10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld Max Reinders

Sport: Hollandia roeiwedstrijden & NK klein

Dit weekend begeven alle studentenroeiers zich naar de 13de editie van dit jaarlijkse roeievenement. Op de Bosbaan, waar in 1937 de eerste roeiwedstrijd werd georganiseerd, stapt een variatie aan niveaus de boot in. Eerstejaars wedstrijdboten tot aan bondroeiers strijden tegen elkaar voor verschillende titels. Toeschouwers kunnen ook terecht bij de diverse foodtrucks.

Vrijdag, zaterdag, zondag, verschillende tijden, Bosbaan, gratis

Beeld Jagten

Film: Arthouse Afternoons bij Filmtheater De Uitkijk

Filmtheater De Uitkijk vertoont vanaf april elke zaterdagmiddag Europese arthouseklassiekers van de afgelopen vijftien jaar. “We merkten dat de zaterdagmiddag erg geschikt is voor dit soort films. Mensen genieten ervan om hier met een kopje koffie naar te kijken,” zegt een medewerker van het filmhuis. De komende drie zaterdagen is de Deense film Jagten (2012) aan de beurt, waarmee hoofdrolspeler Mads Mikkelsen op het Filmfestival van Cannes in 2012 de prijs voor Beste acteur won.

Zaterdag, 13.00 uur, Filmtheater De Uitkijk, €5-€12,50

Beeld Rosa van Rumpt

Tentoonstelling: Dit is Premsela – Een relatie met boeken

Benno Premsela (1920-1997) was een beroemde productontwerper en een van de eerste voorvechters van homoseksualiteit in Nederland. Hij sprak zich als eerste openlijk uit over zijn seksualiteit op de Nederlandse televisie. “Dit zie je sterk terug in de tentoonstelling, die ook gaat over homo-emancipatie in de jaren zestig, zeventig en tachtig,” zegt directeur Jorn Konijn. “Het leek ons interessant om het leven van Premsela en zijn partner Friso Broeksma weer te geven aan de hand van boeken uit zijn persoonlijke collectie.” De Palestijnse curator Ali T. As’ad heeft een installatie gemaakt.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 12.00-17.00 uur, Van Eesteren Museum, €4

Beeld Anne Rosenberg

Expositie: Keep on dreaming

Dat de woningmarkt op zijn kop staat en er al jaren een groot woningtekort is, dat is niets nieuws meer. Fotograaf Anne Rosenberg greep dit aan voor de fotoserie Keep on Dreaming, waarin ze de absurditeit van de woningmarkt probeert te verbeelden. Zo legde ze zichzelf en haar partner vast in een poppenhuis, het enige huis dat ze kunnen betalen.

Vrijdag 9.30-17.30 uur, zaterdag 11.00-17.00 uur, zondag 13.00-16.30 uur, OBA Javaplein, gratis

Beeld Maarten Nauw

Spel: Playing Architecture

Voor iedereen die affiniteit heeft met architectuur, ruimtelijk ontwerp en/of graag gamet en spelletjes speelt, is de speeldag van Arcam een aanrader. De curator en de vormgever van de tentoonstelling vertellen en er zijn spelrondes waarin je (virtuele) spellen kunt spelen. Neem deel aan een van de rondleidingen waarin je onder andere uitleg krijgt over het ontstaan van Ode to Frances, een detectivespel ontwikkeld voor Arcam.

Zondag, 13.00-17.00, Arcam, verschillende prijzen

Beeld Luís Bagina da Rosa

Muziek: Conservatoriumstudenten in de Oosterkerk

Nieuwe talenten van het Conservatorium van Amsterdam geven elke eerste dinsdag en derde vrijdag van de maand een concert in de Oosterkerk. Deze vrijdag is het de beurt aan de 21-jarige Portugees Luís Baghina da Rosa, die al vanaf zijn vijfde op pianoles zit. Hij studeerde eerder af aan het Conservatorium van Lissabon met de hoogst haalbare score, dus dat belooft wat. Buurtbewoners krijgen vijftig procent korting op een kaartje.

Vrijdag, 15.00-16.00, Oosterkerk, €12

Workshop: Windstarter

Windstarter is een eendaagse workshop waar jongeren tussen de veertien en achttien jaar met gelijkgestemden kunnen praten over hun zorgen over klimaatverandering en waar ze op een creatieve manier hun stem kunnen laten horen. Kunstenaars begeleiden hen in verschillende creatieve uitingsvormen met het thema klimaat. Alle kunstwerken die deze dag worden gemaakt, krijgen een vaste plek op Ruigoord, dat onder meer hiermee het vijftigjarig bestaan viert.

Zaterdag, 10.00-16.00 uur, Ruigoord, gratis

Beeld Lawrence Watkins

Muziekdocumentaire festival: In-Edit

Dit weekend zijn de laatste dagen van het internationale muziekdocumentairefestival In-Edit in de Melkweg. Tijdens deze vijfde editie werd en wordt een scala aan documentaires vertoond. Kijk bijvoorbeeld op zaterdagavond naar Who Killed The KLF? (foto) van Chris Atkins of ga op zondag naar de film Dio: Dreamers Never Die. Daarnaast worden er Q&A’s georganiseerd en kun je na de film met een biertje naar liveoptredens in een van de zalen van de Melkweg.

Vrijdag, zaterdag, zondag, verschillende tijden, Melkweg, €11

Beeld Piek

Theater: Komt een vrouw bij de dokter

Het boek Komt een vrouw bij de dokter van Kluun, waarvan 1,2 miljoen exemplaren zijn verkocht, werd in 2009 al verfilmd door Reinout Oerlemans en is nu ook vertaald naar een theatervoorstelling. De rollen van Stijn en Carmen worden gespeeld door acteurs Xander van Vledder en Maartje van de Wetering. Zij vertellen het aangrijpende verhaal van een vrouw die de diagnose borstkanker krijgt en haar man die zijn uitvlucht zoekt in het nachtleven.

Vrijdag en zaterdag, 20.30 uur, zondag 14.30 uur, DeLaMar, v.a. €22,50

Beeld Cinetol

Muziekfestival: Automatic Noise Festival

Shoegaze is een Brits subgenre van indierock, vernoemd naar de typische houding op het podium: onbeweeglijk met het hoofd naar de schoenen gericht vanwege het gebruik van effectpedalen. Tijdens deze avond treden op: de Deense Catch The Breeze, de Vlaamse Turquoise en de Nederlandse groepen Resplandor en Meadowlake. Resplandor (foto) is de supportact van meerdere grote namen binnen de indiescene. Ze spelen onder andere nummers van hun laatste album Tristeza. De stijl van Meadowlake is een mix van onder meer shoegaze en folk.

Zaterdag, 19.00 uur, Cinetol, €10