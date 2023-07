14 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld DigiDaan

Kids: workshopfestival

Deze zomer kan iedereen vanaf 6 jaar in Nemo kennismaken met drie veelgebruikte technieken, gebaseerd op uitvindingen uit de 19de eeuw. Zo is er een workshop ‘Praat in codetaal’, waarin je leert hoe morsecode werkt. Ook kun je met een zoötroop (een ronddraaiende trommel met spleetjes) een minifilm maken of met spiegels optische illusies creëren, zoals ze vroeger deden in het theater.

t/m 27 augustus, Nemo, gratis met toegangsticket

Beeld Karijn Kakebeeke

Tentoonstelling: Skateboard City

Bekijk de stad door de ogen van skateboarders als speeltuin, aan de hand van origineel archiefmateriaal. Met films, foto’s, muziek, maquettes, plattegronden en een skateboard ramp, waarop je vrij mag skateboarden. Als je je skateboard meeneemt, mag je gratis naar binnen. In het Van Eesteren Museum zijn op 7 en 14 juli ook gratis skateboardclinics voor kinderen vanaf 7 jaar.

t/m 16 juli, elke donderdag t/m zondag 12.00-17.00 uur, Van Eesteren Museum, gratis t/m 12 jaar (anders €4)



Tentoonstelling: Rietveld Eindexamen

In de eindexamententoonstelling is werk te zien van 162 afgestudeerden. De expositie biedt een breed scala aan onderwerpen en voorwerpen, waaronder film, keramiek, glas, tekst, fotografie, performance, textiel, maar ook wilgentakken, televisiegenre telenovela, een maanlander, een nagelsalon, taxi’s en meer. Vanaf 8 juli is er bij de ingang en online een reflectierapport te vinden, dat nog dieper op de werken ingaat.

5-9 juli, Gerrit Rietveld Academie, gratis

Beeld Rens Bok

Workshop: Artis Zoomeravonden

De Artis Zoomeravonden beginnen weer, dit keer met het thema ‘Planetary Health’. Er is livemuziek, ruimte om te picknicken in het gras en een kinderroute. Dit weekend zijn er voor de opening ook allerlei activiteiten in het park, zoals yoga, een filmprogramma en zijn er in het Insectarium verschillende sprekers om naar te luisteren.

t/m 2 september, elke zaterdag tot zonsondergang, Artis, volwassenen €15, jeugd (3 t/m 12 jaar) €10



Festival: Vunzige Deuntjes

Ze vieren hun 10-jarige jubileum en wie jarig is trakteert. Wederom op hiphop en r&b van eigen bodem. Broederliefde, Tabitha, De Schuurman, Frenna, Hef, Jonna Fraser, Ronnie Flex en FS Green: ze zijn er allemaal bij, net als een rits heel andere artiesten.

Zaterdag 8 juli, het Amsterdamse Bos

Dans: Flamenco Queer – Azúcar pa’ tu cuerpa’ ​

Danser Rubén Heras en gitarist Jero Férec maken zich los van de stereotypen die verbonden zijn aan flamenco en zetten de traditie voort op hun manier. Zij vieren hiermee het erfgoed van de queer flamencoartiesten uit het begin van de 20ste eeuw uit de buurten El Raval en Poble-Sec in Barcelona. Zangeres Soleá Gollás begeleidt hen deze voorstelling.

7 juli, 20.00 uur, Oba Theater, €15, €7,50 met Oba-pas



Prinsessestraat 43, na restauratie. Beeld Stella van Heezik

Lezing: Surinaams hout

Als afsluiter van de Surinaamse maanden van Stadsherstel Amsterdam is er een lezing over Surinaams hout, als opvolger van lezingen over suiker, koffie en chocolade. Verteld wordt over houten monumenten, zoals die van Stadsherstel Suriname en de houten kathedraal in Paramaribo. Rudi van Straten heeft over de restauratie van het Maarschalkerweerdorgel in Paramaribo. Peter den Ouden en zangeres Lucretia Starke sluiten de avond muzikaal af.

7 juli, 20.00-22.00 uur, Amstelkerk, €10

Beeld Anna_Scholiers

Concert: Schroothoop - Basement Sessions

Brusselse multi-instrumentalisten Rik Staelens, Timo Vantyghem en Margo Maex hebben een eigen muziekgenre gecreëerd: junkjazz. Zij gebruiken hiervoor hun zelfgemaakte instrumenten van afgedankte materialen. De muziek is een mengelmoes van jazz, Noord-Afrikaanse muziek en Afro-Cubaanse ritmes. Dit concert maakt deel uit van de basementsessies in het Concertgebouw, waarin jonge artiesten de kans krijgen om hun muziek te laten horen.

