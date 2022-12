10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Edward Janssens

Muziek: Pianoduo Festival Amsterdam 2022

Het Pianoduo Festival Amsterdam viert zijn tiende verjaardag en biedt een podium aan pianospelende duo’s. Bezoekers kunnen genieten van jazz, elektronische en klassieke muziek en meedoen aan workshops. Deze jubilieumeditie bevat extra bijzondere optredens. Zo luister je op vrijdag naar een jazzconcert van de Cubaanse Ramón Valle en Gustavo Corrales Romero onder het genot van complementaire tapas; tijdens het slotconcert op zondag spelen voor het eerst vier piano’s tegelijk de Bolero.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende locaties, €7,50 - €30

Expo: Beatrice van der Meer, een hommage



De bijna twee jaar geleden overleden kunstenaar Beatrice van der Meer liet veel werken achter. Deze expositie is bedoeld als hommage en om haar kunst te verkopen. Op zaterdag wordt de expositie door haar zoon geopend, waarbij hij een toelichting geeft over de selectie die is gemaakt uit de honderden werken. Het gaat om kunstwerken op papier, schilderijen en objecten in plexiglas, waarin licht, kleur en transparantie op de voorgrond staan.

Vrijdag, zaterdag en zondag 12.00-18.00 uur, MLB Galerie, €3

Dans: Give ’Em Hell

Dansstudio Spirit ’n Roses organiseert opnieuw een show vol controversiële dansstijlen als paaldansen, strip plastic en exotische dans. Op het podium komen de dansers samen om de technische vaardigheden te tonen die deze disciplines vereisen; ook draagt de voorstelling een artistieke intentie. Het is een statement van de dansers, die met de bewegingen hun sensuele kant omarmen.

Zaterdag en zondag, Akhnaton, €17



Beeld Mous Lamrabat

Fototentoonstelling: Blessings from Mousganistan

Dit weekend is de expositie Blessings from Mousganistan voor het laatst te zien in fotografiemuseum Foam. Autodidact Mous Lamrabat heeft veel aandacht gekregen van en werk gedaan met internationale media. Zijn surrealistische en soms provocerende foto’s verbeelden kwesties rondom (onder meer) racisme, religie en vrouwenrechten. Bekende werken van de Belgische Lamrabat zijn onder meer de vacuümgetrokken portretten van het Nikelogo en de ‘M’ van McDonald’s.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Foam, €12,50

Familievoorstelling: De liedjes van december!

De maand december staat bol van de muziek. In de familievoorstelling De liedjes van december! gaan Jet Berkhout en Bernd van de Bos in op de herkomst van onze decemberliedjes en -verhalen. Wist je bijvoorbeeld dat de melodie van Zie ginds komt de stoomboot is geschreven door Mozart en dat oud en nieuw vroeger in maart werd gevierd? Ook experimenteren ze in de voorstelling met bekende hits, zo spelen ze All I Want For Christmas in een klassiekemuziekstijl en Sinterklaas Kapoentje zoals The Beatles dit zouden spelen.

Zondag 13.00 uur, Betty Asfalt Complex, €18



Evenement: Plant swap party - aperitivo edition

In samenwerking met Maria Daniela Colagrande, eigenaar van Polpetta Lokale Gastronomie, organiseert Youplant Amsterdam zijn Plant swap party dit keer in Cuki, een plantenwinkel in het centrum van Amsterdam. Er zijn Italiaanse hapjes uit Puglia en Youplant regelt de plantenruil. Je kunt hier dus planten ruilen met andere liefhebbers. Ook worden er prijzen verloot en je kunt tijdens het evenement met 20 procent korting planten shoppen bij Cuki.

Zaterdag 17.00-19.00 uur, Cuki, vanaf €27,40

Kids: Rond de wereld in 80 maten (6+)

Gunnar Graafmans brengt theater en onderwijs samen in een muzikale wereldreis, per trein, boot en in de luchtballon. Een voorstelling die aanzet tot verbeelding en waarbij je mag meezingen, dansen en spelen. Door te luisteren, kijken en mee te doen leer je hoe muziek klinkt aan de andere kant van de wereld. Vanaf Europa vertrekt de voorstelling naar een dorp in Ghana, waar je met een swingende ontvangst van de trommelende burgemeester het West-Afrikaanse ritme leert. Als de stoomfluit klinkt, reist de voorstelling verder en ontdek je muziek uit Azië en Amerika.

Zondag 11.00 uur, Buiksloterkerk, €7,50

Theater: Deep Fake



De Engelstalige livereading Deep Fake is geschreven door de in Amsterdam wonende Ierse Denis Burke. Het is de derde voorstelling van een serie dramatische readings in 2022, een onderdeel van de benefietproducties van het Badhuistheater. Deze derde benefietvoorstelling is ten behoeve van Oekraïne. De voorstelling is een komedie met een tragische ondertoon, die zich afspeelt in een hostel gerund door twee vrouwen. Wanneer de eigenaren Helen en Lucy gasten ontvangen, neemt de livereading een absurde wending en is niets meer zoals het lijkt.

Zaterdag 20.00 uur en zondag 15.30 uur, Badhuistheater, €15

Festival: Amsterdam Light Festival

De verbeelding staat centraal, tijdens de elfde editie van het Amsterdam Light Festival. In en om de grachten in het Centrum en in Oost zijn twintig lichtkunstwerken geplaatst. Met het thema ‘Imagine Beyond’ neemt het Amsterdam Light Festival je mee naar een fantasiewereld van de toekomst. Iedere avond gaan om 17.00 uur de lichten aan en kun je de kunstwerken tot 23.00 uur lopend, fietsend of (betaald) vanaf een boot bekijken.

Vrijdag, zaterdag en zondag, grachten Centrum-Oost, vanaf €7,50. Tot en met 22 januari.

Kids: Oscam x Omroep Zwart presenteren Kinderdag 2022

Oscam en Omroep Zwart slaan de handen ineen voor de Kinderdag 2022. Op verschillende locaties in Zuidoost worden allerlei activiteiten georganiseerd. Zo leren de kinderen bij Oscam samen met kunstenaars collages maken, geeft theatermaker Giovanni Eduard van Gom bij Poort Suite een theaterworkshop en kunnen de kinderen bij Foundation leren dansen tijdens een van de workshops. De dag wordt afgesloten met een eindfeest, inclusief snacks en een dj.

Zondag, 10.00-15.00 uur, Oscam Poort Suite en Foundation, gratis