hoekjes en gaatjes zijn.

Dit is ook de reden dat huisgemaakte ‘lelijke’ oliebollen lekkerder zijn dan die van de kraam: gekke uitsteeksels worden fijn krokant. De bijgeleverde saus lijkt met specerijen aangemaakte Heinzketchup. De jongeman van de bediening bevestigt ons vermoeden. “I’ve been to India,” zegt hij, “and this stuff is everywhere.”

Best

De puri bij 29 Spices zijn flinterdun en hyperkrokant. Minder

De samosa’s in de chaat zijn zó oudbakken dat hun vette kartonnige smaak het hele bord domineert. Opvallend

De naam 29 Spices staat voor de selectie specerijen die eigenaar Dipak voor deze zaak maakte.

Het authentieke ding is dus kennelijk om Heinz op tafel te zetten, maar in India hebben ze een veelheid aan mogelijke dips die lekkerder zijn, én die voor de Nederlander toffer zijn om mee te maken.

De samosa’s komen niet als de bekende driehoekjes, maar in een viervlaksvorm die we eerder met shingara associëren. Het deeg is heerlijk krokant gefrituurd, maar de vulling valt tegen: aardappel en doperwt met wat bolletjes korianderzaad en anijszaadjes. Samen met de tamarindesaus is het een prima snack, maar voor een kraampje dat dit serveert kom ik mijn huis niet uit.

Nogal aanwezig

De ‘puri’ in pani puri zijn extreem krokante flinterdunne ballonnetjes van tarwemeel die na het frituren als een eierschaal worden opengepeuterd en gevuld. De kok van 29 Spices heeft ongetwijfeld een zwarte band in purimaken (of zeg je puriren?): onwaarschijnlijk goed. De vulling van aardappel, verse koriander en rode ui is prima, maar er zit ook flink wat sev in, een strooisel van gekruide gefrituurde noedels, dat stoort door zijn nogal aanwezige smaak. De pittig-waterige saus van munt die erbij geserveerd wordt is goed.

29 Spices Elandsgracht 36

1016 TW, Amsterdam 020-2391600

29spices.com

De Hyderabadi biryani (gekruide rijst) is oké en de kip is zelfs uitzonderlijk zacht, maar we missen de uitgesprokenheid van al die verschillende specerijen. Ze zingen niet. Bij de samosa chaat gaat het echt mis. Op zich een interessant gerechtje: afgekoelde samosa’s hergebruiken door ze kapot te breken en te serveren in een saus met specerijen, tomaat en kikkererwten.

Het probleem is alleen dat de gebruikte samosa’s zó oudbakken zijn dat hun vette kartonnige smaak het hele bord domineert. De grote hoeveelheid sev die erover gestrooid is helpt geenszins.

De keuken sluit

Als we om de dessertkaart vragen, krijgen we te horen dat dit niet meer kan omdat de keuken om tien uur sluit. We zeggen dat het pas kwart voor tien is, en na wat aandringen kan het tóch: een gulab jamun (€6,00) en een ras malai (€7,00). Deegwaar op basis van de vaste bestanddelen van melk, hier beide in een saus met gekneusde pistachenootjes en rozenwater. De gulab jamun (gefrituurd) vinden we het lekkerst, bij de ras malai wordt onze zoetheidsdrempel flink overschreden.

U valt zich geen buil aan een hapje bij 29 Spices, maar rocken doen ze niet. Goed streetfood moet in al zijn eenvoud knállen van de smaak en zinderen van versheid. We verlaten de zaak enthousiast noch teleurgesteld, om verderop een glas wijn te drinken.

Vorige proefwerken:

Spectrum (8,5)

The Gaia (5,5)

De Kop van Oost (8)



Welke restaurants in uw buurt kwamen aan bod in Proefwerk? Het Parool zette alle recensies sinds begin 2015 op de kaart. Klopt er iets niet? Is een restaurant inmiddels gesloten? Mail ons dan.