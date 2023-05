14 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Jitske Nap

Theater: To be Continued

Nineties Productions maakt met To be Continued een voorstelling zonder acteurs. Via de app Telegram leer je een persoonlijke gids – een bot – kennen die een digitaal optreden geeft over het fenomeen tijd. Regisseur Yannick Noomen: “In het digitale tijdperk waarin we leven hebben we in nanoseconden toegang tot alles. Het wekt de indruk dat we de tijd ‘in handen’ hebben, maar in hoeverre is dat zo?” In een loods in Noord wordt de Engelstalige voorstelling opgevoerd.

Donderdag, vrijdag en zaterdag, verschillende tijden, Papaverhoek 39, €12,50-17,50

Beeld Buiksloterkerk

Markt: Stekjesmarkt Buiksloterkerk

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Stekjesmarkt bij de Buiksloterkerk, met allerlei groene initiatieven in Noord. Bij de ruilkraam (ver)koop je stekjes, zaden en bollen voor weinig. Daarnaast zijn er biologisch geteelde planten en bloemen te koop, maar ook door buurtbewoners gemaakte mosterd, jam, honing en chocolade. Volg een snoeicursus (11.00 uur) of klets met stadsbioloog Remco Daalder over zijn boek Stadse beestjes (14.00 uur).

Zondag, 10.00-16.00 uur, Buiksloterkerk, gratis

Beeld Arkadiusz Wrzesień

Familievoorstelling: Meh (1-5 jaar)

In de muziekvoorstelling Meh ontmoeten kinderen een muzikant en een onstuimige artiest. Ze leven in aparte werelden, maar ze ontdekken dat het grappig is om samen te spelen. Kippen, honden en een paard lopen over het podium, geprojecteerd met licht dan. Kinderen mogen meedoen met blaffen, kakelen en hinniken. Zo vormen ze samen een dierenconcert. De voorstelling duurt een halfuur, daarna mag er op het podium worden gespeeld.

Zaterdag, 09.30 en 11.30 uur, Black Cat Theatre, €11,50

Beeld Luciano de Boterman

Evenement: Rollende Keukens

Dit jaar vindt de 15de editie van de Rollende Keukens plaats in het Westerpark. Ruim negentig verschillende karren staan er dit jaar om eten en drinken te verkopen uit tal van culturen. De toegang is gratis en op het terrein kunnen mensen met een Stadspas elke dag voor 2,50 euro een maaltijd en een drankje krijgen bij verschillende trucks. Elke dag is er livemuziek – van jazz tot salsa en Oekraïense hyperpop.

T/m zondag, Westerpark, 13.00-23.00 uur, toegang gratis

Muziek: Music for Peace

Dit jaar is het laatste en vijfde concert Music for Peace met dit keer Borys Fedorov, bekend pianopedagoog en concertpianist uit Oekraïne. Hij zal een masterclass en concert ineen geven, samen met Tataarse pianiste Aliya Iskhakova en een uitzonderlijk jong pianotalent, de 13-jarige Demian Filatov, een van de finalisten van het Christina Concours 2023. Na de masterclass zal Fedorov ook zelf spelen.

Zondag, 17.00-19.00 uur, Pianola Museum, €20

Beeld Charlotte & Breg

Markt: Groenmarkt

Ruil en zaai stekjes en neem gratis groenteplanten mee op de Groenmarkt. Stadstuinders en andere Amsterdammers hebben dit jaar groenten, kruiden en bloemenzaden gezaaid bij verschillende moestuinen, zodat ze de stekjes met buurtgenoten kunnen delen. Het doel is dat meer mensen in de stad hun eigen groenten en kruiden gaan verbouwen. Bij Het Afvalpaleis worden tuinbenodigdheden weggeven, zoals potjes, tuingereedschap en laarzen. Ook zal advies worden gegeven over tuinieren en is er een rondleiding langs de dertien moestuintjes. Verse kruidenthee en ijsthee aanwezig.

Zaterdag, 12.00-17.00 uur, Afvalpaleis en verschillende locaties, gratis

Beeld Anneke Krul

Expositie: Works on Paper

In de I love illustration Gallery in De Hallen is er een nieuwe groepsexpositie: Works on Paper. Kunst van zes bekende en opkomende artiesten zal worden tentoongesteld. Allen hebben gemeen dat ze op papier werken, maar ieder is uniek in zijn of haar methode – van schetsmatige adonisportretten tot getekende fashion dogs. Kunstwerken worden gemaakt van inkt, potlood, gouache tot pastelkrijt. Alle werken zijn te koop en de prijzen variëren tussen de 150 en 550 euro.

