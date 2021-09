10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Om te vieren dat Cometa eindelijk een drankvergunning heeft gekregen, organiseren ze dit weekend de eerste dineravonden. Beeld Jonas Konijnenberg

In de oude Sacramentskerk in Noord huist rendez-vous Cometa. Je kunt er koffiedrinken, spelletjes spelen en vintage meubels aanschaffen. Om te vieren dat ze eindelijk een drankvergunning hebben gekregen, organiseert Cometa dit weekend de eerste dineravonden. Inclusief muziek van vinyl-dj’s met een variatie aan platen, van old­skool hiphop tot aan Baltische folklore. Aanmelden via de website is verplicht.

Vrijdag t/m zondag, 10.00-20.00 uur, gratis (excl. eten en drinken), Kometensingel 152

Bandoneonist Carel Kraayenhof en ­harpiste Lavinia Meijer treden op in The College Hotel.

The College Hotel verzorgt zaterdag een speciale avond met muziek en gerechten. Bandoneonist Carel Kraayenhof en ­harpiste Lavinia Meijer treden hierbij als duo op. Ook wordt er een driegangendiner geserveerd, dat tot het laatst toe geheim blijft. Dieetwensen kunnen daarom van tevoren worden opgegeven. Naast dit optreden zijn er, op verschillende zaterdagen, vergelijkbare avonden met live muziek van andere artiesten.

Zaterdag, 18.30 uur, Roelof Hartstraat 1, €99

Het Nederlands Kamerkoor creëerde in samenwerking met Peter Dijkstra de voorstelling Vergeten. Beeld Melle Meivogel

Het Nederlands Kamerkoor creëerde in samenwerking met Peter Dijkstra de voorstelling Vergeten. Die is al enige tijd te zien op de Nederlandse podia, maar heeft geen houdbaarheidsdatum. Het koor laat met zang en toneel zien wat zich afspeelt in het hoofd van iemand die dementeert. De bezoekers krijgen ook toegang tot een webinar van Maartje de Lint, waarin ze vertelt over de kracht van zingen voor mensen met dementie.

Zaterdag, 20.15 uur, Muziekgebouw aan ’t IJ, Piet Heinkade 1, v.a. €31

Het Amstel Quartet. Beeld Tino Nooten

In Zuid zijn meer dan 65 straten vernoemd naar componisten. Muze van Zuid wil deze componisten eren en houdt daarom maar liefst 21 concerten op verschillende locaties in dit stadsdeel. Er is een grote diversiteit aan podia: bij mensen thuis, in parken, kerken en monumenten. Ook zijn er meerdere muziekwandelingen en straatsafari’s. De stadswandelingen zijn uitverkocht, maar voor de avondconcerten zijn nog kaarten.

Het hele weekend, verschillende locaties en prijzen

Tijdens het West Beach Festival is meer te doen dan het bekijken van films alleen. Beeld Marlise Steeman

Bij het West Beach (Film) Festival aan de Sloterplas is veel meer te doen dan het bekijken van een film in de buitenlucht. Zo is er ook een muziekprogramma met diverse bands. Naast arthouse- en andere films zijn er ook films voor kinderen. Het festival is vrij toegan­kelijk, of zoals de organisatie het zelf noemt: pay what you like.

Zaterdag en zondag vanaf 13.00 uur, Sloterstrand, Noordzijde 41

Dit weekend is in Loods 6 een verkoopexpositie van Galerie Petit, georganiseerd door de erfgenamen van oprichters Ton en Dobs van Dijk (inmiddels overleden). De galerie, die bestond van 1970 tot 2017, zou vorig jaar haar gouden jubileum hebben gevierd. De ­eigenaren richtten zich vooral op ­schilder- en beeldhouwkunst van ­Nederlandse bodem.

Opening vrijdag om 19.00 uur, daarna het hele weekend open, KNSM-laan 289

The Next Closet organiseert bij Fosbury & Sons een Drop Off voor je oude merkkleding.

The Next Closet is een bekende naam in de wereld van tweedehands designerkleding. Het idee achter de webshop: een kledingstuk verdient altijd een tweede leven, zeker als je er een ander blij mee maakt. Om je een handje te helpen organiseert de online marktplaats een zogeheten Drop Off bij Fosbury & Sons. Je items – geen fast fashion – worden gefotografeerd, beschreven en online gezet. Hierna kun je ze ophalen en versturen.

Tot 1 oktober, 10.00-17.00 uur, Kerkstraat 126, gratis

Cabaretier Rayen Panday. Beeld Daniel J Ashes

Na zijn show Fenomeen in 2018 werd cabaretier Rayen Panday bekend bij een groter publiek. Nu is hij op tournee hij met zijn vijfde cabaretvoorstelling: Trigger. Hierin neemt hij het publiek mee in zijn zoektocht naar wat écht authentiek is. Dit doet hij aan de hand van muziek, typetjes, analyses en scenario’s. Voor een voorproefje zijn z’n shows op Netflix te bekijken.

Zondag, 20.15 uur, De Kleine Komedie, Amstel 56-58

In een snelle show van 40 minuten nemen de makers van het Markttheater je in De levende krant mee in de visie die zij er op het (stads)nieuws nahouden. De voorstelling, zaterdag op het ­Dapperplein, is een aaneenschakeling van chansons, sketches en andere kleinkunstoptredens die elkaar in hoog tempo afwisselen. Reserveren via de website of aan de deur is verplicht.

Zaterdag, 20.00 uur, Dapperplein, gratis

Dit weekend organiseert Jeugdland de eerste editie van het Oogstfeest. Beeld Nosh Neneh

Kinderen kunnen al jaren rondrennen, klimmen, klauteren en hutten bouwen bij Jeugdland. Eerder was er het Eetbare Eiland, waar kinderen zelf hun gewassen verbouwden, van het zaaien tot het oogsten. Dit weekend is de allereerste editie van het Oogstfeest, waarbij kinderen stoofpeertjes maken, met pijl en boog op een appel schieten, of een imker helpen met zijn honingraten.

Zondag, 11.00-16.00 uur, Valentijnkade 131, gratis