14 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld eduardus lee

Muziek: Prinsengrachtconcert

De Prinsengracht staat dit weekend in het teken van klassieke muziek. Voorafgaand is het Kinderprinsengrachtconcert, waarbij jonge musici hun talent ten gehore brengen onder leiding van Edwin Schimscheimer. De 41ste editie van het Prinsengrachtconcert zelf wordt geopend door cellist Anton Spronk en pianist Ramon van Engelenhoven. Hierna volgt een optreden van pianist Paul Lewis, samen met bariton Roderick Williams en zijn vrouw, cellist Bjørg Lewis.

Zaterdag, Kinderprinsengrachtconcert 15.00 uur, Prinsengrachtconcert 20.00 uur, Prinsengracht 323, gratis



Beeld SEBASTIAAN ROZENDAAL / PHOTO REPUBLIC

Scheepsbezoek: Tall Ships Parade

De Clipper Stad Amsterdam, waarvan het ontwerp is gebaseerd op de bouwtekeningen van koopvaardijschip De Amsterdam uit 1854, maakt veel lange reizen maar is dit weekend te zien bij het Scheepvaartmuseum. Dit soort schepen waren enorm snel en werden in de negentiende eeuw ingezet om goederen, post en passagiers snel te vervoeren. Het publiek mag het schip op en in.

zaterdag en zondag, Scheepvaartmuseum Amsterdam, gratis met museumkaartje

Beeld HUUB ZEEMAN

Kids: Summer Sounds on Tour 6+

Deze interactieve voorstelling is voor kinderen uit Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Ze krijgen eerst korte filmpjes te zien met andere kinderen uit hun eigen buurt in de hoofdrol. Daarna volgen opzwepende liedjes die live worden gezongen door een zangeres. Het optreden zit vol beweging; kinderen worden uitgenodigd en uitgedaagd om mee te doen door erop te reageren, mee te zingen of mee te bewegen.

Vrijdag, 13.00 en 15.00 uur, aanmelden via OBA Bijlmerplein, gratis

Lezing: It’s OK... Cirkel 5: Not in Your Box #2

(Voormalig) sekswerkers dragen in deze cirkel in de Oude Kerk voor uit hun leven. Hiermee willen zij stigma’s en stereotyperingen doorbreken en mensen uitnodigen om hen serieus te nemen. De voordragers richten zich vooral op hoe instellingen en instituties zoals politie, politici, hulpverleners en religieuze organisaties onbedoeld schade aan kunnen richten. Wie de cirkelbijeenkomst bijwoont, mag ook verder een kijkje nemen in de Oude Kerk.

vrijdag, 17.00 - 19.00 uur, Oude Kerk, € 13,50, studenten € 7, Museumkaart/Vriendenloterij VIP-kaart/Stadspas/Vriendenpas gratis

Musical: Grease

De wereldberoemde musical Grease komt naar Amsterdam. Vanaf dit weekend kan je in de Wim Sonneveldzaal van DeLaMar genieten van bekende nummers zoals Summer Nights and You’re the One That I Want, gespeeld door een orkest. Het verhaal wordt mede vertolkt door Esmee Dekker als Betty Rizzo, die hiermee een Musical Award won voor beste vrouwelijke bijrol. Ook de choreografie van Daan Wijnands werd bekroond.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende tijden, DeLaMar, v.a. €32,50

Beeld CarolinedeWinter

Festival: Circusbende

Deze zomer viert Circusbende zijn vijfde jubileum. Het festival, dat de kunstvorm ‘nieuw circus’ als middelpunt heeft, is gratis toegankelijk, net als de uiteenlopende muziekoptredens van tropische psychedelische jazz tot experimentele percussie. Daarnaast kan je doneren of een ticket kopen voor verschillende voorstellingen en randprogrammering, zoals interactief spel, try-outs en workshops. Op beide dagen zijn er voor kinderen gratis workshops van Circusclub, en op zondag is er een salsa-avond inclusief workshop, dj en band.

Het hele weekend, verschillende tijden, Erasmuspark en NDSM-werf, tickets via Circusbende

Beeld Melle Meivogel

Muziek: Grachtenfestival

Voor het laatste weekend van het Grachtenfestival zijn er wederom door de hele stad optredens te vinden. Bezoek vrijdag de OBA Javaplein waar Hessel Moeselaar zijn altviool combineert met synthesizers en live elektronica, ga zaterdag naar De Lutherhof waar jong strijkkwartet Otilka speelt, of maak op zondag het slotconcert in het Westerpark mee. Het hele programma is te vinden op de website.

