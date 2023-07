14x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Festival: Wonderfeel

Tijdens dit driedaagse buitenfestival kun je als klassieke muziekliefhebber volop genieten. In ’s-Graveland zijn daarvoor op 25 hectare natuurgebied zeven podia. Het is het grootste klassieke muziekfestival van Europa. Optredens zijn er van onder anderen trompettist Eric Vloeimans & accordeonist Tuur Florizoone, en dichter Ingmar Heytze. Ook zijn er documentaires en dansoptredens.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 10.00-23.00 uur, ’s-Graveland, vanaf €69

Beeld Stijn Bollaert

Tentoonstelling: Out of Office

Architectuurmuseum Arcam toont in zijn nieuwe tentoonstelling maquettes van Amsterdamse kantoorgebouwen. Het doel is de transformatie laten zien van voormalige industrie- en bedrijventerreinen naar woon- en werkgebieden, en daarmee de ontwikkeling van architectuur. Er zijn maquettes van onder andere het Zuidasdok en het Sloterdijk-stationskwartier.

Vrijdag, zaterdag, zondag, 13.00-17.00 uur, Arcam, €4

Evenement: Pride Walk

Als aftrap van het eerste deel van Pride in Amsterdam is er traditiegetrouw de Pride Walk, dit jaar georganiseerd door Queer Amsterdam. Tijdens deze kleurrijke wandeling kun je laten zien wie je bent en kun je de lhbti-gemeenschap steunen. De wandeling begint bij de Dam en eindigt op het Museumplein, waar daarna een feestje zal zijn.

Zaterdag, 12.00 uur, de Dam, gratis

Pridefeestje: Roze Kwaku

Op het jaarlijkse Kwakufestival in stadsdeel Zuidoost worden culturele diversiteit en identiteit gevierd met muziek, sport en eten. Het festival beslaat vier weekenden en heeft deze zondag een ‘roze zondag’, vanwege Pride. Queer Amsterdam is medeorganisator. Er zijn optredens van onder anderen Manny Willie en Edwald Gomez, en er zijn verschillende foodtrucks.

Zondag, 12.00-22.00 uur, Nelson Mandelapark, €12,50

Festival: Macumba

Festival Macumba is een festival rondom de Latijns-Amerikaanse cultuur, dat sinds 2018 jaarlijks plaatsvindt. Bij de Ouderkerkerplas, midden in de natuur, kun je bij de verschillende stages dansen, luisteren naar livemuziek en Latijns-Amerikaans eten. Er zijn optredens van onder anderen Ryan Gastro en Vicente Garcia.

Zaterdag, 12.00 uur, Ouderkerkerplas, €56,36

Concert: Oosterpark picknickconcert

Ook dit jaar geven klassieke musici concerten in het Oosterpark. In de muziekkoepel zijn deze zondag Tristan Keuris en saxofoonkwartet te beluisteren. Ook is er een muziekworkshop voor kinderen, waarbij ze een instrument kunnen uitproberen. De concerten zijn gratis te horen en te zien vanaf een kleedje op het gras. Een plek in de koepel ook, maar die moet je wel reserveren.

Zondag, 11.00-15.00 uur, Oosterpark, gratis

Concert: Quinn XCII

Quinn XCII (uitgesproken als Quinn ninety-two) is een uit Detroit afkomstige singer-songwriter. Zijn debuutalbum The Story of Us kwam in 2017 uit. Zijn muziek is een mix tussen pop, hiphop en soul, en hij is bekend van onder meer hits als Stacy en Love me Less. Dit jaar kwam alweer zijn vijfde album The People’s Champ uit, waarmee hij nu ook Nederland aandoet.

Zaterdag, 19.00 uur, Melkweg, €26,45

Concert: 30/70

Het Australische 30/70 is een future-jazz collectief uit Melbourne, ontstaan uit improvisatie. De vijfkoppige groep vermengt in haar improvisaties jazz, funk en neo-soul. De nieuwe plaat Art Make Love kwam dit jaar uit.

Vrijdag, 19.30 uur, Tolhuistuin (Paradiso Noord), €25

Markt: Earth Bazaar

In de Hallen is dit weekend de Earth Bazaar. Hier kunnen kleine, duurzame ondernemers hun producten aanprijzen. De merken en producten – voornamelijk mode, accessoires, design en cosmetica – zijn geselecteerd op basis van duurzaamheid. Een dj verzorgt de muziek en er zijn ook workshops.

Vrijdag, zaterdag, zondag, de Hallen, 12.00-18.00 uur, gratis

Beeld Da Wish

Theatervoorstelling: Haar haar

Jong talent uit Zuidoost staat op het podium met de dansvoorstelling Haar Haar. Die is geïnspireerd op de film The Wiz uit 1978, waarbij de hele cast bestond uit Afro-Amerikaanse sterren als Diana Ross en Michael Jackson. Het verhaal speelt zich af in de Bijlmer en vertelt met dans en muziek het verhaal en de zoektocht van een meisje dat daar opgroeit.

Vrijdag, 20.00 uur, DeLamar theater, €20

Uit eten: Dine on Water

Vanaf Pier 14 aan de De Ruijterkade vertrekt de Supper Cruise, een culinaire vaart. Elke avond wordt een vijfgangenmenu verzorgd door een van vier betrokken restaurants. Restaurants Baut, Bar Rouge, Supper en Muse doen mee.

Vrijdag, zaterdag, zondag, 19.00 uur, Pier 14, €75

Buiten: Wildplukwandeling

Tijdens deze wildplukwandeling neemt gids Yola Galinsky je mee langs wilde (eetbare) planten en kruiden die groeien en bloeien waar je dat niet verwacht. Vanaf restaurant Pof gaat de tocht in 2,5 uur over de stadstuinderij van NoordOogst. Na afloop is er koffie en thee.

Zondag, 10.00 uur, NoordOogst, €22,50

Theater: Markttheater

Op de markt kom je doorgaans voor van alles, maar niet zo snel voor cultuur. Op de Dappermarkt staat nu een theatervoorstelling tussen de marktkramen. De Piepleshow 2, is een straatvoorstelling met (lokaal) theatertalent vol verkleedpartijen, dialoog en muziek.

Vrijdag en zaterdag, drie keer tussen 12.00-17.00 uur, Dappermarkt, gratis

Cocktailfestival: Shake

Bij Shake, het Amsterdamse cocktailfestival, kun je genieten van alle cocktails die je maar kunt bedenken. Van klassiekers tot experimentele drankjes: twaalf verschillende cocktailbars doen eraan mee. Verspreid over de terrassen van Helling 7 en Lagerwal zijn er ook nog hapjes, muziek en workshops.

Vrijdag 16-23 uur, zaterdag, zondag, 13-23 uur, Lagerwal, €19