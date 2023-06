14 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Carré

Dans: Igone in Carré

Igone de Jongh zette in 2019 een punt achter haar 24-jarige carrière bij Het Nationale Ballet om een nieuwe start te maken als zelfstandig danseres. De tweede editie van haar eigen dansgala staat dan ook in het teken van doorzettingsvermogen. De Jongh doet dit niet alleen, maar deelt het podium met verschillende gastartiesten, variërend van acteur en theatermaker Alex Klaasen tot pianist David Kooi. De avond wordt begeleid door muziekliefhebber Eric Corton.

Donderdag t/m zondag, Carré, v.a. €20

Beeld R.M. Jayasena

Activiteit: Live meekijken met een opgraving

Als deel van de Nationale Archeologiedagen kun je live meekijken met een verkennend onderzoek in de binnentuin van het Allard Pierson. Tijdens de opgraving geven archeologen toelichting en vertellen ze meer over hun vak en historische tuinen. Het doel van de opgraving is om meer te weten te komen over de geschiedenis van de Hortus Medicus, die hier van 1664 tot 1682 te vinden was.

Zondag, 11.00-16.00 uur, Allard Pierson, gratis

Familie: Magic Circus

De circustent van het Magic Circus keert terug naar Amsterdam, te beginnen in Oud-Zuid. Het moderne circus met klassieke elementen heeft een nieuwe voorstelling, Scusza, waarmee ze beloven het publiek te verrassen. Verwacht veel acrobatiek, maar ook een maatschappelijke boodschap over het belang van naastenliefde en groepsgeest.

Woensdag t/m zondag, Theophile de Bockstraat, v.a. €19

Beeld Nichon Glerum

Markt: IJ-Hallen

De grootste vlooienmarkt van Europa met maar liefst 750 kramen is dit weekend weer te bezoeken in Noord. Snuffel urenlang rond tussen goedkope pareltjes op het gebied van woninginrichting en kleding. Het is ook mogelijk om een combinatieticket te kopen voor de markt en het ernaast gelegen Straat Museum om de dag compleet te maken.

Zaterdag en zondag, 09.00 - 17.00 uur, IJ-Hallen, kinderen €2,50, volwassenen €6

Pop-up: La vie en rosé met Pays d’Oc IGP

Wijnliefhebbers opgelet: Frans kwaliteitslabel Pays d’Oc IGP opent een pop-upwinkel met 35 verschillende rosésoorten op de Weesperstraat. Denk aan rassen als Cinsault, Grenache, Syrah, Merlot en Pinot Noir. Welke wijn past het beste bij jouw smaak, of bij het gerecht dat je gaat koken dit weekend? De adviseurs helpen je er graag bij.

T/m zondag 25 juni van 13.00 tot 20.00 uur (maandag gesloten), Weesperstraat 103

Expositie: Let’s Be Honest: We All Need Rest

Zes kunstenaars kwamen bij elkaar om ieder op zijn eigen manier het concept van innerlijke vrede en mentale gezondheid te onderzoeken. In een wereld waarin het de norm is om altijd maar door te gaan, is het des te belangrijker om jezelf af te vragen hoe je rust kunt vinden midden in een cultuur van productiviteit. Met een retraiteruimte, kunst en Speak Sessions probeert Let’s Be Honest: We All Need Rest daarop antwoord te geven.

Zaterdag t/m 28 oktober, 13.00-17.00 uur, Oscam, gratis

Muziek: Just Qawali World Tour

De Pakistaanse Ustad Rahat Fateh Ali Khan brengt samen met een aantal gastartiesten de eeuwenoude muziekvorm qawwali naar Nederland. Deze religieuze muziek is vooral bekend in Zuid-Azië, maar dit weekend in Amsterdam te vinden. Of het nu gaat om de soundtracks van de populairste Bollywoodfilms of om optredens voor wereldleiders, Ustad Rahat staat bekend om zijn ongelooflijke shows en zijn boodschap van liefde, vrede en spiritualiteit.

