14 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Ook de film Clueless draait in de openluchtbioscoop van Eye, op donderdag.

Openluchtbioscoop: Sunsets

Eye heeft deze week een openluchtbioscoop. In het park naast het filmmuseum kun je bij zonsondergang genieten van films van vrouwelijke makers. Er staan ligstoelen, er zijn drankjes en je kunt prijzen winnen bij een quiz. De klassiekers Cléo de 5 à 7 en Sedmikrásky worden vertoond. Ook draait Desperately Seeking Susan, een jarentachtigfilm met Madonna. Sommige voorstellingen zijn al volgeboekt, dus vergeet niet snel nog een plekje te veroveren.

Donderdag t/m zondag, naast Eye Filmmuseum, €5

Film: Inshallah a boy

De sociaal-realistische film Inshallah a Boy draait om de onderdrukking van vrouwen in Jordanië. Het vertelt een verhaal van een vrouw die haar man verliest. Volgens de Jordaanse wet heeft een weduwe, als ze geen zoon heeft, geen recht op de erfenis; die gaat naar de familie van de man. De vrouw raakt in een strijd verwikkeld met haar schoonfamilie. Regisseur Amjad Al Rasheed putte voor Inshallah a Boy uit zijn eigen ervaringen. Het is de eerste Jordaanse film ooit die op het filmfestival in Cannes wordt vertoond.

Donderdag, 21.15 uur, De Balie, €11,50

Beeld Kate Lang

Dans: Hiphop Games

In het openluchttheater van het Vondelpark nemen professionele hiphopdansers het dit weekend tegen elkaar op in een verhitte strijd. De show is geïmproviseerd, dus het belooft een dag vol onverwachte wendingen te worden. De Hiphop Games zijn onderdeel van het internationale hiphopdansfestival Summer Dance Forever, zie ook verderop in deze tips.

Zaterdag, 15.00 uur, Vondelpark, gratis

Rondleiding: Singelkerk

Dit is de laatste donderdag van de zomer dat deze rondleiding door de Singelkerk wordt gegeven. Koster Marcel vertelt over de geschiedenis van de kerk en doopsgezinden in Amsterdam. Als afsluiter speelt pianist René van Royen werk van onder anderen Mozart, Beethoven en Chopin. Heb je een pianostuk dat je graag wilt horen? Dien dan een verzoeknummer in.

Donderdag, 11.30 uur tot 13.15 uur, Singelkerk, vrijwillige bijdrage

Cultuur: De opening

Na 45 jaar is de Uitmarkt ermee gestopt. Daarvoor in de plaats komt een nieuw cultureel evenement: De opening. Als in: de opening van het culturele seizoen. Dit weekend is er een kleinschalige opening in Carré, volgend jaar volgt een veel grotere editie. Het hele weekend zijn alvast voorproefjes te zien van concerten en voorstellingen van het komende culturele seizoen, waaronder van harpist Remy van Kesteren, cabaretier Kiki Schippers, de woordkunstenaars van Wilde Woorden en breakdancers van Illusionary Rockaz Crew.

Zaterdag, 10.30 uur, Carré, €5

Festival: Summer Dance Forever

Het festival Summer Dance Forever biedt theateravonden vol dans door de hele stad, onder meer in DeLaMar. Vandaag is onder andere breakdancegroep The Ruggeds te zien, samen met het Amsterdamse Ghetto Funk Collective. Ook treedt Bots Kingdom op met een experimentele voorstelling waarin robotbewegingen overgaan in animatiefiguren. Na de voorstellingen is er ruimte voor vragen aan de dansers.

Donderdag, 20.30 uur, DeLaMar, €20

Concert: Brintex Collective

Deze zomer organiseert Het Concertgebouw meerdere intieme optredens in de Koorzaal. Hiervoor worden jonge artiesten uitgenodigd om verrassende concerten te geven tijdens de ‘basement sessions’. Dit weekend treedt het Brintex Collective op, een groep van Rotterdamse muzikanten die jazz, elektronisch en hiphop combineren. Eerder stonden ze onder andere op Tweetakt, Noorderslag en North Sea Jazz.

