15.000 euro voor een Monstera-stekje: ‘Als verzamelaar verleg je je grens steeds een beetje’

Niet lang geleden werden ze door kwekers weggegooid, tegenwoordig worden planten met een genetische fout verhandeld voor honderden, soms duizenden euro’s.

Het stekje op Marktplaats bestaat slechts uit één blad, dat met een dunne groene stengel uit een met aarde gevulde plastic beker steekt. Op de foto is te zien dat de stengel is vastgebonden aan een satéprikker, zodat hij rechtop blijft staan. Het blad is groen, met grote roze vlekken – als een plant met een wijnvlek. De prijs: 550 euro, bieden vanaf 450.

‘Zeldzame plant,’ staat in de beschrijving van gebruiker Jungle Planthouse. Maar hoe zeldzaam deze Philodendron caramel marble rose variegata dan ook is, is het niet absurd om er honderden euro’s voor te betalen? Het plantje is zo klein dat het makkelijk in de palm van je hand past.

“Dat roze op het blad, dat zie je gewoon niet zo vaak,” zegt de verkoper, Cansu uit Zaandam, een plantenverzamelaar. Het stekje is zo bijzonder vanwege een gene­tische afwijking waardoor op sommige plekken op de plant bladgroenkorrels ­ontbreken. Dat zorgt ervoor dat de plant deels roze is en er ‘variegata’ in de naam staat. Het zijn dit soort bonte planten die schaars én populair zijn.

In Cansu’s slaapkamer staan twee ­grote kassen met in totaal honderdtwintig, misschien wel honderdvijftig planten. Dit stekje heeft ze een tijdje geleden zelf gekocht van iemand die ze op Instagram volgt, maar ze is er nu op ­uitgekeken. “Het is net als met ­vintage ­kleding. Dat je wat koopt, maar na een ­tijdje denkt: dit is het toch niet. Dan ­verkoop je het weer door en koop je iets anders leuks.”

En de hoge prijs? Tja. Een paar jaar geleden had ze zelf ook niet voor mogelijk gehouden dat ze honderden euro’s zou betalen voor een stekje met één blad. “Maar als je eenmaal een verzamelaar bent, verleg je je grens steeds een beetje.”

Beeld Lotte Bronsgeest

Mama Botanica

De pannenkoekenplant, de Pilea peperomioides. Al in de jaren voor corona werd dit plantje met ronde, platte blaadjes het icoon van de opmars van de kamerplant. Tijdens de pandemie zette deze trend door – mensen hadden tijd voor nieuwe hobby’s en thuiswerken bleek fijner met wat groen om je heen. De Monstera deliciosa, de gatenplant, begon te woekeren. Supermarkten gingen bananenbomen verkopen. In menig huiskamer groeide plots een metershoge Strelitzia – de kraanvogelplant. En nog steeds zijn kamerplanten ongekend populair, blijkt op een zondagmiddag in Kas Keerweer aan de Admiraal de Ruijterweg. Iris van Vliet geeft er een stekjesworkshop, waarbij ze uitlegt wat de beste manier is om je eigen kamerplanten te vermeerderen.

Noem Van Vliet een plantfluencer. Onder de naam Mama Botanica houdt ze haar tien­duizenden volgers op Instagram en YouTube op de hoogte van de plantenwereld.

“Het is een magisch proces,” zegt ze aan het begin van de workshop. “Je haalt een stukje van een plant af en krijgt daardoor uiteindelijk een heel nieuwe.”

Eigenlijk is het niet zo heel moeilijk, ontdekken de zestien deelnemers – van wie elf vrouw – tijdens de workshop. Bij graslelies hoef je alleen de luchtwortels in water te hangen, bij de papyrus zet je een spriet op zijn kop in het water, een Chinees lantaarnplantje knip je in stukjes en zet je gewoon weer in de grond.

Plantenverzamelaar Cansu uit Zaandam. Beeld Lotte Bronsgeest

Millimeter voor millimeter

En dan is het wachten, weet ook Marjolein Teunissen, die uit Utrecht is gekomen voor de workshop. “Dat is wat planten mij hebben geleerd,” zegt ze. “Ik ben helemaal niet geduldig, maar bij stekken móét je wel. En nog steeds ga ik iedere dag naar mijn stekjes, kijken of ze al iets gegroeid zijn.”

Ook al weet ze beter. Want millimeter voor millimeter gaat het. Tergend langzaam. Tot je even niet oplet en er plots een nieuw blad is. Soms, want het kan ook makkelijk misgaan.

Dan is de plek waar het plantje staat net te licht, of te donker. Er is water nodig, maar niet te veel, niet te weinig. En voeding natuurlijk. Pas ook op voor spint, of rouwvliegjes. En vergeet de plant niet te verpotten.

“Ik heb ook wel bijzondere planten hoor, maar betaal er geen honderden euro’s voor,” zegt Teunissen.

Hoeveel dan wel?

“Nou,” zegt ze, en ze lijkt een tikkeltje beschaamd, “ik heb weleens vijftig euro voor een stekje betaald. En dat mag dan dus echt niet doodgaan.”

