14x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Markt: Eltheto rommelmarkt

In de Elthetokerk staan mensen uit de buurt met kraampjes, ze verkopen er servies, kunst, boeken, huisraad, zelfgemaakte spullen, speelgoed en kleding. Buiten is er een kraam van Re-Play, de gratis spelinloop in de Elthetokerk. De opbrengst gaat naar speelgoed, knutselmateriaal en fruit voor de kinderen. Zangeres Tineke Rouw-Oosterhuis verzorgt de livemuziek, en in het aangrenzende eetlokaal LT zijn hapjes.

Zaterdag 29 juli, 12.00-15.00 uur, Elthetokerk, gratis

Clubnacht: We All Love 80’s 90’s 00’s 10’s

Het is weer zover: Panama gaat terug in de tijd met We All Love 80's 90's 00's 10's, dit keer met een zomereditie waarbij zomerhits uit deze decennia de revue zullen passeren. Verwacht nummers als Club Tropicana van Wham, Summer Jam van The Underdog Project of We’re Going to Ibiza van de Vengaboys. Doe je foutste zomeroutfit aan en laat je door de dj meenemen naar de zomers van weleer.

Zaterdag 29 juli, 22.00-04.00, Panama, voorverkoop €17,95, aan de deur €20

Activiteit: Freeriders dagen



De ‘bosmobielen’ in het Amsterdamse Bos worden gewoonlijk gebruikt door stichtingen en verenigingen voor een ‘rijdende boswandeling’ voor 60-plussers en bezoekers die slecht ter been zijn. Deze golfkarren, normaliter voor vijf mensen per kar, zijn op de Freeridersdagen individueel te boeken. De ritten kunnen deze zomer worden gemaakt op woensdagen en vrijdagen, te beginnen bij de Bosbaanweg 5 in Amstelveen; koffie en gebak bij Boerderij Meerzicht of bij Restaurant De Bosbaan zijn inbegrepen. Reserveren kan minimaal een week van tevoren.

Vrijdag 28 juli, 13.30 uur, Amsterdamse Bos, €16,50 p.p.

Beeld Veerle Bastiaanssen

Concert: Licht in de Verte

Voor zijn zesde lustrum geeft het Nederlands Strijkersgilde een reeks concerten onder leiding van dirigent Jeppe Moulijn en met het Matangi Quartet als solist. Met als thema Licht in de Verte speelt het gilde werken uit de 20ste en 21ste eeuw die zijn geïnspireerd op eeuwenoude muziek. Zo staat het gilde stil bij de afgelopen dertig jaar én bij wat de toekomst in petto heeft.

Vrijdag 28 juli, 20.00 uur, Amstelkerk, regulier €20, jongeren, CJP en student €15

Concert: Radar x Pride

Voor de Pride is er een editie van Radar in de Melkweg, waarbij aanstormend queer talent het podium van de Upstairs betreedt. Deze keer bestaat de line-up uit Nederlandstalig electropop duo Onkruid, artiest Sono die indie, pop, rock en r&b met elkaar combineert en r&b-artiest Pxrple Jazz. Drie compleet verschillende acts met één doel: vieren dat je trots mag zijn op wie je bent.

Vrijdag 28 juli, 19.00 uur, Melkweg, €10,35, gratis voor jaarleden

Kinderen: bloedzuigers vangen

Met theatermakers Geoliede Chaoten kunnen kinderen deze zomer bloedzuigers vangen in de Natuurspeeltuin op NoordOogst. Op deze natuurexpeditie leren ze alles over de beestjes, de aanleg van de speeltuin en het schoonmaken van het water. Aan het einde worden de bloedzuigers overgezet naar een vijver waarin niet wordt gezwommen. Kinderen die zeven of meer bloedzuigers vangen, krijgen een ijsje of drankje.

Zondag 30 juli, 10.00-12.00, Natuurspeeltuin Noord, gratis, aanmelden via buitentheater@gmail.com

Beeld Daniel Obasi

Fototentoonstelling: Brave Beauties in Communion

Deze tentoonstelling over de zwarte queer bevrijding bevat werken van fotografen Daniel Obasi, Delovie Kwagala, Keren Lasme, Nella Ngingo en Stephen Tayo. Met Brave Beauties in Communion hopen de kunstenaars, afkomstig uit verschillende delen van de wereld, genuanceerd de beeldvorming van zwarte queer gemeenschappen te laten zien.

