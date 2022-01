22 Amsterdammers over 2022: ‘Er is alle reden optimistisch te zijn’

Het afgelopen jaar was turbulent, en wat het komende jaar gaat brengen is de vraag. Deze 22 bekende Amsterdammers blijven positief en kijken met een frisse blik naar 2022.

Amrish Baidjoe, veldepidemioloog en microbioloog.

​​”We leren steeds meer over het coronavirus, ook hoe we een betere balans kunnen vinden tussen maatregelen en iets van een normaal. We hebben vaccins die sneller dan normaal kunnen worden aangepast. Maar een crisis blijft een crisis. In mijn ervaring kunnen we er sterker uitkomen als we er samen hard aan blijven werken.”

Jonas Smulders. Beeld Weia Tan

Jonas Smulders, acteur.

“Voor 2022 hoop ik op meer kansen voor jonge ondernemers, om zo onze tijd beter te leren begrijpen. Een nieuw jaar betekent hopelijk wederkeer van de spontaniteit en de realisering van al onze plannen en ideeën. En hopelijk is een stuk als dit volgend jaar niet meer nodig.”

Yora Rienstra. Beeld Nina Schollaardt

Yora Rienstra, cabaretière.

“Ik stond het afgelopen jaar op het grootste woonprotest van de 21e eeuw en werd geïnspireerd door mensen die zich op hun eigen manier door de wooncrisis heen worstelen. De een door te kraken, de ander door met drie generaties in tiny houses te gaan wonen. En als we ook maar een kwart van de daadkracht van afgelopen jaar meenemen naar 2022 dan denk ik dat het een goed jaar gaat worden.”

Jasper Demollin. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Jasper Demollin, presentator.

“Ondanks dat ik dit schrijf terwijl ik thuis met corona zit, ben ik erg positief over de toekomst. Ik voel me weliswaar ‘ziek’, maar door te focussen op positieve dingen voel ik me goed. Ik denk dat het belangrijk is dat we in alles het positieve blijven zien en dankbaarheid blijven voelen. Dikke leestip: ‘Uiteindelijk komt alles goed’ van Christina von Dreien. De titel verklapt het al en daar moeten we ons op focussen: alles komt goed!”

Joris Bijdendijk (links). Beeld Eva Plevier

Joris Bijdendijk, kok.

“Ondanks deze gekke situatie waarin we terecht zijn gekomen, zijn we er inmiddels ook allemaal aan gewend. Je ziet dat men - in welke sector dan ook- elkaar steunt en er toch iets moois van probeert te maken. Zo zie je bijvoorbeeld op basisscholen dat juffen en meesters er alles aan doen om het in goede banen te leiden. Dat is heel mooi om te zien en biedt hoop voor het nieuwe jaar.”

Touria Meliani. Beeld Gemeente Amsterdam

Touria Meliani, wethouder Kunst en Cultuur.

“De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de spreiding van kunst en cultuur over de hele stad en 2022 wordt het jaar waarin dat zichtbaar gaat worden. Elke Amsterdammer moet cultuur op steenworp afstand hebben. Op de Zuidas start bijvoorbeeld de programmering van OBA NEXT en in Nieuw-West opent filmtheater Oxville.”

Lale Gül. Beeld ANP

Lale Gül, schrijfster.

“Ik ben optimistisch over het nieuwe jaar omdat ik denk dat mijn boek volgend jaar in vele talen verschijnt en ik daarmee nog meer mensen kan inspireren en helpen om voor zichzelf te kiezen. Bovendien heb ik zin om nog meer columns en interessante podcasts te schrijven en te maken. Ik kijk er naar uit om de wereld te veroveren met mijn boek.”

Sophie Straat. Beeld Sabine Rovers

Sophie Straat, zangeres.

“De reden om optimistisch te zijn voor het jaar 2022 is dat het een nieuw jaar is, met een nieuwe kans dat premier Rutte opstapt, aftreedt, afgezet wordt of verdwijnt.”