Misschien is het daarom zo opmerkelijk dat er stekjes zijn zoals die van de Philodendron caramel marble rose variegata, die honderden euro’s waard zijn. En dat is nog niets: er zijn ook bonte stekjes waar duizenden euro’s voor wordt gevraagd.

In de wereld van verzamelaars is het immers nooit te gek. Op Marktplaats staat een Charizard Skyridge 146 Crystal Holo – een Pokemonkaart – te koop voor 8495 euro (‘Onzinbiedingen worden niet gewaardeerd’). Maar toch...Een plantje is iets levends. Een stekje met variegata is een prijzige tamagotchi, en dan eentje waarvoor je extra je best moet doen om het in leven te houden. “Ze zijn ook echt moeilijker in de verzorging,” zegt Iris van Vliet na haar workshop. “Bonte planten hebben minder bladgroen en groeien daardoor langzamer.”

Ergens vindt ze deze trend waanzin, en ze probeert dit soort planten niet te promoten bij haar volgers. “Ik begon ooit met een plantenasiel om verwaarloosde kamerplanten te redden. Mijn missie is om die liefde voor planten over te brengen, juist voor reguliere kamerplanten.”

Aan de andere kant snapt ze het ook wel. Dat er mensen zijn die veel ervaring hebben en precies weten wat ze doen. Dan is het juist een uitdaging om aan de slag te gaan met bonte planten. Daar spelen ook sociale media een rol bij. “Je ziet veel Instagramaccounts die heel groot zijn geworden met foto’s van bijzondere planten. En die doen het heel goed, veel beter dan normale kamerplanten. Op een gegeven moment krijg je van het algoritme alleen maar exclusieve planten te zien, die je dan ook wil hebben. Zeker in coronatijd hadden sommige mensen in de ­plantencommunity het gevoel dat je die planten nodig had om erbij te horen.”

De bijzondere plant als statussymbool. Het doet ergens denken aan de bollen‑­razernij van de 17de-eeuwse tulpenmanie, ziet ook Reinout Havinga, hoofd Tuin en Collectie van de Hortus Botanicus. “Toen had je bonte tulpen, met door een afwijking prachtige vlammen, waar mensen helemaal gefascineerd door waren. Het zorgde voor hysterie op de markt, met ongeloof­lijke prijzen,” vertelt hij tijdens een wandeling door de tropische kas van de Hortus.

Daar groeit ook een haaklelie, met grote witte vlekken. Is dat een variegata?

“Nee, die heeft gewoon iets van een aantasting.”

Speling van de natuur

Bonte planten vindt Havinga persoonlijk helemaal niet zo boeiend. “Maar dat is ook een beetje beroepsdeformatie. Wij zijn hier vooral bezig met de natuur te beschrijven, te begrijpen en te laten zien.” Na een korte denkpauze: “Maar je kunt eigenlijk ook prima beargumenteren dat zo’n bonte plant een speling van de natuur en om die reden best een interessant onderwerp is.”

Havinga begrijpt de verzamelaars ook wel. Hij wijst op een orchidee en ­vertelt dat hij helemaal niets met orchideeën had, maar zich er voor zijn werk in verdiepte. Vijf minuten later praat hij nog steeds enthousiast over de verschillende groeivormen van de plant. Hij vertelt dat sommige exemplaren in de boomkronen in het tropisch regenwoud zitten, met wortels die water opnemen uit de lucht.

“Als je je in een onderwerp verdiept,” zegt hij, “gaat het steeds meer leven, ga je steeds meer zien.”

Er is volgens Havinga nog iets opmerkelijks aan de hoge prijzen voor bonte stekken. “Er is een risico dat de plant weer ‘normaal’ wordt,” zegt hij. “Zo’n bonte stek ontstaat volledig willekeurig en juist dat maakt hem in eerste instantie bijzonder. Maar net zoals een plant naar bont kan schieten, kan hij met een wat grotere waarschijnlijkheid weer terugschieten naar groen.”

Dit soort bonte planten zijn uiteindelijk een foutje. De witte delen ervan bevatten geen chlorofyl, wat nodig is voor foto­synthese, dus daar is weinig groeikracht. “Stel: je hebt een groene en een bonte tak. Die groene tak groeit dan twee keer zo hard, waardoor de plant uit balans raakt.”

Dus je koopt voor honderden, misschien wel duizenden euro’s een stekje van een plant met een genetische fout, en als het al lukt om het stekje in leven te houden, is er een kans dat het vanzelf weer groen wordt. En dan lijkt er nog een risico te zijn: een bijzondere plant hoeft niet lang bijzonder te blijven. Het zijn juist de zeldzame planten die mensen proberen te vermeerderen.

Met de uitwassen van die populariteit heeft Havinga ook te maken in de Hortus Botanicus. En dat is een probleem. Terwijl botanici soms gerust een jaar bezig zijn om iets vanuit een zaadje op te kweken, worden er dagelijks stekjes, soms zelfs hele planten gestolen uit de collectie. Havinga: “Het is stuitend. Uit een museum neem je toch ook geen schilderijtjes mee?” Sommige bezoekers lijken het echter normaal te vinden. Laatst sprak Havinga nog een vrouw aan die leek rond te snuffelen.