T/m 17 september, woensdag tot en met zondag van 13.00-19.00 uur, Motormond, gratis

Beeld Kimberly M Wang

Concert: NYO Jazz & Sean Jones – with Special Guest Dee Dee Bridgewater

Het Concertgebouw ontvangt deze zomer voor de tweede keer het National Youth Orchestra uit de VS, deze keer met jazzzangeres Dee Dee Bridgewater als speciale gast. De bigband, die bestaat uit jongeren tussen de 16 en 19 jaar oud, speelt onder leiding van trompettist, componist en docent Sean Jones jazz, swing en blues.

Zondag 30 juli, 20.00-22.15 uur, Concertgebouw, vanaf €25

Markt: The Maker Market

The Maker Store organiseert een markt waar jonge en nieuwe makers uit Amsterdam en omstreken hun producten tentoonstellen. Zij verkopen hun handgemaakte spullen waaronder sierraden, verzorgingsproducten en interieur, en je kunt met hen in gesprek over hun vak. Zaterdag werken zij samen met de Illustration Ladies, dan zijn er veel illustratoren en kunstenaars aanwezig.

Zaterdag 29 juli 11.00-17.00, zondag 30 juli 12.00-17.00 uur, de Hallen, gratis

Expositie: Chevelyn Jozefzoon

Chevelyn Jozefzoon laat alle kunstwerken uit haar eerste collectie zien. De naam van deze collectie is Restored, en heeft tot doel bewustwording te creëeren over het belang van mentale gezondheid en herstelprocessen. Zij zal tijdens de expositie vertellen over haar ervaringen als kunstenaar en wat haar tot deze collectie bracht. De kunstwerken zijn te koop. Verder is er onder meer livemuziek.

Zaterdag 29 en zondag 30 juli, 15.00-20.00 uur, Onderlangs 36N, gratis

Feest: Arabian Flavour Festival

De Tolhuistuin brengt culturen bij elkaar met het Arabian Flavour Festival. Het festival begint met storytelling, waar bezoekers naar kunnen luisteren, maar ook aan kunnen meedoen. Op het grote podium is de hele middag livemuziek, van onder anderen Arabische muzikanten en rijzende sterren. Op de kleinere podia treden dansers, muzikanten, dichters en andere artiesten op. Het avondprogramma bestaat uit Dabke-optredens, en -workshop – Dabke is een Arabische volksdans – gevolgd door een afterparty. Op het festival is ook Midden-Oosters eten verkrijgbaar.

Zaterdag 29 juli, 15.00 uur, Tolhuistuin, entree gratis, afterparty €15, aan de deur €17,50

Concert: Cosmic Crooner & Orange Skyline

Lounge-singer-songwriter Cosmic Crooner bracht op 17 maart zijn debuutalbum The Perks of Being a Hypocrite uit en staat zondag met Orange Skyline in het Vondelpark Openluchttheater. Het Groningse Orange Skyline gaat al wat langer mee, de band staat bekend om zijn Britpopsound. Het concert gratis. Reserveren kan niet, maar een kleine donatie wordt door het Openluchttheater op prijs gesteld.

Zondag 30 juli, 15.00 uur, Vondelpark Openluchttheater, gratis

Festival: we80skids festival celebrates hip hop culture

Hiphop bestaat 50 jaar, en dat wordt als onderdeel van het Kwaku Festival gevierd in het Bijlmer Parktheater. In de theaterzaal zijn lezingen, in Studio 1 zijn films, maar bezoekers kunnen ook zelf aan de slag bij een van de workshops. Zo is er een breakin’ workshop met Popski en Pheebz, een graffiti workshop met Timski, een MC workshop met Maikel X en een DJ workshop met DJ Chainsaw. Buiten draaien verschillende dj’s.

Zaterdag 29 juli, 14.00-22.00 uur, Bijlmer Parktheater, vrije inloop, workshops toegankelijk icm ticket Kwaku Festival

Drinken: Sunday Spirits

Het weekend afsluiten met champagne en cocktails van Moët & Chandon gemaakt door experts? Dat kan bij de ‘geheime’ Supper Intimate Cocktailbar, een kleine bar waar je met oldskool r&b op de achtergrond helemaal tot rust kunt komen. Je kunt ervoor kiezen om de Champagne Experience te combineren met een klein gerecht in de bar of juist met een diner in het Supperrestaurant.

Vrijdag 28, zaterdag 29, zondag 30 juli, vanaf 19.00 uur, Supper Intimate, reservering nodig