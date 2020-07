10 x de beste tips voor het weekend in Amsterdam

Jeu de boules en wijn

Toernooi en diner

Wijnbar Chez Miné roept alle kaaskoppen op voor een ouderwets potje jeu de boules, of zoals de Fransen het noemen: petanque. Tijdens het toernooi kun je wijn, een kaasplankje en charcuterie bestellen. Na de finale om 19.30 uur mag iedereen aan tafel voor een viergangenmenu met seizoens­producten. Gewonnen? Dan is je diner plus een fles bubbels gratis. Aanmelden via rendezvous.chezmine@gmail.com.

Zondag, 16.00 - 00.00 uur, €33 incl. diner, Chez Miné

SoundLab workshop in het Muziekgebouw Beeld Martina Simkovicova

Creatief met muziek

Workshop

Wist je dat je met een washandje muziek kunt maken? Dit en meer leren kinderen bij SoundLab. Tijdens deze workshop, geschikt voor kinderen vanaf zeven jaar, leer je in groepjes muziek maken met een bijzonder ­elektronisch of slagwerkinstrument, speciaal ontworpen voor SoundLab. Ouders zijn welkom om te helpen. Aan het einde van de workshop mag je je muziekstuk laten horen. Kennis van muziek of noten kunnen lezen, is geen vereiste.

Zondag, 13.00 - 14.30 uur, €8,50 voor kinderen, €9,50 voor volwassenen, Muziekgebouw Aan ’t IJ

Maarten Hogenhuis in Bimhuis

Pop en jazz in het Bimhuis

Concert

Vorig jaar werd jazzcomponist Maarten Hogenhuis door het North Sea Jazz Festival gevraagd voor een compositieopdracht. In de muziek die hieruit is voortgekomen zoekt Hogenhuis de balans tussen herkenning en abstractie. Tijdens zijn concert in het Bimhuis laat de componist zijn pop- en jazzachtergrond horen, samen met Clemens van der Feen, Mark Schilders en drie blazers.

Zaterdag, 19.30 - 20.30 en 22.00 - 23.00 uur, €21, Bimhuis

Melkweg Marathon Beeld DigiDaan

50 jaar Melkweg

Online marathon

Vrijdag bestaat de Melkweg vijftig jaar. Dat wordt gevierd met de Melkweg Marathon, die online te volgen is. Het programma bestaat uit optredens van onder andere electro-hiphopformatie Fata Boom en talks over hiphop met Ares, Josylvio en Willie Wartaal. De Marathon is van vrijdag t/m zaterdag non-stop te zien en te beluisteren via een livestream die gedeeld wordt via de website van de Melkweg.

Vrijdag vanaf 19.30 uur t/m zaterdag 18.15 uur, gratis

Picknicken in de Pluktuin Beeld geen credit

Lunch in de pluktuin

Picknick

Een kleedje, een mand met lekkers en goed gezelschap: meer heb je niet nodig voor een geslaagde picknick. Bij De Pluktuin in Amstelveen kun je zaterdag tussen de bloemen en planten komen picknicken. Je mag kiezen uit twee picknickkisten met broodjes, aardbeien, sap en zoet gebak. Na de lunch kun je eventueel nog een boeket plukken, al zit dit niet bij de prijs inbegrepen. Aanmelden via info@zomerbloemenpluktuin.nl

Zaterdag, tijd op afspraak, vanaf €15, De Pluktuin Amstelveen

Kattenstad Beeld Wasco

Kattenstad

Expositie

Wegens succes verlengd tot en met 26 juli: Kattenstad, een tentoonstelling van kunstenaars Femke van Heerikhuizen, Wasco, René Windig en Luitzen Zandbergen over, je raadt het al: katten. In de vorm van wandschilderingen, tekeningen en ruimtelijke objecten. Met de expo hopen de kunstenaars inspiratie te bieden voor het buurtproject Kattenstad. Maximaal zes mensen mogen tegelijk bij de expo naar binnen.

T/m 26 juli, donderdag t/m zondag, 13.00 - 17.00 uur, gratis

A first Class Evening met Ogene Beeld André Olthaar

OG3NE in 1e klas

Diner en concert

Grand Café Restaurant 1e Klas, in het Amsterdam Centraal Station, verzorgt de komende dagen een uitgebreid ­viergangendiner, met livemuziek. Het menu bestaat onder andere uit burrata, bietensoep en kalfstournedos of zeebaars. Tijdens het diner treedt zanggroep OG3NE op met een mix van eigen repertoire en hitjes, van vroeger en nu. Per avond zijn er vijftig plaatsen beschikbaar.

Donderdag t/m zaterdag, 20.15 - 23.45 uur, €152 p.p. inclusief welkomstdrankje, Grand Café Restaurant 1e Klas

Dans en muziek workshop door De Kids van Amsterdam Oost Beeld geen credit

Afrodance en drums

Workshop

Stichting De Kids van Amsterdam Oost organiseert wekelijks activiteiten onder de noemer Midzomer Mokum, met deze week twee workshops. De ene is een Afrodance workshop, begeleid door Aron Norbert, en tijdens de andere workshop leer je drummen met Nathan Burnet en Justin Burleson. Geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Aanmelden via info@dekids.net.

Vrijdag, 12.00 - 17.00 uur, vanaf €5, Zeeburgerdijk 19-21

Borrelen op Nemo

Proeverij

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld mogen er ook weer borrels gegeven worden op het dakplein van Nemo, met prachtig uitzicht over de stad. Vandaag wordt er een zomerse proeverij georganiseerd, met wijn, verschillende speciaalbieren van Gulpener en bij ieder biertje een bijpassende borrelplank van Brandt en Levie, bestaande uit verschillende soorten droge worst. Je kunt vooraf reserveren via www.nemosciencemuseum.nl/ proeverij.

Donderdag, 17.30 - 20.30 uur, €15, Nemo

Cafe Rijsel op het terras van Carré. Beeld Floris Heuer

Dineren op de Amstel

Pop-upterras

Koninklijk Theater Carré opende onlangs het Carré Terras op de Amstel. Om de horecabranche te steunen stelt het theater een deel van haar pop-upterras beschikbaar voor andere ondernemers. De komende twee weken is de beurt aan Rijsel, dat van donderdag t/m zondag een eigen vast menu serveert, met onder andere dorade en hun befaamde poussin. Reserveren via www.carre.nl.

Donderdag t/m zondag, inloopshifts tussen 17.30 - 18.00 uur en 19.30 - 20.00 uur, €39,50