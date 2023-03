10x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Design Icons

Beurs: Design Icons

Op zoek naar een nieuw designer piece voor je interieur? Op deze interieurbeurs verzamelen tientallen vintagedealers uit heel Europa zich. Het resultaat is een mengeling van verschillende stijlen, van industrieel tot klassiek en van retro tot eclectisch. Voor echte fanatiekelingen zijn er ‘preview tickets’ te koop: je bent dan de eerste. Verder verschillen de prijzen, afhankelijk van het tijdslot.

Zaterdag 12.00-18.00 uur, zondag 10.00-18.00 uur, Kromhouthal, €5-€25

Beeld Casper Faassen

Expositie: The Space Between

Na zijn eerste solotentoonstelling in Zürich (2021) is Casper Faassen een samenwerking met de Bildhalle aangegaan en ontwikkelde hij werken speciaal voor deze expositie. De kunstenaar tracht de verstilling van het leven vast te leggen. Daarnaast focust zijn werk op de vergankelijkheid van dingen. Faassen: “In deze tentoonstelling hangen landschappen gebaseerd op de getijden, de maan, de wolken en de seizoenen die komen en gaan.” Ook zijn er veel dansers te zien in zijn verschillende kunstwerken.

Vrijdag en zaterdag, 12.00-18.00 uur, Bildhalle Amsterdam, gratis

Beeld SetVexy

Show: Forever Young

Daan Schuurmans speelt de hoofdrol in deze 90 minuten durende theatershow waarbij dans, theater, film en elektronische muziek samenkomen. Geïnspireerd op de club van 27, opgezet door Don Pepijn Schipper (dj Don Diablo), danser Timor Steffens en regisseur Levan Tsikurishvili (bekend van Avicii: True Stories). Hoewel het creatieve team dus overwegend Nederlands is, is de theatershow in het Engels.

Vrijdag, zaterdag, zondag, Escape Amsterdam, €49

Beeld Almicheal Fraay

Expositie: Shifting The Narrative

Oscam sloeg de handen ineen met een van zijn eigen medewerkers, Noukhey Forster. Forster runt het platform Ohim, dat focust op de positie van de zwarte man in de mode. De zwarte man wordt in deze tentoonstelling neergezet als kwetsbaar. Negen designers en modehuizen die ook aandacht besteden aan dit onderwerp zijn onderdeel van de tentoonstelling. De inrichting is gemaakt in samenwerking met het decoratelier van Nationale Opera en Ballet.

Vrijdag 10.00-18.00 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur, Oscam, gratis

Beeld Isidoor van Esch

Eten: pop-uprestaurant Bennies

Dit pop-uprestaurant is een onderdeel van de nieuwe invulling van het Schinkel District in Zuid. Het concept is gebaseerd op het eten in Engelse pubs en in de keuken staat chef Rick Swinkels (van MasMais Marisqueria). Op de kaart staan klassiekers, maar wel van hoge kwaliteit en toegankelijk. Santino Koopmanschap, een van de drie vrienden die de pop-up opzetten: “Dus geen complexe constructies, maar wel hoog op smaak.” Daarnaast krijg je een glaasje natuurwijn.

Zaterdag, verschillende tijden, Helicopterstraat 28, tickets online te koop €46



Beeld Jiltstudio

Expositie: Silhouettes

Normaal maakt Studio Jilt voornamelijk campagnebeelden voor verschillende commerciële merken. Maar nu is er voor het eerst een expositie van hun vrije werk in de studio te zien, met werken die speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt zijn. Creative director Jilt Meeder: “De gedachte achter de serie Silhouettes is dat je, wanneer je voor de werken staat, meer ziet dan je zou verwachten.”

Vrijdag, 11.00-17.00 uur, zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur, Jilt Studio, gratis

Beeld Getty Images

Tentoonstelling: Juliana 10-daagse

De tentoonstelling over Juliana sluit af met een feestelijke tiendaagse, waarin een speciale programmering te zien is. Zo kan je op zaterdag meedoen aan een quiz over de vorige eeuw, geleid door cabaretier Jeffrey Spalburg. Of neem zondag deel aan het familieatelier. Een museumdocent neemt je mee door het leven van Juliana en de tentoonstelling. Hierna volgt een workshop waarin je je eigen kroon kan maken. De tentoonstelling is ook geschikt voor kinderen.

Vanaf zaterdag t/m 10 april, verschillende tijden, De Nieuwe Kerk, v.a. €21,50

Beeld Kamerich en Budwilowitz

Theater: LoveXl

In deze voorstelling wordt een jongen van dertien gevolgd in zijn zoektocht naar antwoord op vragen rondom seks en seksuele geaardheid. Het verhaal staat in het teken van erachter komen wie je bent, en vooral ook: wie je wil zijn. De voorstelling is een mix van theater, dans en muziek en de absurdistische stijl past goed bij het thema.

Vrijdag, 19.30 uur, Theater De Krakeling, v.a. €14,50

Theater: Niet te geloven

Voorstelling van Debby Petter over een vrouw die besluit een zware geloofsgemeenschap te verlaten, en de consequenties die dat heeft voor haar verdere leven. Hoe maak je zo’n keuze en wat zijn de gevolgen? Het is een gesprek tussen twee vrouwen die beiden aan het worstelen zijn met de keuzes die ze moeten maken. Petter: “De thematiek is redelijk zwaar, maar de voorstelling heeft ook lucht.”

Vrijdag, 20.30 uur, Betty Asfalt Complex, €17,50-€20

Beeld Keng Pereira

Festival: Amsterdam Coffee Festival

Sommige mensen kunnen niet zonder: koffie. Iedere koffieliefhebber kan zichzelf dit weekend helemaal te buiten gaan op de achtste editie van het Amsterdam Coffee Festival. Neem deel aan een proeverij, volg een interactieve workshop en geniet van livemuziek terwijl de beste barista’s van de wereld demonstraties geven over hoe je hét perfecte kopje koffie zet. Eet ’s avonds een hapje bij een van de foodtrucks of ga kijken bij Roast Masters, een internationale koffiecompetitie waar het draait om de kunst van het branden.

Vrijdag en zaterdag, verschillende tijden, Westergas, €20