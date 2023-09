14x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Annelies Verhelst

Theater: Amsterdam Fringe Festival

Elf dagen lang toont het Amsterdam Fringe Festival een breed scala aan theater, performance en dans van meer dan 60 opkomende kunstenaars op 30 verschillende locaties door de hele stad. Het is bedoeld als showcasefestival waarbij experimenteren wordt aangemoedigd en nieuwe makers de kans krijgen hun passie en talent te delen met de rest van de wereld. Met een combiticket kan je naar een selectie van meerdere voorstellingen met een korting van 1 euro per voorstelling, en met een dagpas kan je de hele dag zoveel voorstellingen bezoeken als je wil.

7 t/m 17 september, verschillende locaties, v.a. €12,50

Evenement: Pruimenweekend

Het Muiderslot sluit de zomer af met het pruimenweekend, waarin de oogst van de pruimenboomgaard wordt gevierd met onder andere een boerenmarkt, livemuziek, proeverijen en rondleidingen. Doe mee aan een workshop djembé, bezoek een presentatie over tropische planten of maak een tuinwandeling en luister naar de verhalen van tuinvrijwilligers. Kinderen kunnen mee op safari door de tuinen van het slot op zoek naar bloemen, planten, dieren en insecten.

Zaterdag en zondag, Muiderslot, gratis entree (sommige activiteiten €5)

Evenement: Open Monumentendag Amsterdam

In het tweede weekend van september worden er voor Open Monumentendag Amsterdam weer vijftig monumenten gratis geopend voor publiek. Op bijna alle deelnemende locaties zijn speciale activiteiten te beleven. Zo kan je bij café ’t Mandje luisteren naar verhalen van oude buurtbewoners over opgroeien in de rosse buurt, op breakfast tour door Paradiso of in de tuin van de Gulden Trip genieten van optredens door musici van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Zaterdag en zondag, verschillende locaties, gratis

Muziekfestival: Space is the Place & Cinetol Summer Festival

Op dit festival overheerst niet één duidelijk muziekgenre, maar kan je genieten van punk, jazz, vrije improvisatie en alles daartussenin. De vernieuwende band Innec, drummer en geluidskunstenaar Jacob Maskell-Key, trompettist James McClure, reggae- en skaband 12 Tribes of Mars, punkbands Salutingrome en Sessions en het theatrale samenspel van Hala zullen het podium betreden. In de Etage zullen alle artiesten nog eens laten zien wat ze kunnen als ze improviseren.

Zaterdag, 17.30 uur, Cinetol, €14,50

Festival: Regeneratiefestival

Alles leren over eten en duurzaamheid kan dit weekend bij het regeneratiefestival. Ontdek wat precies de relatie is tussen mensen, natuur en de stad en kom erachter dat het allemaal in verbinding staat met elkaar. Het thema is ‘eat or be eaten’ en wordt uitgelegd door verschillende sprekers. Je krijgt ook nog praktische tips mee over hoe je zelf regeneratie in je leven kan implementeren.

Zaterdag, 10.00 tot 16.00 uur, Tolhuistuin, €5-€60

Drinken: Amsterdam cocktail week

Cocktailliefhebbers kunnen nieuwe, experimentele cocktails proeven bij twaalf verschillende cocktailbars die alle twee signature drinks schenken. Met behulp van de online kaart kan je je eigen persoonlijke cocktailtour samenstellen. Kies een aantal bars uit of doe de hele tour en ga ze allemaal langs. De cocktails zijn zowel alcoholisch als non-alcoholisch.

t/m 11 september, verschillende locaties, gratis

Concert: Lenny Kuhr

Lenny Kuhr komt haar nieuwe programma aftrappen in de Nieuwe KHL. Nummers van haar laatste album, vernoemd naar zichzelf, maar ook oudere en niet eerder gespeelde liedjes passeren de revue. Haar nieuwe band bestaat uit gitarist Freek Dicke, met wie ze al eerder twintig jaar lang mee heeft samengewerkt, en Frans de Berg, haar favoriete pianist.

