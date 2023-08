14x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld DigiDaan

Film: Op het dak bij Nemo

Dit weekend organiseert Nemo twee filmavonden in de openlucht. De films, die voor de hele familie geschikt zijn, worden op het dak van het museum vertoond. Voorafgaand is er livemuziek. Op vrijdag is Kiddo, het filmdebuut van Zara Dwinger te zien, en op zaterdag de feelgoodfilm Little Miss Sunshine.

Vrijdag en zaterdag, 19.00-23.00 uur, Nemo, €15

Concert: Klassiek in het zwembad

Het Flevoparkbad wordt deze vrijdagavond omgetoverd tot een concertzaal. Al dobberend kunnen zwemmers hier luisteren naar een klassiek concert. Drijvend op een waterluchtbed luister je naar de muziek van violist Niek Baar en pianist Caspar Vos. Je kan natuurlijk ook met een biertje in de hand en je voeten in het water aan de kant zitten.

Vrijdag, 19.30 uur, Flevoparkbad, €21,50

Beeld Kees Hummel

Lezing: Berend van der Lans over Harry Elte

Harry Elte was een Joods-Nederlandse architect. Hij ontwierp onder meer de Obrechtsjoel en in zijn stijl zie je invloeden van Berlage en de Amsterdamse School goed. In het Joods Museum geeft architect Berend van der Lans op 1 september een lezing over Elte en de Obrechtsjoel.

Vrijdag, 14.00-15.00 uur, Joods Museum, vanaf €5

Beeld Odessa Schraa

Theater: Het huiskamerfestival

Het huiskamerfestival strijkt dit weekend neer in Amsterdam. Bij dit jaarlijkse festival kun je kleinschalig theater, cabaret en muziek bekijken op de huiskamerroute, die je van plek naar plek en voorstelling naar voorstelling leidt. Onder andere het Amsterdams Andalusisch Orkest en Luuk Ransijn treden op.

Het hele weekend, 11.00-23.00 uur, verschillende huiskamers, €26

Expositie: Maaike van Veen en Joanna Blaisse

In de Broekerkerk in Broek in Waterland zijn vanaf dit weekend exposities van twee Nederlandse kunstenaars te zien. Maaike van Veen is een schilder gespecialiseerd in stillevens en landschappen van olieverf. Joanna Blaisse versiert boekbinders en brieven met illustraties in inkt en aquarel. Het thema van haar werk is vogels.

Het hele weekend, 10.00-17.00 uur, Broekerkerk, gratis

Beeld Helene Min

Tentoonstelling: Op de vlucht

In de galerij op de NDSM-werf kun je vanaf dit weekend de tentoonstelling Op de vlucht bekijken. Kunstenaars vanuit verschillende disciplines laten hun interpretatie van het thema migratie zien. Vluchten kan op grote schaal, van land naar land, maar ook binnen een cultuur of zelfs een familie. Wat al deze vluchtelingen met elkaar gemeen hebben, of wat juist de verschillen zijn, komt in deze tentoonstelling aan bod.

Het hele weekend, 12.00-18.00 uur, NDSM-fuse, gratis

Festival: Indische Buurt Festival

Dit jaar is er de vijftiende editie van het Indische Buurt Festival. Op allerlei plekken in de buurt valt er van alles te beleven. Op de initiatievenmarkt vertellen buurtbewoners wat de Indische Buurt allemaal te bieden heeft en zijn er live muziekoptredens. Bij de IJbar kun je wat drinken op het strandstoelenterras, er zijn kunstworkshops en voor de kinderen is er een speciaal Kidsplein. Op de Javabraderie is veel lekkers te eten en te drinken en zijn er kraampjes om te shoppen.

Zaterdag, 12.00-19.00 uur, Indische buurt, gratis

Openluchttheater: Het Veterstrikconcert

In het Openluchttheater in het Vondelpark kun je zaterdag met de hele familie komen kijken naar Het Veterstrikconcert van de Nationale Opera. Dit concert is voor iedereen die zijn of haar veters al kan strikken en zit bomvol met bekende kinderliedjes als Op een grote paddenstoel en In een groen knollenland.

Zaterdag, 15.00 uur, Vondelpark, gratis

Beeld Studio Valkenier

Zomerwandeling: Sloterdijk Stationskwartier

Het architectuurmuseum Arcam organiseert deze zomer verschillende zomerwandelingen door buurten in Amsterdam. Dit weekend gaat de wandeling door het Sloterdijk Stationskwartier, een gebied dat volop in transformatie is van een kantoorwijk naar een werk-woongebied. Onder leiding van een gids maak je een anderhalf uur durende wandeling langs alle architecturale hoogtepunten.

Zondag, 13.00 en 15.00 uur, station Sloterdijk, €15

Tentoonstelling: The Messyverse

Cultuurhuis Felix Meritis heeft vanaf dit weekend een nieuwe tentoonstelling: The Messyverse, over de digitale wereld en zelfexpressie. De tentoonstelling wordt afgetrapt met een tweedaags festival, waar onder andere ’s werelds eerste volledig digitale modeshow te zien is. Ook zijn er panels waar de relatie tussen technologie en kunst wordt besproken.

Zaterdag en zondag, 16.00 uur, Felix Meritis, €19

Beeld Stedelijk Museum Amsterdam

Tentoonstelling: Meet the Masters – Gerrit Rietveld

Het Meet the Masters-programma van het Stedelijk Museum bespreekt steeds een andere maker vanuit verschillende perspectieven. Dit keer wordt architect en meubelmaker Gerrit Rietveld vanuit hedendaagse kunstdisciplines als fotografie, dans en journalistiek bekeken. Er is een centraal panel, en daarnaast zijn er introductielezingen, een screening en workshops.

Zaterdag, 11.30-16.00 uur, Stedelijk Museum, ticketprijs + €3

Clubavond: God Save the Queers

Poppodium Cinetol organiseert op 2 september clubavond God Save the Queers. Het wordt een avond vol ‘burlesque, sluttiness en k-u-n-t muziek’ waar iedereen zichzelf kan zijn. Op de line-up staan onder anderen drag en dj Charlene Coco en performers Elle Diablo en Eve Fatale.

Zaterdag, 22.00 uur, Cinetol, €10

Cultuurevenement: Op Stoom

Het culturele seizoen in het Oostelijk Havengebied wordt op 3 september geopend met het evenement Op Stoom. Dit is een ‘mini-uitmarkt’, oftewel een rondgang langs verschillende culturele hotspots in de buurt, waaronder livemuziek, dans, eten en creatieve workshops. Locaties die meedoen zijn onder andere De Nieuwe KHL, buurtcoöperatie De Eester en het Ramses Shaffy Huis.

Zondag, 13.00-23.00 uur, Oostelijk Havengebied, gratis

Concert: Onstuimige barokmuziek met windmachine

Klassieke muziek staat bekend als een relatief kalme muzieksoort. Niet bij het kamerorkest Barock Sommer: dat speelt barokmuziek van onder meer Vivaldi in een swingende en onstuimige stijl. Zo is er een authentieke windmachine om woelige windstoten na te bootsen. Aangemoedigd door gepassioneerde gastdirigent Edoardo Valorz gaat het op zondag los.

Zondag, 15.30-17.00 uur, de Vrijburg, vanaf €7