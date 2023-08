14x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Feestje: Steppin’ Into Tomorrow

Op 11 augustus wordt hiphop 50 jaar. Wat in 1973 begon toen DJ Kool Herc een plaatje opzette tijdens een huisfeest in The Bronx, is uitgegroeid een van de populairste muziekstromingen ter wereld. In club Pacific wordt het jubileum gevierd, dj’s Leroy Rey en Zoë Janice verzorgen de muziek.

Vrijdag, 22.00 uur, Pacific, gratis

Beeld Melle Meivogel

Festival: Grachtenfestival

Het jaarlijks terugkerende Grachtenfestival doet de grachten van Amsterdam opleven met klassieke muziek en jazz. Jong talent krijgt hier op meer dan dertig podia de kans om zich te laten horen, bijvoorbeeld in het Skatecafé, op de Dappermarkt en natuurlijk op en rond de grachten. Onder anderen jazzmuzikanten Kika Sprangers en Anna Serierse treden op.

Het hele weekend, 10.00-22.00 uur, verschillende locaties, €0-30

Bijeenkomst: Not in Your Box

Als onderdeel van het programma ‘It’s OK’, waarbij Amsterdammers met elkaar in gesprek gaan over maatschappelijke onderwerpen in de Oude Kerk, is er een bijeenkomst ‘Not in Your Box’. Sekswerkers en sekswerkactivisten komen bij elkaar om hun ervaringen te delen rondom acties van instellingen die vaak goede intenties hebben, maar in de praktijk verkeerd uitpakken. Doel is een gesprek te starten rondom vormen van hulp die niet kleinerend of ondermijnend zijn.

Zaterdag, 15.00-17.00 uur, Oude Kerk, €13,50

Beeld Anne-Marie Kok

Concert: Lean On Me: A Tribute to Bill Withers

Dit concert is een eerbetoon aan Amerikaanse zanger Bill Withers, onder andere bekend van hits als Ain’t No Sunshine en Grandma’s Hands. Soulzanger Jeangu Macrooy, die in 2021 Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, vertolkt de nummers van Withers samen met het Jazz Orchestra van Het Concertgebouw.

Zaterdag, 20.00-22.00 uur, Het Concertgebouw, €29-47

Dans: Tangosalon

Tangovereniging La Bruja organiseert elke tweede zondag van de maand een tangosalon voor liefhebbers van de Zuid-Amerikaanse dans. In het Zonnehuis kun je genieten van zoveel muziek en dans als je hart begeert. Moet je even op adem komen, dan kun je aan de bar genieten van een drankje.

Zondag, 17.00-22.00 uur, Zonnehuis, gratis

Beeld Janita Sassen

Openluchttheater: Dolf Jansen en Lisa Ostermann

Bij het openluchttheater in het Vondelpark kun je de hele zomer terecht voor uiteenlopende voorstellingen. Zaterdag treden cabaretiers Dolf Jansen en Lisa Ostermann op. Jansen is een terugkerende verschijning in het openluchttheater; Ostermann, in 2021 uitgeroepen tot comedytalent van het jaar door de Volkskrant, treedt op met haar debuutvoorstelling Met z’n allen.

Zaterdag, 20.30 uur, Vondelpark, €7,50

Wandeling: Droombos

Op deze wandeling kunnen kinderen vanaf 2 jaar hun droombos ontdekken in het Amsterdamse Bos. Met kabouters Wipneus en Pim gaan ze op zoek naar de ingrediënten voor het droombos: paddenstoelen, mos en blaadjes. Bij de boswinkel kunnen kinderen het perfecte bos ontwerpen en mee naar huis nemen.

Zondag, 13.00 of 14.45 uur, Amsterdamse Bos, €7,50

Beeld Candy Welz

Concert: Heaven Shall Burn

De mannen van de Duitse metalband Heaven Shall Burn worden ook wel de meesters van extreme metal genoemd. Met negen albums en meer dan twintig jaar ervaring is het zeker dat ze een feestje inclusief headbangen en moshpits zullen neerzetten.

Zondag, 18.30 uur, Melkweg, €33,35

Festival: Naeckt in de zon!

Bierliefhebbers in Amstelveen en omstreken kunnen op zaterdag 12 augustus terecht bij Naeckt in de zon! Het festival vindt plaats in de de Annakerk, waar de Naeckte Brouwers zijn gevestigd. Op het festival proef je het bier van vijf verschillende bierbrouwerijen.

Zaterdag, 14.00-23.00 uur, Annakerk (Amstelveen), gratis

Rommelmarkt: Kofferbakverkoop

Op zondag vindt er op het plein voor het Olympisch Stadion een vlooienmarkt en kofferbakverkoop plaats. De markt is een initiatief van Don Events, dat al ruim 35 jaar vlooienmarkten door heel Nederland organiseert. Op het plein staan tussen de 100 en 250 kraampjes, parkeren en toegang is gratis.

Zondag, 9.00-16.00 uur, Olympisch Stadion, gratis

Feestje: Pride is Not Over

Na Prideweek zet Sneakout X The Queer Agenda het feestje door met een queer party in Paradiso op 12 augustus. Er staat deze avond een all-queer line-up van bands, dj’s, rappers en dragqueens op het podium. Onder anderen de dj’s Club Transmission, MamaKil en Slimfit zullen draaien.

Zaterdag, 21.00 uur, Paradiso, €14

Beeld Obey Giant Art

Tentoonstelling: Shepard Fairey

Beeldvorming speelt een enorme rol in politiek, en de rood-blauwe Hope-poster van Barack Obama zal velen nog in het geheugen gegrift staan. De maker van dit portret, straatkunstenaar, activist en oprichter van kledingmerk Obey Shepard Fairey, heeft nu een grote solotentoonstelling met 130 nieuwe werken in het Straat Museum in Noord.

Zondag, 10.00-18.00 uur, Straat Museum, gratis

Workshop: Kleien

Tijdens deze workshop bij het Treehouse aan de NSDM-werf leer je handmatig klei bewerken. Deelnemers kunnen hun eigen gepersonaliseerde set kleien theekopjes maken. Het maakt niet uit of je dit al eerder hebt gedaan, de workshop is zowel voor beginners als ervaren keramisten.

Zondag, 12.00-17.00 uur, Treehouse, €70

Festival: Loveland

Liefhebbers van house en techno komen dit weekend ruimschoots aan hun trekken bij Loveland. Dit festival bestaat inmiddels al bijna dertig jaar en heeft zoals altijd de grootste dj’s ter wereld op het programma staan. Dit jaar draaien in het Sloterpark onder anderen Eric Prydz, Ben Klock, De Sluwe Vos en Black Coffee.

Zaterdag en zondag, 12.00-23.00 uur, Sloterpark Amsterdam, €56-96