“U bent toch niet op zoek naar een ­stekje?” vroeg hij.

“Nee,” zei de vrouw. “Ik ben mijn ­stekschaar vergeten mee te nemen.”

Biedingenstrijd

In een dorp ergens in Noord-Holland, op een grote plavuizenvloer, staat een aantal bonte planten uitgestald. In de vensterbank van de keuken staan bakken vol met water, gevuld met bonte stekjes. Er is een kweekkas met automatisch gereguleerde luchtvochtigheid en temperatuur. Ook die staat vol met bonte planten.

De eigenaar is gespecialiseerd in de verkoop van dit soort planten en wil anoniem blijven, want in de wereld van exclusieve stekjes vallen af en toe enorme bedragen.

Voor de verkoper begon het allemaal in de begintijd van corona, toen hij een kamerplant zocht en te horen kreeg: “Dit bod is onacceptabel. Tien euro, wat dacht je nou? Dit is een zeldzame plant.”

Daarna leerde hij snel bij. Online bleek er een levendige internationale community, met influencers, marktplaatsen, fora en groepen waar liefhebbers van deze planten samenkwamen. Hij maakte analyses van wat populair was en begon langzaam de patronen te zien. Ook zocht hij contact met Nederlandse kwekers van kamerplanten – die gewend waren de exemplaren met afwijkingen gewoon weg te gooien. Nu bleek er voor de mislukte planten opeens een lucratieve markt.

Zo vond hij bij een kweker eens een Rhaphidophora tetrasperma albo variegata – een Monstera met gelige vlekken – die hij online te koop zette. “Het bleek de juiste plant op het juiste moment te zijn. Er volgde een biedingenstrijd; mensen ­bleven maar tegen elkaar opbieden.” De plant werd uiteindelijk verkocht voor 15.000 euro.

Aan de tulpenmanie kwam in 1637 abrupt een einde toen de bubbel barstte. Dat lijkt ook het lot van de hausse rond de variegataplanten te zijn. Tenminste, voor een Rhaphidophora tetrasperma albo variegata betaal je tegenwoordig nog maar 150 euro.

Toch denkt deze handelaar dat de markt voor dit soort planten blijvend is. Er zullen altijd uitschieters zijn van stekjes waarvoor iemand duizenden euro’s wil betalen, maar de meeste bonte planten kosten tegenwoordig een paar tientjes. Bij sommige afwijkende planten is de kweek onder controle, waardoor productie kan worden gedraaid. Zelfs tuincentra verkopen inmiddels dit soort planten.

Volgens de verkoper kunnen Nederlandse kwekers hier internationaal op voorlopen. Op YouTube zijn al video’s te vinden van Amerikaanse plantvloggers die vol ongeloof door de Intratuin in Oost lopen en laten zien wat het aanbod is.

Vol inzetten op planten met variegata durft echter niemand, vanwege de onvoorspelbaarheid in het kweekproces, de populariteit en de prijsontwikkeling. “Ze vinden het te risicovol, maar ik verkoop aan de hele wereld en er is echt heel veel vraag naar.”

Cansu met haar Monstera Thai constellation. Beeld Lotte Bronsgeest

Absurde waarde

Hij laat een grote Philodendron squamiferum variegata van 2500 euro zien, waarbij steeds een zijde van het blad een andere kleur heeft. Het lijkt een willekeurige prijs, maar dat is het niet.

Want, zoals dat gaat bij verzamelaars: het is wat de gek ervoor geeft. En doordat hij de hele plantenscene in de gaten houdt, weet hij wat die gek ervoor geeft. “Je gaat gewoon tellen. Voor een kopstek van deze plant wordt online zo’n 800 euro betaald, voor een tussenstek zo’n 650. Uit deze plant kun je één kopstek en drie tussenstekken halen. Dus dan zit je al boven de 2500 euro. Het is echt een gekke wereld.”

“Als je je in een onderwerp verdiept, gaat het steeds meer leven,” zei Havinga in de Hortus. “Dan ga je steeds meer zien.”

En: de gekte wordt normaal.

Misschien is het juist de prijs – die absurde waarde maakt begeerlijk. Misschien zijn het de afwijkingen in de bla­deren die het bijzondere lijken te vieren in plaats van het algemene. Maar als je ­tussen de bijzondere planten staat, is het aanlokkelijk om zelf een verzameling te beginnen. De Philodendron caramel marble rose van Marktplaats is niet alleen te duur, maar ook niet meer beschikbaar – de verkoper heeft besloten het stekje toch niet kwijt te willen. Een Philodendron Ring of Fire voor twintig euro is misschien een beter idee.

Of nou ja, misschien toch niet, leert een blik op de stekjes tijdens de workshop. Die zijn bijna allemaal uitgedroogd en slap. Eerst maar eens kijken of die nog te redden zijn.