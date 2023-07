14 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Markt: Bullemarkt

Maak kennis met creatieve ondernemers uit Zuidoost op de markt naast metrostation Bullewijk. Op het gebied van eten is de keuze reuze, er zijn workshops zoals leren rappen met artiesten uit de buurt, je kunt muziek maken met professionele muzikanten en is er een snelcursus filmmaken. Verder zijn er liveoptredens en je kunt voor onderweg een schoonheidsbehandeling krijgen.

Vrijdag, 14.00-20.00 uur, Bullewijkpad 2, gratis

Beeld Peter Both

Talent: Open Mic-avond

In samenwerking met Loving Room Concerts organiseert Pakhuis de Zwijger een open avond waar beginnende muzikanten hun kans kunnen grijpen. Of je nou iemand bent die liedjes schrijft of graag wil experimenteren en iets nieuws wil proberen; iedereen is welkom op het podium. Je moet je wel inschrijven en je kunt de organisatie vragen om muzikale begeleiding. Aan het einde is er een optreden van Rae Charmaine & Gianluca Pagliaricci.

Donderdag, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger, gratis

Concert: Zomerorgel in De Duif

Vaste organist van De Duif, Stephan van de Wijgert, heeft een internationaal programma samengesteld met onder meer organisten uit België, Italië en Spanje. De hele zomer zijn er wekelijks concerten op het Smitsorgel in De Duif. Deze week: Karol Hilla uit Polen met werk van Rheinberger, Janca en Brahms.

Zondag, 16.00 uur, De Duif, vrijwillige bijdrage

Feestje: As The Wurld Turns

Op deze avond worden vrienden en geliefden samengebracht onder het motto: verwacht geen slechte muziek of playlists. Wat er wél is: een divers muziekprogramma, samengesteld door de Amsterdamse dj en programmeur Amandla. Met onder anderen Riva uit het Midden-Oosten en producer Styn uit Amsterdam die in Duitsland, Tsjechië en Rusland draait. Behalve dansen kun je ook skaten en voetballen.

Vrijdag, 22.00 uur, Skatecafé, €10

Beeld Peter van Haastrecht

Wandelen: Posthoornkerk

Gids Yvonne Kroon neemt je mee op een wandeling door het westelijke gedeelte van Centrum. Onderweg leer je over de geschiedenis van de Willemspoort, de inwoners van de wijk en over de relatie tussen de Jordaan en de Gouden Koets. Aan het einde van de wandeling kun je de Posthoornkerk beklimmen en leer je op 25 meter hoogte over zijn geschiedenis met uitzicht over de hele stad.

Zondag, 13.30 uur, Posthoornkerk, €15

Opening: Buurtpark

Bewoners van Buiksloterham hebben mede het ontwerp gemaakt voor een nieuwe buurtpark aan de Struisgrasstraat / Johan van Hasseltkade. Vroeger zat hier een gemeentelijk afvalpunt, vanaf dit weekend is het een plek om samen te komen. Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid opent het buurtpark officieel. Daarna zijn er onder meer spelletjes, een prijsuitreiking en is er een Amerikaans borreluur met muziek waarbij de buurtbewoners zelf eten en drinken kunnen meenemen.

Zaterdag, 15.00 uur, Struisgrasstraat, gratis

Beeld Ary Rosa & Glenda Nicácio

Film: Café com Canela

Als onderdeel van filmprogramma Programmeurs van de Toekomst speelt op zaterdagmiddag de Braziliaanse film Café com Canela van Ary Rosa en Glenda Nicácio. Janilda Bartolomeu selecteerde deze film om zwarte filmmakers meer onder de aandacht te brengen en te laten zien hoe zij ingaan tegen de ‘eenzijdige en koloniale’ manier van kijken in films. Het verhaal speelt zich af in Bahia, waar Margarida het overlijden van haar zoon verwerkt. Haar vriendschap met Violeta en koffie met kaneel (café com canela) slepen haar erdoorheen.

Zaterdag, 12.00 uur, Eye Film Museum, €11,50

Dans: Nomadics

Het Vlaamse dansgezelschap Voetvolk van Lisbeth Gruwez en Maarten Van Cauwenberghe maakt met de voorstelling Nomadics van wandelen een levenskunst. Acht dansers beelden een voorbijrazend landschap uit – van bomen en velden tot auto’s. Hiermee willen ze blik van de kijker op wandelen en op de natuur veranderen. Dat gebeurt ook met ‘environmental techno’, muziek gemaakt door omgevingsgeluiden zoals voetstappen, wind in de bomen en snelwegen. Voorafgaand aan de voorstelling kun je twaalf kilometer meewandelen met de dansers.

Vrijdag en zaterdag, 21.00 uur en 19.30 uur, Bellevue, €17,50-€25

Beeld Fokke van Saane

Kinderen: Muziekfeest

Peuters en kleuters kunnen met hun ouders op muzikale ontdekkingstocht gaan in stadsjungle de Tolhuistuin. Je kunt er dansen, zingen en zelf instrumenten bespelen – allemaal voor de kleintjes. De dag is gratis, maar vergeet niet je aan te melden.

Zaterdag, 10.00-14.30 uur, Tolhuistuin, gratis

Rondleiding: Jan van der Heyden

Voor jong en oud is er een rondleiding in het Stadsarchief voor de tentoonstelling In vuur en vlam, over Jan van der Heyden, de uitvinder van een verbeterde brandspuit en straatlantaarn. Aandacht is er voor de stadsbranden van 350 jaar geleden, voor de brandslang en -spuit en voor de eerste lantaarnpalen in Amsterdam. Na afloop kun je op eigen gelegenheid onder meer een film over de brandweer bekijken of knutselen in de werkplaats.

Zondag, 15.00 uur, Stadsarchief, gratis

Rondkijken: Museum Market

Elke derde zondag van de maand is de Museum Market op het leemveld van het Museumplein. Rondom de vijver laten verschillende kunstenaars hun creaties zien, zoals sieraden, keramiek en mozaïek. Tijdens je rondje over de markt kun je er ook iets eten en drinken.

Zondag, 10.00 uur, Museumplein, gratis

Dansen: Club Atelier

Het belooft in Club Atelier een explosieve avond te worden met verschillende dj’s. De Rotterdamse Philou Louzolo staat bekend om zijn elektronische housemuziek met traditionele Afrikaanse invloeden. Afgelopen jaar bracht hij zijn album African Gold uit. De Colombiaanse Raya Dezousa mixt op experimentele wijze haar beats, en ook Lola Flores brengt veel energie op de dansvloer.

Vrijdag, 22.00 uur, Club Atelier, €14

Muziek: Jofel Jordaans

Zing uit volle borst mee met alleen maar échte Amsterdamse klassiekers. Zanggroep Jofel Jordaans zingt Nederlandstalige nummers van Rob de Nijs tot André Hazes en van Johnny Jordaan tot Tante Leen. De vaste groep bestaat uit zes mannen en vier vrouwen. Een saxofonist, accordeonist en een drummer begeleiden de zangers.

Zondag, 14.00 uur, ’t Zonnehuis, €25

Dansen: Samba

Waan je op zondagmiddag in Brazilië tijdens live sambamuziek van Nossa Roda Amsterdam. Verschillende muzikanten zitten rond de tafel, zoals veel op zondagmiddagen in Brazilië het geval is, met de barbecue dichtbij. Tot in de avond kan worden gedanst. Eerder stond Nossa Roda Amsterdam op onder andere Fiesta Macumba in de Melkweg en in Tivolivredenburg.

Zondag, 14.00 uur, Kaap, €12