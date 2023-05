14 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Negin Ahmadi / Elaheh Nobakht

Festival: Amsterdam Koerdisch Film Festival

Het thema van dit jaar is de wereldberoemde slogan ‘Jin, Jiyan, Azadî’ (‘vrouwen, leven, vrijheid). De vertoonde films zijn veelal gemaakt door vrouwen en draaien om verhalen van Koerdische vrouwen en hun strijd. De openingsfilm is Dream Gate van regisseur Negin Ahmadi. Zij volgde met haar camera vrouwen die strijden in een all-female Koerdische militie in het noorden van Syrië en zag de problemen, hoop en blijdschap die zij ervaren in hun strijd tegen IS.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende tijden, Het Ketelhuis, €12

Beeld leendert vooijce

Expositie: Mannen en Emancipatie

Emancipatie wordt al snel met vrouwen geassocieerd. De afgelopen jaren is er veel veranderd en ligt steeds meer de focus op de relatie tussen mannen en dit onderwerp. Welke plekken zijn er voor mannen en jongens om zichzelf te kunnen zijn en zich gehoord te voelen? Leendert Vooijce, kunstenaar bij het collectief Female Economy, sprak in Oost organisaties, vertegenwoordigers en initiatiefnemers over mannen en emancipatie. Deze expositie licht de ambassadeurs uit die zich veel bezighouden met dit onderwerp.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende tijden, OBA Javaplein, gratis

Beeld Henny van Belkom

Pop-upgalerie: Monochromen

Hier komen de werelden van design en moderne kunst samen. De Nederlandse kunstenares Alisa Lim a Po, bekend van haar abstracte collages, presenteert haar collectie Monochromen. De werken van materialen als aluminium, messing en linnen zijn te zien in de Flagship Store van Flexform, een Italiaans designlabel. De pop-upgalerie opent een maand de deuren in deze 550m2 grote winkel, en de werken van Lim a Po zijn te zien tussen de designmeubels.

Vrijdag 10.00-18.00 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur, Beethovenstraat 396, gratis

Beeld Koen Smilde

Evenement: 24H Noord

Deze dag staat in het teken van het ontdekken van Noord. 24 uur lang organiseren bars, winkels, musea en andere creatieve, culinaire en groene locaties activiteiten voor Amsterdammers. Zo is er een zwemparcours in het Noorderparkbad of kun je de dag beginnen met yoga op de A’DAM Toren. Het festivalhart bevindt zich in de Tolhuistuin, waar je informatie vindt over het programma en tips kunt krijgen over activiteiten die bij jou passen. Online is het blokkenschema van 24H Noord al te bekijken.

Zaterdag, verschillende tijden, verschillende locaties, gratis

Beeld Jesje Veling

Markt: Pure Markt

Ongeveer tachtig ondernemers – food en non-food – verzamelen zich in het Amstelpark. De Pure Markt draait om ambacht, de insteek is dan ook dat alle ondernemers producent zijn van hun eigen producten. “Van oesterman tot slager, van mobiele koffiekar tot aan taart en brood: alles is hier te vinden,” zegt oprichtster Trienet Kroon. Naast eet-gerelateerde producten zijn er ook cadeautjes te vinden in bijvoorbeeld interieurkramen met kleden en kussens.

Zondag, 11.00-18.00 uur, Amstelpark, gratis

Beeld Roan Hendriks

Expositie: Ik zie je

Artiest Nnleg is geboren in Zuidoost. Voor zijn nieuwe album Ik zie je deed hij onderzoek naar de Ghanese cultuur en zijn roots. Uit het album kwam ook een expositie voort, met werken waarin het maakproces en zijn persoonlijke groei zijn vastgelegd. Zo ging hij in gesprek met de Italiaanse kunstenaar Enrica Masi, die aan de hand van de inzichten die zij hieruit verkreeg drie schilderijen maakte, passend bij zijn werk. Bram Romkes documenteerde de schrijfsessies van Nnleg op Vlieland, waarvan foto’s te zien zijn in het Amsterdam Museum.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 10.00-17.00 uur, Amsterdam Museum, v.a. €7,50

PS weekendtipsJapan light en food festival Beeld Japan light en food festival

Festival: Japan Light & Food festival

Begeef je dit weekend in een Japanse wereld. Loop door een tunnel versierd met allerlei lichtkunstwerken of kijk naar een kimonomodeshow. Ook zijn er op het Japan Light & Food Festival Japanse muziek- en dansacts. Om de honger en dorst te stillen kun je langs kraampjes met Japanse gerechten, zoals ramen, sushi en Japanse thee. Voor de liefhebbers zijn er een arcadehal, Silent Disco en karaoke.