Zondag, Afas Live, v.a. € 39

Beeld Luciano Enchanted

Uitgaan: Klerefeestje

Niet zomaar een clubnacht. Feestgangers krijgen de mogelijkheid om uit ruim 200 kilo vintage kleding hun outfit voor de avond samen te stellen. Dans daarmee vervolgens op hitjes vanaf de nineties tot nu, alle genres komen voorbij. Aan het einde van de avond mag je je nieuwe kleren meenemen naar huis.

Vrijdag, 23.59 uur, Melkweg, v.a. €11,50

Theater: JTSZO zomerfestival 2023

Het jonge talent van de jeugdtheaterschool Zuidoost is aankomend weekend voor het brede publiek in actie te zien. Voor dit zomerfestival hebben ze gekozen voor de straat als thema. Wat betekent het om te wonen in de straat waar je woont en wat kan er allemaal gebeuren op straat? Elke groep van de theaterschool heeft een eigen draai gegeven aan dit thema. Er zijn zelfs voorstellingen voor en door de allerkleinsten.

Maandag t/m zondag, Stichting Jeugdtheaterschool Zuidoost, v.a. €6

Evenement: Taalfestival

Bij Taalhuis Amsterdam kun je Nederlands of een taal uit het Middellandse Zeegebied leren. Dit weekend viert de organisatie haar tienjarig bestaan met een markt en lezingen en workshops in de Passage van De Hallen. Zo kunnen bezoekers ervoor kiezen om meer te leren over Berberse literatuur of het Napolitaanse lied. Wie meer zin heeft in beweging kan een cursus Grieks dansen volgen. Ook vinden er verschillende optredens plaats.

Zaterdag, markt van 13.00 tot 17.00 uur, De Hallen, gratis

Markt: Museum Market

Sinds 2013 komen elke derde zondag van de maand kunstenaars, ontwerpers en ambachtslieden bij elkaar op het Museumplein om met een eigen stand hun producten tentoon te stellen en te verkopen. Denk hierbij aan schilderijen, tekeningen en illustraties, maar ook aan sieraden, tassen en schoenen. Wie hongerig wordt van al dat kunst kijken, kan op de markt ook terecht om iets te eten of drinken.

Zondag, 10.00-18.00 uur, Museumplein

Beeld Cinetol

Uitgaan: Limbo Fest 2023

Geen genre is te gek dit weekend in Cinetol. De avond opent met Emirhan, die hiphop weet te combineren met punk. Hierna volgt de intieme, ambient sound van Unf41r.io. Om de energie na deze rustige set weer terug te brengen zal muziek- en kunstcollectief Klokpack6ix met meer dan twintig man sterk het podium betreden met hun zelfbenoemde ‘mixed media clusterfuck’. Haagse rockband Half Cab sluit de avond af.

16 juni, 20.00-02.30 uur, Cinetol, €15

Buiten: Open Tuinen Dagen

Traditiegetrouw worden in het derde weekend van juni zo’n 25 grachtentuinen, die normaal afgesloten zijn, geopend voor publiek. Het thema is dit jaar ‘de grachtentuin als decor’. De startadressen zijn bij Amnesty International, Museum Van Loon, Museum Willet-Holthuysen en Huis Marseille. Een deel van de opbrengst van de kaartverkoop gaat naar het Grachtentuinen Fonds, dat zich inzet om toegang tot groen erfgoed stadsbreed mogelijk maken.

Vrijdag t/m zondag, 10.00-17.00 uur, Museum van Loon, v.a. €20 (gratis voor kinderen onder 12 jaar)

Beeld Alex Schröder

Kunstfestival: Meer dan Muziek

Tegenwoordig hebben mensen veel sneller toegang tot kennis dan voor de komst van het internet. Wat betekent dat voor de kunstscene? De tweede editie van de Biënnale Meer dan Muziek richt zich op kunstenaars die hun praktijk uitbreiden naar andere disciplines. Met behulp van installaties, sculpturen, video’s, interactieve en draagbare installaties laten verschillende kunstenaars zien wat zij neer kunnen zetten. Ze komen zelf ook aan het woord tijdens q&a’s ter inleiding van de optredens.

Vrijdag t/m zondag, Toets des Tijds, v.a. €14,50