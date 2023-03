10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld DigiDaan

Kinderen: Voorjaarsvakantie in Nemo

Beginnen de kinderen zich te vervelen met het einde van de voorjaarsvakantie in zicht? Speciaal voor de vakantie organiseert wetenschapsmuseum Nemo verschillende jeugdactiviteiten. Zo zijn er workshops over schaduw en licht, leerzame oefeningen en korte theatervoorstellingen. Daarnaast is er een knutselplek waar kinderen hun handen uit de mouwen kunnen steken om de snelste slee te bouwen en een hoek waar ze zelf een mini-sorteermachine bouwen.

Vrijdag t/m zondag, Nemo Science Museum, 10.00-15.30 uur, €17,50

Beeld Carly Wollaert

Activiteit: Vegaroute Van Amsterdamse Bodem

Om Amsterdammers kennis te laten maken met alle vegetarische hotspots in de stad, hebben kookboekenschrijfster Nadia Zerouali en chef Emmo Achthoven samen met Van Amsterdamse Bodem een vegaroute op poten gezet. Het concept is simpel: je downloadt een routekaart, die je in ongeveer anderhalf uur te voet langs acht vegetarische eetplekken leidt. Zerouali en Achthoven raden je per locatie hapjes aan, en bij de startpunten Boka’s en de Couscousbar kun je een ‘Vegaroutepas’ ophalen waarmee je bij alle locaties korting krijgt.

Dagelijks, openingstijden verschillen per locatie, West en Noord, gratis

Uitgaan: Terug Naar Toen

Dit weekend opent de Melkweg zijn deuren om bezoekers luidkeels mee te laten zingen met hits van vroeger en nu tijdens het feest Terug Naar Toen. Wat kun je verwachten? In ieder geval veel confetti, dansbare deuntjes en nostalgie. De line-up bestaat uit de dj's Invictim, Ruubi, Juvanice en Mister NiceKai. De avond is een voorproefje van het 15-jarig jubileum van Terug Naar Toen dat aankomende september plaatsvindt.

Vrijdag, 23.30 uur, De Melkweg, €14,40

Activiteit: Speeddating

Dit event is niet alleen bedoeld om de liefde van je leven te ontmoeten. Het kan ook een gelegenheid zijn om met andere mensen in contact te komen, ongeacht hun leeftijd, gender of relatiestatus. Je wordt met een gemengde groep in een klaslokaal gezet waar de gespreksleider een aantal onderwerpen voorlegt. Vervolgens ga je met de persoon naast je in gesprek over deze onderwerpen, die variëren van liefde tot carrière, vriendschap en familie.

Zondag, 15.00 uur, The School of Life, €15

Bijeenkomst: Voorbereiden op Vrouwendag

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart organiseert Blakarutu zondag alvast een bijeenkomst waar verschillende sprekers hun verhaal komen doen over het thema ‘onbeperkt leefbaar’. Zo leert voormalig topatleet Letitia Vriesde je meer over hoe je je leven in balans houdt, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en carrière. Ook gaat de Amsterdamse politievrouw Cher Cruden in op de vraag hoe je grensoverschrijdend gedrag kunt herkennen en wat in juridische zin als geweld wordt aangemerkt. Tussendoor wordt de sfeer aangewakkerd door Surinaamse muzikale optredens en zijn er lekkernijen.

Zondag, 14.30 uur, Dagcentrum De Drie Wachters, €22,49

Beeld Inga Powilleit

Kunst: Archive Sale Claudy Jongstra

Kunstenaar Claudy Jongstra brengt dit weekend een aantal van haar werken voor het eerst in de verkoop. Jongstra’s werk is onder meer opgenomen in tentoonstellingen in het MoMa in New York, het V&A Museum in Londen en het Stedelijk Museum. Voor haar kunst gebruikt ze vooral lokaal verkregen materiaal, zoals schapenvacht van een boerderij uit Friesland en kleurstof uit de verfplanten die ze zelf verbouwt. De opbrengst van de verkoop gaat naar Loads, dat zich inzet voor onderwijs- en landbouwprojecten die onder meer biodiversiteit stimuleren.

Zaterdag, zondag, 11.00-17.00 uur, See All This, gratis

Beeld Anne van Zantwijk

Comedy: Finalistentournee Cameretten

Sinds 1966 vindt jaarlijks het festival Cameretten plaats, waar nieuwe comedians het podium betreden om het publiek te laten lachen. De winnaar van 2022, Yunus Aktas, tourt samen met de andere finalisten Selma Visscher en Joey & Dave het land door. In zijn show omschrijft Aktas hoe hij zichzelf uitdaagde om buiten zijn comfortzone te treden en Joey & Dave hebben een show in elkaar gezet over hun overleden vader. Visscher gebruikt het podium om eens goed te zeuren over dingen die haar tegenstaan in het leven.

Vrijdag, zaterdag, 20.00 uur, Theater Bellevue, va. €12

Theater: Les Misérables

Het klassieke verhaal dat in 1862 is opgeschreven door de Franse schrijver Victor Hugo komt in een modern jasje terug in het theater. In het stuk neemt Jean Valjean, na negentien jaar gevangen te hebben gezeten voor het stelen van een brood, een nieuwe identiteit aan. In een tijd van onrust en ongelijkheid weet hij zich op te werken in de Franse samenleving, maar zijn verleden blijft hem na al die jaren achtervolgen.

Vrijdag, zaterdag, 20.00 uur, zondag, 15.00 uur, Koninklijk Theater Carré, va. €35

Beeld A State of Trance

Expositie: 20 years A State of Trance by Armin van Buuren

Armin van Buuren zette twintig jaar geleden het radioprogramma A State of Trance op. Inmiddels is het uitgegroeid tot een merk dat ook op festivals en andere grote evenementen staat. Om de verjaardag van het concept te vieren heeft Our House, het eerste museum ter wereld waar elektronische dansmuziek centraal staat, samen met Van Buuren een expositie samengesteld. Hierin reflecteren ze op de afgelopen twintig jaar door middel van interactieve installaties en veel beeldmateriaal.

Verschillende dagen en tijden, Our House Amsterdam, €27

Beeld Bibi Veth

Kinderen: Pim en Pom in het Rijksmuseum

Speciaal voor kinderen tussen de 3 en 6 jaar ontwikkelde het Rijksmuseum een audiotour door hun museumzalen. Tijdens de tour moeten kinderen de pratende knuffels Pim en Pom helpen een muis te vinden die ontsnapt is uit een van de schilderijen. Onderweg geven de knuffels opdrachten en aanwijzingen, en moeten de kinderen andere dieren uit het museum om advies vragen zodat ze de zoektocht kunnen voltooien.

Dagelijks, Rijksmuseum, €7,50 (per familie)