1500 kilometer lang afval rapen: ‘Ik denk dat ik onderweg een beetje scheef gegroeid ben’

Hoe ver heeft u gelopen?

“1500 kilometer. De Rijn is 1230 kilometer lang, maar soms moet je een stuk om vanwege een industrieterrein.”

U begon in Hoek van Holland.

“Waar de Rijn uitmondt in de Noordzee. Ik ben tegen de stroom in naar Zwitserland gelopen – wat heel raar is. Je lichaam wil zich namelijk liever overgeven aan het water en met de stroom meebewegen. Tegen de stroom in lopen geeft je een ongemakkelijk gevoel.”

Heeft u dan wel kunnen genieten van de reis?

“Van de natuur zeker. En ik heb leuke mensen ontmoet en bijzondere gesprekken gevoerd. Omdat mensen mijn reis op Instagram konden volgen, werd ik op sommige plekken zelfs onthaald door clean-upcrews die wilden helpen. Maar van de hele dag afval opruimen, als het milieu je aan het hart gaat, word je niet per se heel vrolijk. En tegen het einde van de tocht begon ik behoorlijk pijn te krijgen in mijn been.”

O?

“Ik droeg mijn eigen bepakking en sleurde telkens een vuilniszak mee – ik denk dat ik onderweg een beetje scheefgegroeid ben.”

Hoe kwam u weer thuis?

“Met de trein.”

Wat heeft u het meest verrast?

“Het gekste wat ik vond was een pruik, denk ik. En op een dag telde ik alle wegwerpmondkapjes: 182. Het meeste zie je toch nog plastic rietjes, bestek, flesjes, en van die plastic korrels die vissen vaak opeten zodra ze in zee terechtkomen – die nam ik mee om een kunstwerk van te maken: een hele grote cupcake, die korrels zijn de ­versiering. Het heet Candy for your thoughts? ”