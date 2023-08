14x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Pride: Dragqueenkaraoke

Op het dak van het Nemo kun je tijdens Pride meedoen met Drag Queen Karaoke. Miss Multiple Joyce en Lucinda St. John, samen The Beaver Sisters, nodigen het publiek uit om met hen mee te zingen. Ook Dim de Groot van The voice of Holland en popduo 2komst treden op. Er is een rijk aanbod van karaokenummers en iedereen mag het podium op.

Donderdag, 17.30 tot 21.00 uur, Nemo, gratis

Beeld Peter Cuypers

Wandeling: Houthaven

Voor de vijfde keer organiseert Arcam architectonische zomerwandelingen door veranderende delen van de stad. Deze week: de Houthaven. Het gebied werd vroeger gebruikt als, de naam zegt het al, houtopslag. Tegenwoordig wordt er enorm gebouwd en ontwikkeld. In totaal komen er 2700 woningen gebouwd, waarvan er nu al 1800 zijn opgeleverd. Omdat het een klimaatneutrale wijk moet worden, zijn er nu zeven autoluwe zones. De gids vertelt je hier tijdens de wandeling meer over.

Zondag, 13.00 tot 14.30 uur, Houthaven, €15

Wandeling: Pride dogwalk

Vier met je hond tijdens een wandeling door Amsterdam diversiteit en liefde, vanaf het Sarphatipark tot aan dierenwinkel Little Eden. Baasjes en honden worden verwacht in feestelijke pride-outfits. De tour wordt afgesloten met een feest en een borrel, verzorgd door Brug34. Vergeet niet je in te schrijven.

Donderdag, 18.00 tot 22.00 uur, Sarphatipark/Utrechtsestraat, gratis

Beeld FIG

Openluchttheater: World Gymnaestrada

Dit wereldwijde non-competitieve evenement vond voor het eerst in Nederland in 1953 en na 32 jaar is de gymnastiekshow terug in Amsterdam, na een rondreis over de hele wereld. Behalve dat het vierjaarlijkse World Gymnaestrada een sportevenement is, staan vooral plezier en samenzijn voorop. Ruim 18.000 mensen uit 55 landen deden en doen mee aan performances in de RAI, Olympisch Stadion en het Vondelpark Openluchttheater.

Donderdag en vrijdag, 12.00 uur, Vondelpark, vrijwillige bijdrage

Beeld Marianne Sand

Kinderfilm: Casper en Emma

Voor kinderen is deze vrijdag de film Casper en Emma en de gouden ring in Eye te zien. Terwijl Casper en Emma tijdens hun eerste vakantiedag spelen op het strand vinden ze een ring. Samen gaan ze op zoek naar de eigenaar, maar die blijkt moeilijker te vinden dan ze hadden gedacht.

Vrij 15u, za 11u, zo 13u, ma 15u, di 11u en woe 10.45u, Eye Filmmuseum, €7,50, volwassenen €11,50

Beeld Alborz Sahebdivani

Evenement: Storytelling

Deze middag kun je naar verhalen luisteren van drie Joodse queer Amsterdammers. Ze zullen met hun verhalen laten zien hoe ze Amsterdam toleranter hebben gemaakt met verzet, schrijven en politiek. Elyzabeth Gorman, verhalenverteller en oprichter van Badass Tours, organiseert de dag.

Vrijdag, 14.00 tot 15.00 uur, Joods Museum, €5

Beeld Monique Vermeulen / Amsterdam Museum

Vertelavond: Weerbare stemmen vertellen

Tijdens deze avond staan begrip, diversiteit, empathie en verandering van binnenuit centraal. Er zijn verschillende verhalen van personen uit de lhbti+-gemeenschap te horen. Verder is de avond een viering van successen op weg naar acceptatie en emancipatie. Ook is de tentoonstelling Gay Games 1998 te bezoeken, waarin wordt teruggeblikt op het sportevenement 25 jaar geleden. Amsterdam kwam daarmee op de kaart te staan als ‘gay capital of the world’.

Donderdag, 19.00 uur, Amsterdam Museum, gratis

Festival: De ZomerpartIJ

Dit weekend is op het stadsstrand, terras en in het café van De VerbroederIJ het tweedaagse festival De ZomerpartIJ, met livemuziek, een cocktailbar en een pubquiz. De kinderen kunnen buikschuiven over een krokodillenbaan, spelletjes doen of meedoen aan een kleurplatenwedstrijd. Aan het eind van de dag is er een kampvuur met marshmallows.

Zaterdag en zondag, 12.00 uur, De VerbroederIJ, gratis

Markt: Curiosa Vintage

Als onderdeel van het Antiekcentrum Amsterdam zijn dit de laatste dagen van een antiek-, vintage-, curiosa- & designmarkt. Slenter langs kraampjes met antieke sieraden, kunst, horloges, designvoorwerpen en andere accessoires, geselecteerd en aangeboden door diverse verkopers.

Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, vanaf 11.00 uur, Lijnbaansgracht 193, gratis

Clubavond: Queer Braziliaans

Voor de Pride organiseren Thais Di Marco en The Goldfish Bleeding in a Sea of Sharks de derde editie van Bixaria. Het is een Braziliaans queer feest met muziekstijlen als baile funk, reggaeton en Brazilian house. In Brazilië is ‘queerness’ een combinatie van opstand en viering van het lichaam en seksualiteit. De line-up is met onder meer Braziliaanse artiesten als Mother Lucía en Folly Ghost.

Zaterdag, 23.00 uur, Parallel, €17

Markt: Sunday Market

Tijdens deze zondagsmarkt, leuk voor jong en oud, is voornamelijk duurzame kleding te koop. Ook is er livemuziek en zijn er theateroptredens. Je kunt je laten schminken, zweven in de zweefmolen of workshops volgen, en er zijn kraampjes met eten en drinken.

Zondag, 12.00 uur, Westergas, gratis

Zomerconcert: Mozart y Mambo

Tijdens het concert van Havana Lyceum Orchestra is er een mix te horen van klassieke muziek van Mozart en swingende Cubaanse ritmes. Sarah Wills speelt op de hoorn en weet de ogenschijnlijk contrasterende muziekstijlen samen te brengen. Het orkest bestaat uit jonge klassieke musici en bekende musici uit de Cubaanse popscene, onder leiding van dirigent José Antonio Méndez Padrón.

Zondag, 20.00 uur, Concertgebouw, v.a. €21

Beeld Ronald van Weeren

Rondleiding: Genderdiversiteit in Artis

Dit is het laatste weekend van de rondleidingen over genderdiversiteit in Artis, waarin je van alles leert over seksuele voorkeuren of geslachtsveranderingen van dieren. Welke dieren hebben zeven geslachten en welke dieren zijn niet man of vrouw? Ook kom je te weten welke van de 1500 soorten onder de zoogdieren en vogels homoseksueel zijn.

Vrijdag, zaterdag, zondag, 11.00 uur, Artis, gratis

Beeld Liza Kollau

Musical: De Mol en de paradijsvogel

In de musical worden twee verweven verhalen verteld, van een zoektocht naar identiteit van twee queer rolmodellen. Het ene gaat over een televisiefiguur Albert Mol die publiekelijk uit de kast komt, het andere verhaal over Wassim, een Syrische vluchteling in Amsterdam die probeert door te breken als drag. Tijdens de show wordt de tolerantie van Amsterdam ter discussie gesteld.

Vrijdag, zaterdag 20.30 uur, zondag 14.30 uur, DeLaMar, vanaf €19,50