T/m 29 mei, op woensdag tot en met zondag, 12.00-17.00 uur, De Hallen, gratis

Filmfestival: TranScreen

Transgender, nonbinare en gender-diverse mensen staan centraal op filmfestival TranScreen. Overdag zijn er workshops in jongerencentrum Jaco, bijvoorbeeld een Identity Zine maken met een striptekenaar. Daarnaast worden er negentien films vertoond in filmtheater Kriterion, waarin genderverhalen van over de hele wereld worden verteld. “Bij elke film zit een introductie of een gesprek, zodat mensen binnen maar ook buiten de community elkaar kunnen ontmoeten,” zegt organisator Femke Hurkmans.

Donderdag tot en met zondag, verschillende tijden, Jaco en Kriterion, workshops gratis, filmkaartje €8,50

Beeld Arjen Veldt

Beurs: Sieraad Art Fair

Wie op zoek is naar een uniek sieraad, moet volgens organisator Astrid Berens op de Sieraad Art Fair zijn. Voor de twintigste editie komen zo’n 126 sieraadkunstenaars van over de hele wereld naar het Westerpark. Daar verkopen ze ringen, kettingen, oorbellen, gemaakt van keramiek, glas of gerecycled plastic. Gelijktijdig is er een tentoonstelling van de Nieuw-Zeelandse kunstenaar Lisa Walker, die afval, zoals tijdschriften of takjes, gebruikt om sieraadkunst te maken.

Donderdag (13.00-20.00 uur) t/m zondag, andere dagen 11.00-18.00 uur, Westergas Gashouder, €19

Filosofie: Wijsgerig Festival Drift

Draken? Die vind je dit weekend op het filosofische festival Drift. Beginnende en gerenommeerde filosofen geven lezingen en dragen poëzie en proza voor binnen het thema ‘Hier zijn draken’, om ook licht te schijnen op de verhouding die wij hebben tot het onbekende. Filosofeer mee over psychedelica, luister naar een verhaal over de gedachten achter algoritmes. Er is livemuziek en kunstenaars laten zien hoe zij hun filosofie in kunst verwerken. De afterparty is bij Sexyland World.

Zaterdag, 19.00-03.00 uur, Tolhuistuin en Sexyland World, €15

Beeld Laurens Morel

Familiefestival: Proef Pampus

Ravotten in de circustent, hutten bouwen in het timmerdorp of jezelf laten schminken: dat kan op forteiland Pampus, tijdens Proef Pampus. Het thema van dit feest voor jong en oud is water, want Pampus krijgt een waterzuiveringsinstallatie, om zelf drinkwater te kunnen maken. Tijdens het Hemelvaartsweekend kun je kajakken of suppen rond het fort, waterproefjes doen en er is een kunstexpositie over water van HKU/Innofest. Wie zondag gaat, kan twaalf bands zien en horen tijdens het muziekfestival Pampus Live.

Donderdag t/m zondag, verschillende tijden, Forteiland Pampus, verschillende prijzen

Beeld Boy Hazes

Voorstelling: Klokkenluider

Theatergroep Toetssteen speelt een ode aan lastige mensen die nodig zijn om echt iets te kunnen veranderen aan het systeem. De voorstelling Klokkenluider vertelt het verhaal over bouwondernemer Ad Bos, die bijna 25 jaar geleden als klokkenluider de grootste fraudezaak ooit aan het licht bracht. Hoe verging het Bos? En wat is het lot van de klokkenluider in het algemeen? Het verhaal van Bos laat de mens nadenken over het nu en het heden, en haalt alledaagse debatten aan, zoals de toeslagenaffaire.

19 tot en met 21 mei, Het Amsterdams Theaterhuis, €16

Verkoop: LaDress Sample Sale

Een pak of een jurk nodig? Bij de sample sale van vrouwenmerk LaDress kun je van alles krijgen: van zomer- tot winteroutfits, dag- of avondkleding, van chic tot klassiek. Voor elk seizoen en elke gelegenheid is er wat te vinden, met korting tot 80 procent. Alle maten zijn beschikbaar. Voor een goede doorloop moet je reserveren.

Donderdag en vrijdag, 10.00-21.00 uur, op zaterdag 10.00-18.00 uur, World Fashion Centre, gratis

Muziek: Releaseparty Max Poolman

De Amsterdamse Max Poolman houdt met zijn band The Union zijn releaseparty in café Dick & Dick, onderdeel van het Skatecafe in Noord. Met hun album Roads Go On Forever willen ze het publiek omver blazen met vooral Americana, folk en rockmuziek. De inloop is om 18.00 uur, de avond begint met een BBQ en drankjes. Daarnaast zullen soulzanger Dursun (vooraf) en Freddy & The Scabies Sisters (erna) optreden. De entree is gratis, er is een pay what you can-beleid. Het album komt 19 mei uit.

Donderdag, 18.00-01.00 uur, Café Dick & Dick, gratis