Zaterdag en zondag, verschillende tijden, Basisweg 63, €5,50-€10,50

Muziek: Jazz is Fun, Serious Fun

Het motto voor dit concert is: ‘Jazz is fun, serious fun’. Dat was een uitspraak van maestro Peter Guidi, die in 2018 kwam te overlijden. Hij initieerde het project Junior meets Senior, dat sinds zijn dood wordt voortgezet door de Peter Guidi Foundation in samenwerking met Tolhuistuin. Voor dit concert werken de Muziekschool Amsterdam en altsaxofonist Benjamin Herman samen en spelen een mooi jazzstuk.

Zondag, 14.00-17.00 uur, Zonzij van Tolhuistuin, €12,50

Beeld Michiel Dijkstra

Fototentoonstelling: Moods of Mokum

Elke eerste zondag van de maand opent bij Café Eijlders een nieuwe expositie. Deze maand: Michiel Dijkstra exposeert met elf foto’s van Amsterdam die hij maakte tijdens wandelingen. Alle beelden laten een andere stemming van de stad zien, maar hebben ook een overkoepelend thema: rust, een stille stad. Hiermee probeert Dijkstra het andere gezicht van een stad te tonen, het tegenovergestelde van rumoerig en hectisch.

Vrijdag en zondag v.a. 12.00 uur, zaterdag v.a. 13.30 uur, Café Eijlders, gratis

Markt: Groenmarkt

Tijdens de groenmarkt viert het vernieuwde, groene Zonneplein ook de heropening – een mooie samenloop van omstandigheden. Op de markt vind je kraampjes met biologische plantjes (of wissel eens een tuintegel in voor gratis plantjes). Daarnaast zijn er veel interactieve dingen te doen, zoals een workshop wormhotels maken. In het Zonnehuis draait om 12.00 uur de film Onder het maaiveld. De dag is ook geschikt voor kinderen.

Zaterdag, 11.00-17.00 uur, Zonneplein, gratis

Beeld Vrije Academie

Expositie: Wat zou jij doen in oorlogstijd?

De Engelandvaarders gingen tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland om vanuit daar in de geallieerde krijgsdienst te vechten. Zij kregen te maken met dilemma’s als vechten voor je vrijheid of doelbewust kiezen voor de vijand. In deze expositie kom je erachter voor welke lastige en levensbepalende keuzes zij stonden, en wat hun motivatie was. Persoonlijke verhalen worden verteld aan de hand van foto’s, video’s en geluidsfragmenten.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 10.00-17.00 uur, Herengracht 368, gratis

Beeld DelaMar

Musical: Cry me

Theatergroep MusicalMakers werkt onder leiding van theatermaker en regisseur Eva Line de Boer vanuit improvisatie toe naar een voorstelling. De Boer liet zich voor dit stuk met name inspireren door het helende van break-up-liedjes. Zeven vreemden ontmoeten elkaar, allen in een andere fase van het verwerken van een verbroken relatie. Samen herbeleven ze hun relaties en proberen ze het verdriet te verwerken.

Vrijdag en zaterdag, 20.00 uur, zondag, 16.00 uur, DeLaMar West, €16,50

Feest: strand IJburg

Zaterdag wordt het strandseizoen afgetrapt met een feest op strand IJburg, in Oost. Hier kun je zwemmen, hopelijk zonnen, maar ook allerlei sporten doen zoals volleybal en suppen. De IJburgse fanfare komt spelen en je kunt er dansen bij de Dance Connects 50+ of de Silent Disco.

Zaterdag, 13.00-16.00 uur, Strand IJburg, gratis

Beeld Lin Woldendorp

Expositie: Painted Stories

Illustrator Anne Stooker toont een serie limited prints in de galerie van het Hoxton. Ze maakt haar illustraties met waterverf. “Ik probeer complexe verhalen te vangen in een illustratie die kleurrijk en luchtig is. Mijn illustraties zijn vaak op A4-formaat. Deze prints zijn groter, en de kijker kan er zelf een verhaal bij bedenken,” zegt Stooker over haar nieuwste werk. “Iedereen heeft wel een eigen favoriet.”

Vrijdag, zaterdag en zondag, 07.00-24.00 uur, Hoxton Hotel, toegang gratis