Bas Smit. Beeld ANP

Bas Smit, on- en offline ondernemer.

“Door de situatie van afgelopen jaren denken we met z’n allen veel meer in mogelijkheden. We hebben meer veerkracht en kennis waarmee we zowel zakelijk als privé zoveel leuke dingen kunnen doen. Deze tijden maken het leven spannend en onzeker, maar bieden nieuwe uitdagingen en kansen. Je wordt flink geprikkeld. Ik heb oprecht zin in het nieuwe jaar. Laten we het maximale uit iedere dag halen en lief zijn voor elkaar, juist in 2022.”

Gerard Spong. Beeld Roï Shiratski

Gerard Spong, advocaat.

“Er is alle reden optimistisch te zijn voor 2022. Het ziet ernaar uit dat we goed genezende coronapillen krijgen en de boosteroperatie succesvol zal zijn. Verder wordt naast Viagra aan een extra mannenpil gewerkt, aldus een cliënt van mij. Het klimaat wordt gestimuleerd. Liegende ministers worden onder het motto ‘nieuw elan’ onmiddellijk de laan uitgestuurd. En in de afgelopen eeuw kwam de mensheid de vreselijkste rampen te boven en is de welvaart van de meesten alleen maar toegenomen.”

Reinier van Dantzig. Beeld © Jitske Schols

Reinier van Dantzig, fractievoorzitter D66 Amsterdam en horecabaas.

“2022 wordt een spannend jaar met een nieuwe regering en gemeenteraadsverkiezingen. Bovendien moeten we de stad en haar ondernemers na alle lockdowns erbovenop helpen. Ik geloof dat 2022 een geweldig jaar wordt. Een jaar waarin corona minder wordt, we klimaatverandering aanpakken, de crisis op de woningmarkt keren en genoeg investeren in onderwijs. Dan ben ik een gelukkig mens.”

Won Yip.

Won Yip, ceo en founder Yip Group.

“Net zoals de nacht op de dag volgt en de dag op de nacht, zijn er pieken en dalen in de hele economische cyclus en in vrijwel alles in het leven. Er is geen enkele twijfel mogelijk: in 2022 kunnen we de draad weer oppakken. Cut your losses and move on!”

Lars Duursma.

Lars Duursma, ondernemer en communicatiespecialist.

“Ik blijf optimistisch over 2022 omdat we in twee jaar tijd een communicatierevolutie zagen waarbij we collectief ontdekten hoeveel mogelijk is zónder bij alles fysiek bij elkaar te komen. Tegelijkertijd zie ik in Kattenburg dat twee jaar social distancing bewoners niet minder sociaal heeft gemaakt, integendeel. Misschien doordat mensen vaker thuis zijn, lijkt de verbondenheid met de buurt en de betrokkenheid bij de buren groter dan ooit. Dat biedt hoop!”

Angel.

Angel, kinderburgemeester van Amsterdam.

“Ik vind dat je positief moet kijken naar een nieuw jaar. Je weet nooit wat er komt, maar er is altijd een oplossing voor problemen. Andere kinderen wil ik zeggen dat het belangrijk is om contact te houden met vrienden en vriendinnen. Je kan altijd samen spelen of huiswerk maken. Met de kinderraad wil ik volgend jaar werken aan meer planten en bomen in Amsterdam, op plekken met weinig groen.”

Fatimzahra Baba. Beeld Dominique Chandreperkash

Fatimzahra Baba, oprichter Saaam.

“Ik hoop dat we blijven geloven in de kracht van verbinding en in omkijken naar elkaar. Met De Buurtmoeders gaan we de straat op in Nieuw-West, om mensen te informeren over corona en het gesprek aan te gaan met jongeren. Tijdens corona is er een dorpsgevoel in de grote stad ontstaan. Laten we in 2022 nog minder kijken naar de verschillen en meer naar wat ons verbindt.”

