14 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Sanne Peper

Theater: In Kleur

De Toneelmakerij, Theater De Krakeling en Urban Myth organiseren een theatermiddag en -avond rondom het thema Keti Koti. Er zijn vier theaterteksten die je uitnodigen om over het slavernijverleden na te denken. Tussen de acts door wordt een traditionele maaltijd geserveerd en is er ruimte voor discussie onder leiding van tafeldame Jeritza Toney. Geschikt voor de hele familie.

Vrijdag 18.00 uur, zaterdag 11.30 en 18.00 uur, Theater de Krakeling, €14,50.

Concert: Jazztrompetist David George

Op deze zomerse zondagmiddag speelt jazztrompetist David George uit Seattle in theater de Nieuwe KHL. George heeft onder andere in Amsterdam en Tokio gewoond en hierdoor veel internationale invloeden opgedaan. Hij speelt met pianist Francisco Morales, bassist Humberto Albores Martinez, percussionist Roberto Haliffi en zangeres Raffaela Herbert Zuid-Amerikaanse jazz.

Zondag, 16.00 uur, De Nieuwe KHL, €20.

Musical: Be more chill

In theater ’t Zonnehuis gaat dit weekend de musical Be more chill in première. De Broadwaymusical is gebaseerd op het gelijknamige boek van Ned Vizzini, en gaat over een tiener die een kleine supercomputer vindt die al zijn wensen kan vervullen. Maar is dat nou echt zo leuk als het lijkt? Deze uitvoering is van Happily Ever After, een Engelssprekende Amsterdamse theatergroep.

Zaterdag en zondag, 15.00 uur of 20.00 uur, ’t Zonnehuis, €30.

Concert: Abraham Alexander

Singer-songwriter Abraham Alexander groeide op in Athene en verhuisde op zijn elfde naar Texas. Zijn soulvolle bluesmuziek komt voort uit zijn ervaringen met verlies en racisme. Zijn debuutalbum SEA/SONS is dit voorjaar uitgekomen, met daarop samenwerkingen met onder anderen Gary Clark Jr. en Mavis Staples. Deze nummers kun je vrijdag live horen en zien in de Tolhuistuin.

Vrijdag, 20.00 uur, Tolhuistuin, €15.

Festival: Keti Koti

De jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden gebeurt bij het slavernijmonument in het Oosterpark. Op het Museumplein is er daarna livemuziek, onder andere tijdens het Emancipatieconcert, en van verschillende dj’s. Optredens en panels reflecteren op het slavernijverleden. Tot slot is er voor kinderen de theatervoorstelling Anansi de spin, over het volksverhaal.

Zaterdag, 14.00-23.00 uur, Oosterpark en Museumplein, gratis.

Beeld Thomas Erdmann

Groen: zomeravond klimmen

Het klimpark Fun Forest in het Amsterdamse Bos opent deze zaterdagavond zijn deuren voor het publiek. Bij het klimmen op de zomeravond kun je de gebruikelijke tien klimparcours beklimmen, inclusief een gratis drankje. Leuk voor het hele gezin.

Zaterdag, 19.00-23.00 uur, Fun Forest Amsterdam, €21,95-€26,95.

Landelijke zonnekijkdag

Het begin van de zomer moet natuurlijk worden gevierd. Tijdens de Landelijke Zonnekijkdag kun je veilig via een telescoop de zon bekijken. Bij de volkssterrenwacht van de Universiteit van Amsterdam staan zonnetelescopen, om onder leiding van amateurastronomen te kunnen kijken naar zonnevlekken en gaswolken.

Zondag, 13.00-17.00 uur, Science Park, gratis.

Beeld Peter Lodder

Festival: Trek

Trek is een reizend foodfestival dat dit weekend naar Amsterdam komt. Tientallen foodtrucks maken van het Amstelpark een openluchtrestaurant, waar bezoekers zich kunnen laven aan streetfood, natuurwijn en speciaalbier. Optredens van muzikanten en theatermakers maken de ervaring compleet.

Vrijdag, zaterdag, zondag, 16.00-23.00 uur, Amstelpark, gratis.

Kunst: Rembrandt en de liefde

Rembrandt van Rijn is een universeel geliefd kunstenaar, maar hoe keek hij zelf naar de liefde? Het is terug te zien in zijn oeuvre, waarin affectie steeds verschillende vormen en betekenissen aanneemt. Kom het bekijken op de tentoonstelling Rembrandt en de liefde van museum Het Rembrandthuis.

Zaterdag en zondag, 10.00- 18.00 uur, museum Het Rembrandthuis, €6-€27,50.

Avondprogramma: Keti Koti in Nieuw-West De Zwijger

Pakhuis De Zwijger besteedt een avond aan de viering van Keti Koti in Nieuw-West. Hoe wordt er gevierd, hoe staat men erbij stil? Wat kunnen we leren van de geschiedenis en hoe moeten we vooruit? Sandra Doevendans gaat hierover in gesprek met onder anderen Urwin Vyent, directeur van het Ninsee (Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis).

Vrijdag, 19.00 uur, New Metropolis, gratis.

Muziek: Keti Koti Paradiso

In de Grote Zaal van Paradiso wordt Keti Koti tot in de nachtelijke uurtjes gevierd. Onder anderen dj’s Unruly Phoenix en WaxFiend verzorgen de muziek en kunstenaar Alioune Diagne toont zijn werk.

Zaterdag, 22.00 uur, Grote Zaal Paradiso, €17.

Beeld Reinier RVDA

Programma: Weesp wijkt uit

Weesp hoort sinds vorig jaar bij Amsterdam en dat mogen alle Amsterdammers weten. Middels een theatertour worden ze uitgenodigd ‘de (nu nog) verborgen parel van Mokum’ te komen ontdekken. Combineer een bezoek aan theaters met een wandel/fietstocht langs de Vecht en door het historisch centrum.

Zaterdag, 11.00-20.00 uur, Weesp, €5.

Beeld Dennis Kersten

Middagprogramma: Onze man bij de Taliban

De VPRO-documentaire Onze man bij de Taliban won de Zilveren Nipkowschijf voor een aangrijpende inkijk in het dagelijkse leven van Afghanen onder het Taliban-regime. Tijdens een theatermiddag in het DeLaMar gaat journalist Thomas Erdbrink uitgebreid in op zijn ervaringen in Afghanistan en biedt hij een kijk achter de schermen van zijn bekroonde serie.

Zondag, 14.30 uur, DeLaMar, €19,50.

Beeld Jaap Vork

Theater: Wildfire in het Bostheater

Dit zomeravondspektakel is een muzikale en visuele vertolking van Maurice Sendaks prentenboek Where the wild things are. De negenkoppige liveband van Orkater zal het bos op stelten zetten met ‘anarchistisch totaaltheater’.

Vrijdag en zaterdag, 21.00 uur, Bostheater, €10-€22,50.