Vrijdag, 19.30 uur tot 20.30 uur, Koorzaal, v.a. €15

Kinderen: Rollerdisco

De dansschool Skate Heroes organiseert een rollerskatedisco voor kinderen vanaf 8 jaar, in Oost. Er zullen skatelessen zijn, spelletjes en natuurlijk muziek. Je kunt je eigen skates meenemen, maar ze zijn ook op locatie te huur.

Zaterdag, 12.00 uur tot 13.30 uur, Mirror Centre, €5

Pop-up diner Code Noir

Code Noir, opgericht door culinair activist Lelani Lewis, organiseert programma’s waarin deelnemers interactief worden meegenomen in het dekoloniseren van voedselsystemen. Daarbij wordt eten gebruikt als middel om bewustzijn te creëren. Deze keer combineert chef-kok Nicolas Aquaa de West-Afrikaanse, Franse en Nederlandse keukens tijdens een driegangendiner aan lange gedekte picknicktafels.

Vrijdag, 18.00 uur, Centrale Markthallen, €30,03

Beeld Ernst van Deursen

Familierondleiding: Joods Museum

Ga met de hele familie op ontdekkingstocht door het Joods Museum. Hier leer je meer over Joodse families, maar ook over je eigen familie. De rondleiding is leuk voor kinderen vanaf 9 jaar; vergeet niet van tevoren te reserveren.

Zondag, 11.00 tot 12.00 uur, Joods Museum, kinderen v.a. €5 en volwassen €18

Feestje: Vrijmiboot

Je vrijdagmiddagborrel op het water? Deze vrijdag vaar je mee op de Vrijmiboot met muziek, gezelligheid en natuurlijk een borrel met verschillende hapjes. Verwacht vooral veel hitjes, houseklassiekers en disco. Ook mag je je zangkunsten laten horen bij de karaokebooth. Op de boot kan er binnen en buiten gedanst worden. Borrelaars moeten ouder dan 21 jaar zijn.

Vrijdag, 18.00 uur, Vrijmiboot Pier 14, v.a. €15

Film: Bijlmerbios

Onder metrostation Kraaiennest is dit weekend een buitenbioscoop. Er zijn drie films, geselecteerd door Shortcutz, voor iedereen vanaf 12 jaar oud. Vrijdag speelt In The Heights, een film met zang en dans over verschillende culturele gemeenschappen in de buurt Washington Heights in New York. Zaterdag draait Black Panther en als laatste, op zondag, What’s Love Got to Do with It?, een film over liefde en twijfels. Kom op tijd als je een goed plekje wilt hebben.

Vrijdag t/m zondag, 21.00 uur, Kraaiennest, gratis

Theater: Shakespeare

Reckless Shakespeare Company stond de afgelopen jaren met verschillende succesvolle shows in het Badhuistheater. Dit keer spelen ze Pericles, een van William Shakespeares laatste stukken. Verwacht een raadsel van de koning, schipbreuken en incestueuze verhoudingen. Het speelt zich af in Griekenland, Libanon en op de Middellandse Zee. De stukken, vol magie en komedie, zijn Engels gesproken.

Vrijdag en zaterdag, 20.00 uur, Mike’s Badhuistheater, v.a. €14,30

Ruigoord: Georgie’s Wundergarten

Dit jaar is de tiende editie van Georgie’s Wundergarten, een festival waar iedereen de uitbundigste versie van zichzelf mag zijn. Verwacht alternatieve kunstvormen, decoraties en muziekoptredens tussen de natuur van de culturele broedplaats. Er zullen vernieuwende acts zijn, waarbij Ruigoord altijd een stukje maatschappelijke bewustwording omtrent duurzaamheid wil meegeven aan de bezoekers.

Vrijdag en zaterdag, 15.00 uur en 13.00 uur, Ruigoord, €69