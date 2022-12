10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Markt: Kerstmarkt in het Noorderpark

Zondag staan tientallen buurtkramen opgesteld in het Noorderpark, dicht bij ijssalon IJskoud de Beste aan de Meeuwenlaan. Er is van alles te zien en te doen, zo zijn er winterspellen, een schaatsbaan en een curlingbaan. Leerlingen van de Weekendschool strijden tegen elkaar om wie de meeste en lekkerste tosti’s verkoopt – met oud brood, tegen voedselverspilling. Op de markt worden onder andere tassen, sjaals, kinderboeken, sieraden, zelfgemaakt speelgoed, kersthoedjes, kinder- en dameskleding verkocht.

Zondag, 13.00-17.00 uur, Noorderpark, gratis

Concert: Kamerkoor Vocoza

Luister naar klassieke koormuziek van Bach, Monteverdi, De Wert en Sweelinck en moderne werken van Mäntyjärvi, Poulenc en Sviridov. In een tijd vol oorlog, crisis en conflict is dit concert een teken van hoop, stelt Kamerkoor Vocoza op zijn website. Zaterdag om 20.15 uur treedt het koor op in de Dominicuskerk en zondag om 15.15 uur in de Van Houtenkerk in Weesp.

Zaterdag en zondag, verschillende locaties, €15

Beeld Karen Veldkamp

Actie: Write for Rights

Op 10 december is het Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Wereldwijd komen honderdduizenden mensen in actie en schrijven brieven voor mensen die onrecht is aangedaan. Op het Amnestyhoofdkwartier kun je in gesprek gaan met activisten en leer je de verhalen van mensen kennen voor wie dit jaar actie wordt gevoerd. Tijdens het schrijven zijn er live optredens, draaien dj’s, er is een expositie en er zijn lekkere hapjes en drankjes. Ook voor kinderen is er genoeg te doen, zoals een protestles volgen en kaartjes knutselen.

Zaterdag, 10.00-22.00 uur, Amnestyhoofdkwartier, gratis

Tentoonstelling: WaterSchool Cabinet of Curiosities

De KNAW en de Akademie van Kunsten openen in samenwerking met Studio Makkink & Bey een tentoonstelling gewijd aan water in al zijn facetten. De tentoonstelling is het decor voor rondtafelgesprekken met wetenschappers en maandag zijn er rondleidingen voor het publiek, onder begeleiding van de betrokken kunstenaars. Er wordt gekeken hoe wonen, leven en werken anders vormgegeven kan worden, met water als overkoepelend thema.

Maandag, 19.30 of 21.00 uur, Trippenhuis, gratis

Beeld Roxanne Wilm

Pop-up: Marie Marie x Bonnie Studios

Dit weekend is de laatste kans om een kleurrijke tas of een sieraad te scoren in de pop-upstore van Marie Marie en Bonnie Studios. Het tassenmerk Marie Marie maakt met de hand gehaakte tassen, die je nu in het echt kunt bekijken. De collectie van Bonnie Studios bestaat voornamelijk uit goud en parels.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 10.00-18.00 uur, Berenstraat 24, gratis

Kunst: Winter Wonder Walk

Wandel dit weekend door het Museumkwartier met een glas glühwein, chocomelk of met een wafel in je handen, terwijl er een bakfiets langs je fietst met jazzmuziek, een kerstkoor zingt en acteurs op stelten lopen. Het startpunt is bij Cobra Café, naast de ijsbaan op het Museumplein. Je komt langs verschillende locaties als het Diamond Museum en kunt een gratis audiotour krijgen. De wandeling werkt met een stempelkaart: als je alle stempels verzamelt, maak je kans op verschillende prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit de P.C. Hooftstraat.

Zaterdag, 14.00-17.00 uur, verschillende locaties, gratis

Tentoonstelling: Female Gaze Tour

De solotentoonstelling van Maaike Schoorel in Huis Willet-Holthuysen is dit weekend te zien vanuit het perspectief van onderzoeksplatform De andere helft, dat onderzoek doet naar de bijdrage van vrouwelijke conservatoren aan het Rijksmuseum en vrouwen meer zichtbaar wil maken. Rachel Esner, hoofddocent Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, en Mayken Jonkman, senior conservator 19de-eeuwse kunst bij het RKD en docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, geven de rondleiding.

Zondag, 14.00-15.00, Huis Willet-Holthuysen, gratis

Beeld Goed Folk

Event: Masters Expo

Ongeveer vierhonderd bijzondere (familie)bedrijven uit bijna twintig verschillende branches, van mobiliteit tot vastgoed en van design tot technologie, staan dit weekend op het grootste netwerkevent van Nederland. De 21ste editie heet The Colourful Edition en toont een brede verscheidenheid aan nieuwe markten en mogelijkheden. In pop-uprestaurant M* staan dit jaar 34 sterrenchefs in de keuken. Tijdens Master Talks, op donderdag, spreken onder anderen Atilay Uslu (Corendon), Paul van Riessen (Quote), Rico Verhoeven, Kim Liebregts (Tesla) en vastgoedman Cor van Zadelhoff met journalistiek moderator Toine van Peperstraten.

Donderdag, vrijdag en zondag, RAI, verschillende prijzen

Markt: Maja Mercado Christmas Market

De standaard zondagsmarkt is omgetoverd tot kerstmarkt met kunst, eten en muziek. In de tuin van het Groot Melkhuis in het Vondelpark kun je de laatste cadeaus voor kerst inslaan en genieten van glühwein en hapjes. Maja Mercado wil een podium bieden aan makers, creatieve ondernemers en producten. Op Instagram delen ze bijna dagelijks welke kunstenaars en ondernemers op de markt staan en krijg je gelijk een beeld van wat er te vinden is.

Zondag, 13.00-18.00 uur, Groot Melkhuis, gratis

Concert: Tennessee Studs

Van bluegrass tot folk, pop, rock en jazz, de leden van Tennessee Studs zijn beïnvloed door verschillende muziekstijlen. Zelf noemen ze hun muziek Amsterdam Americana: “It’s all about folky, funky and freaky Americana.” Tennessee Studs bestaat uit vijf leden, een Canadees, een Zweed en drie Nederlanders, en staat sinds 1999 op vele Nederlandse en buitenlandse podia. Zo toerde de groep door de VS en speelde daar in gevangenissen, kerken, concertzalen en op festivalpodia. In maart 2022 werd het nieuwe album gepresenteerd in Paradiso. Aanmelden kan via website.

Vrijdag, 20.00-21.30 uur, Aslan Muziekcentrum, gratis