10 x de beste tips voor dit weekend in Amsterdam

Auto’s: Waterland Rally

Bij deze autorally kunnen deelnemers een puzzelrit van 80 kilometer afleggen van de Amsteldijk naar Kasteel Groeneveld in Baarn. Er zijn verschillende niveaus en teams kunnen aangeven of ze tegen anderen willen rijden. Deelnemers kunnen de rally rijden vanaf 24 december tot 9 januari. Halverwege is er gelegenheid om te pauzeren met een drankje. Materialen als een routeboek en een controlekaart zijn inbegrepen. Teams rijden de rally met hun eigen auto, die moet beschikken over een tripmaster of een dagteller per 0,1 kilometer. Zie de website voor verdere instructies.

Zaterdag, vanaf 12.30 uur, start bij Amstel Boat House, €50

Wielrennen: Christmas Ride Out

Voor wie nog even behoefte heeft aan wat beweging voordat de kerstdiners beginnen, organiseert Ride Out het perfecte evenement. Deelnemers fietsen een rondje van 55 kilometer rond Amsterdam met een gemiddeld tempo van 28 kilometer per uur. De ochtend begint met koffie bij de winkel van Ride Out en na een fietstocht van ongeveer twee uur kunnen de renners genieten van warme chocolademelk met slagroom. Deelnemers moeten beschikken over een racefiets en voldoende warme wielerkleding.

Zaterdag, 10.30-13.30 uur, Ride Out Amsterdam, gratis

Beeld Joost de Haas

Theater: As You Like It

De Toneelmakerij en Circus Treurdier hebben samen liefdeskomedie As You Like It van Shakespeare omgetoverd tot een moderne productie voor het hele gezin. Rosalinde en Orlando vallen bij hun eerste ontmoeting als een blok voor elkaar. Beiden verlaten hun ouderlijk huis en komen elkaar in de bossen van de Ardennen opnieuw tegen. Ze zetten de romance voort, maar is Orlando wel de ware voor Rosalinde? Deze voorstelling tracht af te rekenen met clichématige liefdesverhalen en de hokjesgeest. De voorstelling is te zien tot en met 30 december.

Zondag, 14.30-16.05 uur, Internationaal Theater Amsterdam, verschillende prijzen

Amsterdam: Hortus by Night

Heb je de tropische planten in de Hortus altijd al eens ’s nachts willen bewonderen? Tijdens de kerstvakantie kan dit. Maak een avondwandeling door de verlichte tuin of warm jezelf op het terras lekker op met warme drankjes bij het kampvuur. De Oranjerie is geopend om met vrienden of familie te dineren. Op woensdagavonden kunnen bezoekers aanschuiven bij het kampvuur om naar allerlei sprookjesverhalen te luisteren. De Hortus by Night-avonden vinden plaats op geselecteerde data tot en met 8 januari.

22 en 23/12, 27 t/m 30/12 en 2/1 t/m 8/1, 17.00-22.00 uur, Hortus Botanicus, verschillende prijzen

Documentaire: White Balls on Walls

In deze documentaire volgt regisseur Sarah Vos de directie van het Stedelijk Museum in hun streven om meer diversiteit in de collectie aan te brengen. In 2019 was ongeveer 90 procent van de collectie van het museum gemaakt door witte mannen, maar daar moest snel verandering in komen. White Balls on Walls laat zien welke weerstand en obstakels dit proces met zich meebrengt. De documentaire is nog niet in première gegaan, maar u kunt in de Bijlmerbios alvast een voorvertoning bijwonen.

Donderdag, 19.45-21.15 uur, Bijlmerbios, €6

Boeken: Leeshuis in de Tuin van Tolhuistuin

In een voormalig Shellgebouwtje uit 1938 kunnen bezoekers boeken lezen, uitkiezen of ruilen. In het Leeshuis staat een grote boekenkast met Nederlandstalige romans en non-fictieboeken. In deze ‘boekenwinkel waar geld niet bestaat’ worden ook activiteiten georganiseerd voor mensen die het Nederlands niet machtig zijn. Getrainde vrijwilligers organiseren gezamenlijke en individuele activiteiten. In de Meeleesclub wordt begrijpend lezen getraind, terwijl in het Taalcafé de taalvaardigheid wordt verbeterd door middel van rollenspellen of door te rappen.

Donderdag t/m zaterdag, 12.00-17.00 uur, Het Leeshuis, gratis

Film: De Balie kijkt: Even vergeten

Feit en fictie lopen door elkaar in de verhalen die de aan korsakovsyndroom lijdende leugenaars vertellen in de documentaire Even vergeten van Kim Smeekes. De documentaire volgt verschillende patiënten met de geheugen aantastende ziekte, als gevolg waarvan ze elke dag opnieuw moeten uitvogelen wie ze zijn en waren. De documentaire brengt de zorg die zulke patiënten ontvangen in beeld, maar ook de hulp die geboden wordt aan hun naasten. Na de filmvertoning komen de regisseur en een hulpverlener aan het woord.

Vrijdag, 20.00- 21.10 uur, De Balie, €11,50

Beeld Bram Willems

Theater: Snowponies

Na het success van vorig jaar wordt Showponies opnieuw vertoond. In het DeLaMar gaan de os en de ezel de strijd met elkaar aan, terwijl een Limburgse Mariah Carey de revue passeert. Tussen de absurditeiten en liedjes door bereidt Alex Klaasen samen met zijn ensemble een kerstdiner voor en presenteert hij zijn nieuwe cd met kersthits, terwijl de spot wordt gedreven met alles wat kerst heilig maakt.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende tijden, DeLaMar, vanaf €33

Beeld Ernst Coppejans

Theater: Boys Won’t Be Boys

Acht leden van Boys Won’t Be Boys tonen in een speciale kersteditie, The Chosen Family Show-ho-ho, hoe nauw het hokje ‘mannelijkheid’ wel niet kan zijn. De performers laten op persoonlijke wijze zien op hoeveel verschillende manieren – theater, mime, kleinkunst, drag en ballet – de mannelijke norm doorbroken kan worden. Veelstemmigheid en gebrek aan eenduidigheid staan centraal in deze show. Vooraf kan iedereen aanschuiven bij een ‘familiediner’ in het café van Theater Bellevue.

Vrijdag en zaterdag, 18.00 uur, Theater Bellevue, €6-€16

Muziek: Kerstavond in Paradiso

Geen zin in een kerkbezoek deze kerst, maar wel last van een te diep geworteld katholiek schuldgevoel om de kerk volledig links te laten liggen? Wellicht is het concert van Camerata RCO, een ensemble van orkestleden van het Concertgebouw met een passie voor kamermuziek, in Paradiso dan de oplossing. Samen met ‘de Drammetjes’ – de familieleden van violiste Diamanda Dramm – wordt in de oude kerk de Gran Partita van Mozart opgevoerd. Het stuk dat oorspronkelijk is geschreven voor blazers wordt in Paradiso opgevoerd in een bewerking voor piano, strijkers en klarinet.

Zaterdag, 21.30-22.30 uur, Paradiso, €26,50 (oma’s, vrouwen genaamd Marie en zwangere vrouwen zijn gratis)