10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Beeld HBMEO/Mastercard Hotelnacht

Event: Hotelnacht

Dit weekend viert Mastercard Hotelnacht Amsterdam het tienjarig jubileum. Op 40 plekken in Amsterdam openen hotels hun deuren om Amsterdammers te laten genieten van onder meer diners, rondleidingen, brunches en gastenverblijf voor een beperkte prijs. Vier Mexicaans feest op zaterdagavond bij Kimpton De Witt, waar je met taco’s en tequilacocktails kunt luisteren naar een mariachiband. Of ga op bezoek bij het Conservatorium Hotel, waar de hotelbar in samenwerking met Café Nol is omgedoopt tot een Jordanese kroeg.

Zaterdag, zondag, verschillende locaties, €28,49

Muziek: Pianoconcert Florin Mantale

Zondagmiddag kun je naar een pianoconcert van Florin Mantale. De Roemeense pianist studeerde in 2021 af aan het Conservatorium van Amsterdam; inmiddels reist hij als solist de wereld over. Dat hij geliefd is bij het publiek werd bevestigd toen hij in 2019 zowel bij de Vrienden CultuurPrijs in Tilburg als de Music Award Maastricht de publieksprijs won. Dit weekend speelt hij werk van onder anderen Ravel en Schumann in de Broeker Kerk in Broek in Waterland.

Zondag, 15.00 uur, Broeker Kerk, Broek in Waterland, €20

Beeld Tropenmuseum

Kids: Kindertentoonstelling Cadeau, hoezo?

Wil je de kinderen leren hoe je een cadeau op Japanse wijze kunt inpakken? Of wat de betekenis is van de mango’s die de Chinese leider Mao cadeau gaf aan een groep arbeiders? Dit is het laatste weekend dat het mogelijk is om een bezoek te brengen aan het Tropenmuseum voor de kindertentoonstelling: Cadeau, hoezo? In deze tentoonstelling leer je over het geven en ontvangen van cadeaus in verschillende landen en culturen aan de hand van feestelijke decors en koninklijke cadeaus.

Vrijdag t/m zondag, 10.00-17.00 uur, Tropenmuseum, kind €8, volwassene €16

Beeld sanne peper

Theater: Het jaar van de kreeft

Wat gebeurt er als twee mensen niet zonder maar ook niet met elkaar kunnen leven? Dat illustreren acteurs Maria Kraakman en Gijs Scholten van Aschat uit het ensemble van Internationaal Theater Amsterdam dit weekend nog een laatste keer in het dans- en toneelstuk: Het jaar van de kreeft. Luk Perceval bewerkte het stuk naar de gelijknamige roman van Hugo Claus uit 1972. De voorstelling wordt begeleid door pianomuziek van Jeroen van Veen.

Vrijdag, zaterdag, 20.00 uur, ITA, €10

Beeld Troy Edige

Comedy: Can’t van Daniel Sloss

Last van een januaridip? Misschien dat de comedyshow van Daniel Sloss kan helpen de knop voor een avondje om te zetten. Wees gewaarschuwd: deze komiek is beroemd geworden door het randje op te zoeken. Hij kaart tijdens zijn show vaak op humoristische wijze donkere en moeilijk bespreekbare onderwerpen aan, zoals seksueel overschrijdend gedrag en de dood. De theatershow Can’t is zijn twaalfde internationale soloshow en werd door The New York Times omschreven als: ‘Dirty, Sweet and Clever’.

Vrijdag, zaterdag, 20.00 uur, Carré, €74,25

Film: Shortcutz Amsterdam International Audience Awards

Shortcutz Amsterdam is een platform dat een podium biedt aan nieuw en opkomend filmtalent. Jaarlijks organiseert het de International Audience Awards. Om de winnaar van de Awards te bepalen laten ze de zeven genomineerde korte films zien aan filmliefhebbers in meer dan twintig steden wereldwijd. De kijkers mogen achteraf stemmen op hun favoriet. Dit weekend vindt de filmvoorstelling hier plaats en krijgen Amsterdammers de kans om mee te bepalen wie de winnaar van dit jaar wordt.

Vrijdag, 19.00 uur, Melkweg Cinema, €7,50

Film: King Gizzard & The Lizard Wizard

Op zaterdagavond vertoont de Melkweg een film over King Gizzard & The Lizard Wizard. Kijkers worden meegenomen met de laatste tour van de Australische band. Beelden van de shows worden afgewisseld met beelden van de band backstage, in de tourbus en bij het tankstation. De film werd eenmalig online uitgebracht tijdens de coronapandemie, maar was pas in december voor het eerst te zien in de bioscoop. Dit weekend zal hij wegens succes nogmaals twee keer worden vertoond.

Zaterdag, 19.00 en 21.15 uur, Melkweg Cinema, €11

Kunst: Expositie Cobra and North Africa en Corneille 100

Dit is het laatste weekend dat je naar het Cobra Museum kunt voor een bezoek aan de expositie Cobra and North Africa. Deze expositie illustreert hoe Cobrakunstenaars zich hebben laten inspireren door de Afrikaanse cultuur. Ook de expositie Corneille 100, ter ere van de honderdste verjaardag van de overleden kunstschilder Cornelis Guillaume van Beverloo, zal dit weekend voor het laatst te zien zijn in het museum.

Vrijdag t/m zondag, 10.00-17.00 uur, Cobra Museum of Modern Art, Amstelveen, €15

Beeld Pieter Kers

Muziek: Paradiso Korendagen 2023

140 koren uit heel Nederland zullen dit weekend het podium in Paradiso betreden om een kwartier lang hun muzikale kunsten te vertonen. De koren zijn door middel van een loting geselecteerd uit de grote groep koren die zich had aangemeld. Het aanbod dit weekend varieert van een zangduo tot een 150-koppig koor. Ook alle soorten muziekgenres zullen voorbijkomen: van zeemansliederen tot popmuziek en gospel. Het evenement vindt al sinds 1968 jaarlijks plaats en is daarmee een van de langstlopende projecten van Paradiso.

Zaterdag, zondag, 11.00-23.00 uur, Paradiso, €3

Circusfestival: ‘This is not a circus’ in Theater Bellevue

Theater Bellevue organiseert dit weekend in samenwerking met Tent het circusfestival This is not a circus. Het festival staat in het teken van het ontdekken van nieuwe vormen van acrobatie en illusionisme die in de afgelopen jaren hun intrede hebben gemaakt in de circuswereld. Gedurende de hele dag staan er verschillende shows op het programma. In de middag zullen er shows plaatsvinden die ook geschikt zijn voor kinderen vanaf 8 jaar.

12 t/m 15 januari, verschillende tijden, Theater Bellevue, €8 tot €19,50