Het hele weekend, op verschillende locaties, €0-19,50

Modeshow: Cultural Catwalk

Deze modeshow in de Amsterdamse Poort viert de vele nationaliteiten en culturen die Zuidoost rijk is. Alle outfits die de modellen dragen zijn samengesteld door modemakers uit Zuidoost en ondernemers die zich bezighouden met cultuurbehoud. Ook bezoekers worden aangemoedigd hun mooiste outfit aan te trekken, want een aantal wordt uitgekozen mee te lopen op de catwalk. De modeshow wordt begeleid door een dj.

Zaterdag, 14.00 tot 17.00 uur, Klein Bijlmerplein, gratis

Beeld JANTINA TALSMA

Concert: Meau

Na een uitverkochte clubtour komt Meau, bekend van het nummer Dat heb jij gedaan, voor de eerste keer met haar Nederlandstalige indiepop optreden in het Amsterdamse Bostheater. In het voorprogramma staan de tevens Nederlandstalige singer-songwriter Amina en singer-songwriter Philine, die net als Meau zingen over herkenbare onderwerpen en persoonlijke verhalen. Natuurlijk is voorafgaand aan het concert het zomerterras van het theater al geopend, door wie midden in de natuur een eerste drankje wil nuttigen.

Zaterdag, 19.00 uur, Amsterdamse Bostheater, €28,50

Komedie: Céline Schrama en Martijn Koning

Komiek Céline Schrama was in 2022 één van de finalisten van het Leids Cabaret Festival. In het dagelijks leven is zij naar eigen zeggen ongemakkelijk en onhandig, wat ze op het podium inzet om zowel zichzelf als het publiek belachelijk te maken. Ook cabaretier Martijn Koning, die al wat langer meegaat in het vak, houdt wel van het nodige ongemak, wat te zien zal zijn in zijn nieuwe voorstelling Appeltjes Schillen.

Zaterdag, 20.30 uur, Vondelpark Openluchttheater, gratis binnenlopen of voor €7.50 reserveren

Clubnacht: Descendants

Descendants belooft een nacht vol afro-elektronische klanken gepaard met bijzondere visuals. De Zuid-Afrikaanse dj Dlala Thukzin komt voor het eerst naar Amsterdam met zijn mix van traditionele Afrikaanse ritmes en moderne elektronische elementen. Ook Ranchido zal het podium betreden met afrohouse, amapiano-koningin Unruly Phoenix maakt de avond af.

zaterdag, 00.00 uur, Parallel, €20

Minifestival: Glouglou Marinade Minifestival

Acteur en theatermaker Dennie Lukkezen organiseert samen met wijnbar Glouglou een gratis klein festival dat in het teken staat van natuurwijn. Op het Marineterrein, op de plek waar normaal het terras van Apollonia zit. Glouglou uit De Pijp heeft hier als deel van zijn pop-up elke dag een dj, een reuzentafelvoetbal, jenga, jeu de boules en de mogelijkheid om te zwemmen. Naast wijn drinken kunnen gasten ook een hapje eten.

Het hele weekend, verschillende tijden, Marineterrein, gratis

Pubquiz: P60 Café

Test je algemene kennis en die van je vrienden bij deze pubquiz in het P60 Café. Host Nick zal de vragen stellen van de kennisquiz, de winnaar krijgt als prijs dat zijn hele drankrekening in rook opgaat. Het is ook mogelijk om in het P60 Café van tevoren een hapje of een drankje te doen, met op vrijdagavond de speciaal build your own burger-concept. Aanmelden voor de quiz met een team van maximaal vijf personen doe je door een mail te sturen naar het café.

Vrijdag, 20.30 uur, P60 Amstelveen, gratis

Theater: De Parade

Na Eindhoven, Den Haag en Utrecht is het Martin Luther Kingpark in Amsterdam aan de beurt voor de Parade. Elke dag zijn er meer dan zestig verschillende korte voorstellingen om te bezoeken, waarvan de meesten alleen hier te zien zijn. Ook zijn er elke avond verschillende livebands gratis te zien. Voor kinderen is er de KinderParade met theatervoorstellingen, muziekoptredens en workshops.

t/m 2 september, verschillende tijden, Martin Luther Kingpark, vanaf €3