7 juli, 19.30 uur, het Concertgebouw, €15

Beeld Liesbeth Dingemans Fotografie

Feest: Discoteca Anita

De Nieuwe Anita wordt dit weekend omgetoverd tot een jarenzeventigentachtigdiscotheek. Deejays Charley en Natashka draaien vintage vinyl met pure disco, soul, ska, funk, rock-’n-roll, pop, new wave en tropische tunes. Bezoekers worden aangemoedigd om zich passend te kleden in hippe, funky of vintage outfit.

8 juli, 20.00-01.00 uur, De Nieuwe Anita, gratis

Beeld Stacii Samidin

Dans- en poppentheater: Nom.Nos

‘Reclaim de kracht van de voorouders’, is de boodschap van Nom.Nos. De voorstelling vermengt dansers, poppen, mythes en rituelen rond leven en dood, heden en verleden, in een nieuwe kijk op ons koloniale verleden. In Nom.Nos, wat ‘noem ons’ betekent, gaan de performers op zoek naar hun echte naam. In het koloniale verleden kregen tot slaaf gemaakten in de regel de achternaam van degene die hen tot slaaf had gemaakt. De naam van performer Gil Gomes Leal is daar een voorbeeld van.

Vrijdag 7 juli 20.30 uur en zaterdag 8 juli 21.00 uur, Podium Mozaïek, €15

Beeld Chris van Houts

Theater: Erfgoedparade

De monumentale Centrale Markthal is speciaal voor deze theatrale tocht voor bezoekers geopend. Muzikanten en acteurs nemen je mee door de hal en de geschiedenis ervan, met als uitgangspunt een liefdesgeschiedenis tussen de zoon van een Marokkaanse groenteboer en de dochter van een Amsterdamse grossier in de jaren tachtig. Hun liefde zorgt er mede voor dat de markthal voor altijd in de harten wordt gesloten en behouden blijft.

Zaterdag 8 juli, 12.00 uur, treintjes vertrekken tot 17.30 uur elk half uur, Centrale Markthal, €12,50 voor volwassenen en €9,75 voor kinderen

Beeld Merlijn Doomernik

Muziek: From and to Infinity

Ensemble Boi Akih zal zijn nieuwe programma wereldjazz en improvisatie laten horen in de Buiksloterkerk. From and to Infinity is een nieuwe versie van een compositie van Niels Brouwer en wordt gespeeld op blokfluiten, kora, percussie, gendèr, gitaar. Hierbij ondersteunen Dodó Kis (blokfluit), koraspeler Sekou Dioubate (Kora) en Nora Mulder (piano en orgel) zangeres Monica Akihary en gitarist-componist Niels Brouwer. Speciale gast is gamelanspeler en percussionist I Made Subandi uit Gianyar (Bali).

9 juli, 15.30-17.30 uur, Buiksloterkerk, €22 voor volwassenen, onder 18 €15 (inclusief koffie, thee en limonade)

Beeld Willem Velthoven

Workshop: Piss Soap Workshop

In deze workshop leert kunstenaar Arthur Guilleminot je alles over het omzetten van ‘smerig’ materiaal naar gezonde zeep. Het volledige verzepingsproces zal voorbij komen, waarbij hij stap voor stap uitlegt hoe men natuurlijk afval kan omzetten naar bruikbare zeep. Aan het einde krijgt iedereen 750 gram zeep mee naar huis.

9 juli, 14.00-17.00 uur, Mediamatic, €57 of met korting voor studenten, kunstenaars en Stadspashouders €40

Opening zomerexposities: Beeldend Gesproken

Bij Beeldend Gesproken krijgen kunstenaars met psychische problemen de kans om hun kunst tentoon te stellen. Dit weekend beginnen maar liefst drie tentoonstellingen met één grote opening. De tentoonstelling Mooie zooi laat zien hoe onbruikbare materialen en afval kunnen worden hergebruikt. In een solotentoonstelling toont Roos van Lierop danstekeningen en zelfportretten, gevoelsweergaven van haar gemoedstoestanden, en de nieuwe expositie Colour World is een kleurexplosie van verschillende kunstuitingen.

8 juli, 17.00-19.00 uur, Kunstuitleen Galerie Beeldend Gesproken, gratis