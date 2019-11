10x Museumnacht: van klitje kleien tot de Koranrecitatie

Scheepsvaartmuseum. Beeld Tom Doms

1. Klitje kleien, hormonen snuiven en een bevallingssimulator in Nemo

Nemo staat tijdens Museumnacht onder meer in het teken van geslachtsdelen. Schuif tussen 19.00 en 23.00 aan voor een workshop klitje kleien, waar je met ‘kutexperts’ en ervaringsdeskundigen kunt praten over alles wat je niet wist en nog niet durfde te vragen.

Benieuwd hoe het voelt om te bevallen van een kind? Loop dan gelijk even langs bij de bevallingssimulator. Zowel mannen als vrouwen kunnen daar terecht om te voelen hoe het is om weeën te hebben. Het verliefde gevoel een beetje kwijt? Het hormoon oxytocine wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. Tijdens de Museumnacht kun je dat opsnuiven zodat je je weer even voelt als toen.

Nemo. Beeld Oscar Aukes

2. Operatie Nachtwacht en powervrouwen in het Rijks

In het Rijks wordt al een tijd gewerkt aan Operatie Nachtwacht. Het schilderij wordt met moderne technieken onderzocht omdat kijken hoe het in de toekomst zo goed mogelijk behouden kan blijven. Wie deze operatie in een glazen kist nog nooit van dichtbij heeft gezien, kan langswippen bij het Rijksmuseum tussen 19.00 en 23.00.

In het Rijks hangen een hoop schilderijen van inspirerende vrouwen. Tussen 19.00 en 00.00 kun je dan ook je favoriete ‘powervrouw’ uitkiezen en leer je in een workshop hoe je een hedendaagse replica maakt.

3. Bodempje leggen en voedselverspilling tegengaan in Foam Café

Wist je dat een derde van het voedsel dat geproduceerd wordt nooit op een bord terechtkomt? Wereldwijd verspillen wij 1,3 miljard ton voedsel per jaar. In Foam Café kun je de hele nacht terecht voor een goed bodempje terwijl je die voedselverspilling ook nog eens tegengaat.

Foam. Beeld Reinout Bos

4. Bijzondere planten in Hortus Botanicus

In de botanische tuinen van Amsterdam, Hortus Botanicus aan de Plantage Middenlaan, kun je je altijd al laten inspireren om je huis om te toveren tot een heuse jungle. Tijdens Museumnacht kun je er de hele nacht ook nog eens terecht voor écht bijzondere planten. De planten die geëxposeerd worden hebben namelijk bijzondere gaves. En als je daar dan toch bent, kun je direct even langslopen bij Sultan Botanico & Uira. Lekker dansen op Braziliaanse funk, Turkse psychedelische rock en Kaapverdiaanse boogie.

5. Spoedcursus bier brouwen in Artis

Bij Micropia in Artis kun je de hele nacht terecht voor een spoedcursus bierbrouwen. Hoe werkt fermentatie nou precies? En wat zijn wilde gisten? Elk slokje bier bruist van de levende organismen.

6. Dansen bij Dis-co-de-ren

In het Stadsarchief op de Vijzelstraat kun je tussen 22.00 en 02.00 dansen op de tunes van Dis-co-de-ren. Dit wordt beschreven als een vertaalslag tussen vroeger en nu, met muziek uit de jaren 70, 80 en 90.

7. Uit je bubbel in de ISN Fatih Moskee

De ISN Fatih Moskee ligt enigszins verstopt aan de Rozengracht. Tijdens Museumnacht zetten zij de deuren open voor feestgangers. Zo kun je van 19.15 tot 00.00 uur terecht voor een vraag- en antwoordsessie, waar je al je prangende vragen kunt stellen. Waarom moet je je schoenen uit in de moskee? Hoe weet je welke kant je op moet bidden?

Ook de moeite waard: de recitatie tussen 20.00 en 20.30 uur. Daar worden verzen uit de Koran opgelezen en krijg je uitleg over hun betekenis.

ISN Fatih Moskee. Beeld Jaap Beyleveld

8. Dansen onder een sterrenhemel

Het Scheepsvaartmuseum wordt omgetoverd tot de grootste dansvloer van de Museumnacht. Tussen 22.00 en 02.00 kun je dansen op de muziek van DJ Barry (vanaf 22.00) en DJ Aiscream (vanaf 23.30) onder de sterrenhemel.

Scheepvaartmuseum. Beeld Tom Doms

9. We gaan nog niet naar Houseparty

Om de Museumnacht af te sluiten kun je tussen 00.00 en 04.00 uur nog even aansluiten bij de We gaan nog niet naar Houseparty in Arcam op de Prins Hendrikkade. Oude lullen draaien daar hitjes voor jonge honden.

Arcam. Beeld Oscar Aukes

10. Gezichten van de pont

Illustrator Rachelle Meyer verhuisde drie jaar geleden met haar man naar Noord. Ze staat elke dag op de NDSM-pont, en begon reizigers te schetsen. Tijdens Museumnacht maakt ze portretten op de pont en kan je haar multimediale installatie bekijken bij Fuse in de NDSM-loods.