10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Festival: Christmas Stomp Festival in Amsterdam



Tijdens het festival, dat al gedurende 24 jaar af en aan wordt georganiseerd, treden bands, singer-songwriters en dichters op. Zo staan de punkband The Earwurms en Monokino op het programma. Dichter Aja Waalwijk presenteert het festival. Hij is lid van het Amsterdams Ballon Gezelschap dat elk jaar meewerkt aan het Ballonnenfeest. Dit jaar organiseert Christmas Stomp voor het eerst ook een diner; voor acht euro extra koop je een ticket inclusief een vegetarisch driegangen(kerst)diner.

Zaterdag, 20.00 uur, Zaal 100, €10

Voorstelling: Van de liefde wil ik zingen – Hommage aan Toon Hermans

Ondanks dat Toon Hermans al meer dan twintig jaar geleden overleed, is hij nog steeds alomtegenwoordig in theaters, op radio en tv, in kranten en in bladen. Dit weekend voert zijn zoon Maurice Hermans een muzikale voorstelling uit met liedjes, anekdotes en gedichten, ter ere van zijn vader. Deze voorstelling vervangt de voorstelling Altijd zal ik van je houden, die vanwege de coronamaatregelen niet kon doorgaan. Maurice Hermans komt ook met eigen nummers, gedichten en verhalen.

Zaterdag, 20.00 uur, ’t Zonnehuis, €27,17

Poëzie: Great Granate Gala



De stichting Granate sluit dit weekend haar jaar af met een gala ter ere van de vrouwelijke dichters. Het is geïnspireerd op De samenspraak van de vogels van de Perzische dichter Attar (1145-1221). Daarin komen aan het slot de dertig overgebleven vogels erachter dat ze samen de leidende functie moeten dragen. Dertig vrouwelijke dichters dragen tijdens het gala een kort gedicht voor, dat uit hun eigen werk kan zijn of uit het werk van een ander. Ook danseres Simone Heijloo treedt op.

Vrijdag, 19.30-22.30 uur, Podium Mozaïek, €17,50

Beeld Raymond van Mil

Storytelling: Verhalen van Amsterdam Festival

Iedereen bezit een eigen verhaal. Tijdens de tweede editie van het Verhalen van Amsterdam Festival mogen Amsterdammers hun verhaal vertellen. Dit keer komen buurtbewoners uit Tuindorp Oostzaan, Slotermeer en Noordkant Sloterplas aan het woord. Ze hebben verschillende achtergronden en zijn van alle leeftijden – de jongste verteller is 14, de oudste 83. Een gids leidt bezoekers langs elke verteller. Alle bezoekers komen aan het eind van de verhaalwandeling uit in de grote zaal waar de laatste verteller het woord heeft.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende locaties en tijden, €5

Beeld Ekaterina Kozhevnikova

Dans: The Little Christmas Tree

In deze voorstelling vertelt een balletdanseres met haar dans het verhaal van de verdrietige kleine kerstboom. Niemand wilt de kleine kerstboom meenemen, tot op een dag een meisje in het bos op zoek gaat naar de perfecte kerstboom. Als ze het verdrietige kerstboompje ziet, weet ze zeker dat dit de mooiste boom van het bos is. Toch blijft de kleine kerstboom bedroefd. In de voorstelling kom je erachter of het meisje de boom nog vóór kerst kan bevrijden van een droevige spreuk.

Zaterdag, 14.30-15.15 uur, Plein Theater, €8

Beeld Fotograafniels.nl

Circus: Valhalla Festival

Het Valhalla Festival viert zaterdag zijn tiende verjaardag. Een circusfestival met shows, acrobatiek, kermisattracties en muzikale optredens. Er komen elektronische dansinitiatieven samen om op verschillende podia, verspreid over grote containers, techno, house, urban, disco en vele andere stijlen te laten horen. En er zijn optredens van artiesten als Bizzey, Sigourney K, Blasha & Allatt, Lady Bee en Josylvio. Ook worden dit jaar twee containers geleid door bezoekers die de door Valhalla georganiseerde ideeënwedstrijd hebben gewonnen.

Zaterdag, 22.30-07.00 uur, Amsterdam RAI, €64,95-€69,95

Muziek: Tres Navy Kerstspecial

Het duo Tres Navy, de broers Jimmy en Rowsu uit Osdorp, maakt urban, hiphop, party en r&b. Hun inspiratie komt van artiesten als Michael Jackson, Usher, Lil Wayne, Drake en Trey Songz. Het muzikale duo begon in 2017 en heeft sinds 2020 verschillende singles uitgebracht, zoals OMG, Allang, Eenmans, In The Morning, Only One en Niemand Anders. Tijdens dit concert spelen ze hun bestaande nummers en geven ze een voorproefje van de nummers die ze uit willen brengen in het nieuwe jaar.

Vrijdag, 21.15 uur, Cinetol, €10

Clubfeest: Danserette

Zaterdag zal Danserette voor de laatste keer plaatsvinden in Akhnaton. Zestien jaar geleden vond de gayparty daar voor het eerst plaats. De afgelopen jaren vonden de feesten ook plaats in Odeon, Desmet, Hotel Arena, Panama en Paradiso Noord. Het tienjarig bestaan werd in Paradiso gevierd. Zaterdag spelen ze pop-, dance- en discohits uit verschillende decennia. De feesten zullen hierna georganiseerd worden op andere plekken, maar Danserette neemt dit weekend officieel afscheid van Akhnaton.

Zaterdag, 22.00-03.00 uur, Akhnaton, €16,50

Festival: Rightaboutnow Festival

In De Brakke Grond kun je dit weekend kijken en luisteren naar theater, dans, muziek, film, gesprekken en poëzie. Het programma bestaat uit makers en artiesten uit allerlei disciplines en met verschillende achtergronden. In een ding komen ze overeen met elkaar: iedere maker of artiest heeft een connectie met de club- en/of straatcultuur en verwerkt dit in zijn of haar optreden. De club- en straatcultuur vormt dan ook de kern van dit festival, dat op donderdag wordt geopend in Bar Bario.

Zaterdag en zondag, 17.00 en 18.00 uur, De Brakke Grond, €27,50

Beeld Joods Cultureel Kwartier

Kinderactiviteit: Knutsel een kandelaar

In de tweede eeuw mochten Joden hun geloof voor een langere tijd niet uitoefenen. Ze kwamen in opstand en namen hun tempel in Jeruzalem weer in gebruik. Ondanks dat er nog maar een klein beetje lampenolie over was om de kandelaar in de tempel te laten branden, bleef deze wonder boven wonder acht dagen lang branden. Tijdens Chanoeka steken Joden elke dag een kaars aan in de negenarmige kandelaar: de chanoekia. Elke avond komt daar een kaars bij, tot op de achtste dag alle kaarsjes branden. Tijdens deze workshop maak je jouw eigen chanoekia en kaarsen, die aan het eind van de workshop aan worden gestoken in het Museumcafé.

Zondag, 13.30 tot 16.00 uur, Joods Museum, gratis