Zondag, 16.00 uur, de Nieuwe KHL, €27,50

Ouderen: On & Backstage

Stichting On & Backstage organiseert een festival speciaal voor en door ouderen. Er zal van alles te zien en te doen zijn. De opening op het marktplein wordt gedaan door een Caribische brassband, dragqueens en hoelahoepdanseressen. Zij begeleiden het publiek naar het horecaplein, waar het festival verder zal gaan met een rollatorflashmob, Het Amsterdams volkskoor, een klompendans en de chachacha. Mensen van alle leeftijden worden uitgenodigd om mee te komen zingen en dansen.

Zaterdag, 14.00 uur, winkelcentrum boven ’t IJ, gratis

Concert: Klezmagic

De tienkoppige band Klezmagic ontstond in 2008 in de Muziekschool Amsterdam op initiatief van docent Emirhan Tuga. Inmiddels hebben ze door heel Europa getourd. Ze staan dit weekend in de Buiksloterkerk, waar het nieuwe seizoen feestelijk wordt geopend. De band staat bekend om zijn traditionele klezmer- en balkanmuziek gecombineerd met kritische en humorvolle Nederlandse teksten.

Zondag, 15.30 uur, Buiksloterkerk, €7,50-€15

Open dag: Broedplaats Fenix

Broedplaats Fenix opent haar deuren voor het publiek en viert dit met een open dag waarbij iedereen welkom is om binnen te lopen en een kijkje te nemen in de wereld van creatieve makers, kunstenaars, ambachtslieden en ontwerpers. De broedplaats focust zich op het snijvlak van creativiteit, innovatie en duurzaamheid. Bezoekers kunnen de ateliers bekijken, workshops volgen, eten en drinken en luisteren naar muziek van een dj.

Zondag, 11.00 tot 17.00 uur, Broedplaats Fenix, gratis

Nachtfeest: Hard Attack

Dit is de tweede editie van Hard Attack in de Melkweg. De nacht is een een ode aan gabbers, early hardcore en de ravecultuur van de jaren negentig, opgericht door de Amsterdamse dj’s Akemio Grey (Dreamphase) en Gysèle (Lang Zal Je Raven). Gastdj’s Vince, Wolffy, Lazy Ann en Hyperlili laten de beste hardcore horen. De minimumleeftijd voor deze clubnacht is 18 jaar.

Zaterdag, 23.30 uur, Melkweg, €17,25 voorverkoop, €18 deurverkoop

Klassiek: Gergely Madaras dirigeert

AvroTros en Het Concertgebouw organiseren deze avond waarop dirigent Gergely Madaras zijn ervaring met opera bij de English National Opera, de Hongaarse Staatsopera en De Nationale Opera in Amsterdam zal inzetten om Berlioz’ Symphonie fantastique op een beeldende en kleurrijke manier te vertalen. Hij is een van de vooraanstaande dirigenten van Hongarije, en zal Berlioz’ muzikale voorstelling over een verliefde kunstenaar en Beethovens ouverture Egmont laten horen aan Amsterdam.

Zondag, 11.00 uur, Concertgebouw, v.a. €18

Rommelmarkt: Parafanalia Perfect Pitch

Concertzaal Paradiso wordt voor een dag omgetoverd tot een rommelmarkt, met onder andere vintage kleding, vinyl, posters, sieraden en retro hebbedingetjes. Dj’s Jack Undercover & Oscar vermaken je tijdens het shoppen met hun muziek. Als je niet wil shoppen maar juist wil verkopen, kan dat ook. Huur een ‘perfect pitch’ van 2 bij 3 meter voor 15 euro en zet je eigen spullen neer.

Zondag, 11.00 uur, Paradiso, gratis

Comedy: Nina de la Parra en Victor Luis van Es

Neerlands Hoop-winnares Nina de la Parra en topsaxofoniste Sanne Landvreugd (bekend van de bigband van Matthijs Gaat Door op NPO1) gaan in op vrouw-zijn, Surinaams-zijn, slavernij, verdrijving, trauma, racisme en schuld. Cabaretier en stand-upcomedian Victor Luis van Es zet deze avond een persoonlijke voorstelling neer over alledaagse worstelingen met discipline, vriendschap, liefde, werk, en het bestaan op zich.

Zaterdag, 20.30 uur, Vondelpark Openlucht Theater, gratis, reserveren kan via de website