Lisa Loeb. Beeld Anne van Zantwijk

Lisa Loeb, cabaretier en winnaar van De Slimste Mens 2021.

“Ik heb heel veel zin in 2022: mijn eerste boek komt uit, ik ga in première in De Kleine Komedie en ik ben bezig met een televisieprogramma. Verder moeten we leren leven met corona op de lange termijn. Ik hoop dat de polarisatie en de agressie in 2022 verminderen en dat we beter met elkaar gaan samenleven. Of zoals het nieuwe kabinet zegt: omkijken naar elkaar. Hopelijk maakt het kabinet dit zelf ook waar.”

Cindy Hoetmer.

Cindy Hoetmer, columnist en schrijver.

“De slutty summer van 2021 viel me nogal tegen, dus ik doe niet meer aan juichende voorspellingen. We krijgen een leven waarin we alle vrolijke dingen in de zomer moeten plannen, dus ook festivals (lees je mee, Mark Rutte?) en waarin we in de winter binnen boeken lezen, koekjes eten en vooral veel slapen. Het jaar wordt verdeeld in een heel lang zonnig weekend, en daarna een maandenlange koude maandag. Beren en egels doen het al jaren zo, en wij kunnen het ook.”

Lynn Spoor.

Lynn Spoor, kunstenaar.

“Corona laat op een harde manier zien wat bijzonder is in het leven; samen zijn, elkaar steunen en helpen. Ik denk dan dat veel mensen zich hervinden, herpakken en met frisse inspiratie het nieuwe jaar ingaan; mijn voorspelling is dat 2022 veel goeds voor ons in petto heeft. In 2022 hoop ik nog meer mensen te raken, te inspireren en een mooi gevoel te geven met mijn kunst.”

Roué Verveer.

Roué Verveer, cabaretier.

“Positief als ik ben kijk ik vol verwachting uit naar 2022. Huilen of bij de pakken neerzitten over iets wat nog moet komen heeft geen enkele zin.. Voor mijzelf was het enige probleem dat door corona de theaters moesten sluiten, maar gelukkig heb ik Covid-a-tori toch nog een aantal keer kunnen spelen. Ik zie een stijgende lijn, op alle vlakken. ”

Beeld Lin Woldendorp

Judith de Leeuw, streetartist.

“Doordat ik dit jaar crypto miljonair werd kan ik nu nog meer mooie en grote projecten doen. Ik kijk naar wat ik zélf kan bijdragen aan het verbeteren van misstanden in de wereld, onder meer door de opbrengsten van mijn werk te doneren aan goede doelen. Volgend jaar ga ik aan de slag voor het KWF, voor mij persoonlijk heeft dit extra veel betekenis nu een geliefde terminale kanker heeft.”

Laura Deelen.

Laura Deelen, mede-eigenaar café-restaurant Amsterdam dat deze maand 25 jaar bestaat.

“Ik heb de kleine dingen meer leren waarderen, zoals de dankbaarheid van onze gasten wanneer we weer open kunnen, of lieve collega’s die mij als alleenstaande moeder helpen door op mijn dochter Kees te passen. Ik hoop dat de booster campagne gaat werken en dat we ons samen zoveel mogelijk aan de regels houden. Alleen dan kan alles langzaam terugkeren naar normaal en kan de horeca weer open.”

Abel van Gijlswijk. Beeld Lin Woldendorp

Abel van Gijlswijk, frontman van de punkband Hang Youth.

“Ik verwacht dat Rutte IV valt in 2022; in het licht van de corona crisis valt het neoliberaal beleid eindelijk door de mand. Baudet 1 wordt gevormd, verwend door ons eeuwenlange geprivilegieerde positie zijn we niet in staat kapitalisme de schuld te geven en wit nationalisme is helaas het beste wat we kunnen bedenken. Toch is er ook hoop: jonge mensen vol liefde formuleren aan het einde van 2022 een werkbaar alternatief.”